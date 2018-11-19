Erhürman: “herhangi Bir Toplumun İradesinin Dışlandığı Bir Model Sürdürülebilir Ve İşlevsel Olamaz”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN LAPTA’DA BÖLGE HALKIYLA BİR ARAYA GELDİ

ERHÜRMAN: “RUM LİDERİN AÇIKLAMALARI GÖSTERİYOR Kİ; ONLARCA YILDIR SÜREN MÜZAKERELERDE SİYASİ EŞİTLİĞİN; BİRLİKTE YÖNETMEK, YETKİ VE SORUMLULUKLARI PAYLAŞMAK ANLAMINA GELDİĞİNİ HENÜZ HAZMEDEBİLMİŞ DEĞİL”

“FEDERASYONU EŞİT İKİ TOPLUM BİRLİKTE KURACAK, BİRLİKTE YÖNETECEK. BU İKİ TOPLUM TÜM YETKİLERİ, SORUMLULUKLARI VE VARLIKLARI PAYLAŞACAK”

“TASARRUF, GELİRLERİN ARTIRILMASI VE TÜKETİCİNİN KORUNMASI YÖNÜNDE ÖNLEMLER ALDIK”

Lefkoşa, 19 Kasım 18 : Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs konusunda; “Sayın Anastasiadis Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği konusunda kafa bulanıklığı yaşıyor. Son dönemdeki açıklamaları gösteriyor ki onlarca yıldır süren müzakerelerde siyasi eşitliğin; birlikte yönetmek, yetki ve sorumlulukları paylaşmak anlamına geldiğini henüz hazmedebilmiş değil” dedi.

Erhürman, Kıbrıslı Türklerin iradesinin kararlara yansımayacağı bir yönetim biçiminin söz konusu olamayacağına vurgu yaparak, “Federasyonu eşit iki toplum birlikte kuracak, birlikte yönetecek. Bu iki toplum tüm yetkileri, sorumlulukları ve varlıkları paylaşacak. Devlet, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların iradelerini kararlarına yansıttığı oranda sürdürülebilir ve işlevsel olur. Herhangi bir toplumun iradesinin dışlandığı bir model sürdürülebilir ve işlevsel olamaz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Tufan Erhürman, dövizdeki yükselişten dolayı ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara da işaret ederek, hem tasarruf, hem gelirlerin artırılması, hem de tüketicinin korunması için önlemler aldıklarını vurguladı.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Başbakan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Lapta’da gerçekleştirilen toplantıda bölge halkıyla buluşarak, hükümet icraatları hakkında bilgi verdi, yurttaşların sorularını yanıtladı.

CTP Girne İlçesi’nin düzenlediği Lapta Halk Toplantısı’na Erhürman’ın yanı sıra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ve Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ da katılarak çalışmaları aktardı.

ERHÜRMAN

Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki yapısal ve ekonomik sorunlar hakkında bilgi verdiği konuşmasında, 9 aylık kısa süre içerisinde hayata geçirilen icraatları aktardı.

Ülkenin dövizdeki yükselişten dolayı içinde bulunduğu durumu anlatan Erhürman, 9 ayda dövizin artışına rağmen, Haziran ayının sonuna kadar akaryakıt zamlarını, Haziran ayında elektrik zammını engellediklerini, daha sonra da yılsonuna kadar elektriğe zam yapılmaması için gerekli çalışmaları tamamladıklarını ifade etti.

Erhürman, ayrıca milletvekillerinin, bakanların ve Cumhurbaşkanı’nın tahsisatlarından kesinti gerçekleştirildiğini, casinolardan ve bet ofislerden ek vergi alındığını, Maliye’nin Fiyat İstikrar Fonu, KDV ve taşınmaz kirası gelirlerinden fedakarlıkta bulunularak, hem tasarruf, hem gelirlerin artırılması, hem de tüketicinin korunması için önlemler aldıklarını vurguladı.

“HÜKÜMET HARCAMALARI BÜYÜK ORANDA ÖZ KAYNAKLARLA YAPTI”

Türkiye’deki sistem değişikliği nedeniyle aktarılması beklenen kaynakların aktarılmasında gecikmeler yaşandığını, bu nedenle pek çok ödemenin öz kaynaklarla gerçekleştirildiğini ifade eden Erhürman, buna karşın yatırımlara da olanaklar ölçüsünde devam edildiğini, Güzelyurt’ta üreticilere yerel kaynaklardan tarımsal su sağlandığını, bunun her hal ve şartta üretimi destekleme vizyonunun bir göstergesi olduğunu söyledi.

Uzun bir süreden beri bekleyen Güzelyurt-Lefke yolunun Doğancı’ya kadar olan kısmının da dokuz aylık dönem içerisinde tamamlandığını belirten Erhürman, şimdi aynı çalışmanın Alsancak ve Lapta’daki sıkıntıların aşılması için sürdürüldüğünü ifade etti.

“GENÇLERİMİZE NİTELİKLİ İSTİHDAM OLANAKLARI SAĞLAYACAĞIZ”

Ülkede yüzde 18,7 oranında genç işsizliği varken, yurttaş istihdamının öncü sektör turizmde yüzde 22, özel sektör genelinde de yüzde 41 oranında kalmasının, hangi sebeplerle olursa olsun kabul edilemeyeceğini vurgulayan Erhürman, “Bu sorunu mutlaka çözeceğiz. Gelir elde edeceğimiz ve gençlerimize nitelikli istihdam olanağı sunacağımız alanları çoğaltacağız. Yıllardır Meclis’te bekleyen Teknopark Yasası’nı bunun için geçirdik. Bu konudaki düzenlemelerle birlikte bir yandan üniversitelerimizin kalitesini artıracak, bir yandan öğrencilerimizi ve öğretim elemanlarımızı iş dünyası ve üretimle buluşturacak, diğer yandan gençlerimize yeni ve nitelikli istihdam alanları yaratacağız. Yıllardır sözü edilen Bilişim Adası vizyonuna da bu düzenlemeler sayesinde hızla yaklaşacağız” dedi.

“FEDERAL DEVLETİ SİYASİ EŞİTLİK ÇERÇEVESİNDE İKİ TOPLUM BİRLİKTE YÖNETECEK”

Ülkedeki yapısal sorunların planlı şekilde çözüleceğini, onlarca yılda oluşan sistemin bir anda değişmesinin mümkün olmadığını belirten Erhürman, sosyal ve ekonomik kalkınma adına yapılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

Erhürman, Kıbrıs Sorunu konusunda son günlerde yaşanan gelişmelere de değinerek şöyle konuştu:

“Gelişmeler bize açık biçimde bir şeyi gösteriyor. Sayın Anastasiadis, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliği konusunda kafa bulanıklığı yaşıyor. Son dönemdeki açıklamaları gösteriyor ki onlarca yıldır süren müzakerelerde siyasi eşitliğin; birlikte yönetmek, yetki ve sorumlulukları paylaşmak anlamına geldiğini henüz hazmedebilmiş değil. Yetkileri kurucu devletlere aktarayım da başım ağrımasın diyor. Kıbrıslı Türklerin iradesinin kararlara yansımayacağı bir yönetim biçimi söz konusu olamaz. Böyle bir yönetim biçimi istediğini söylediği işlevsel, işleyebilen devlet yapısını da sağlayamaz. Federasyonu eşit iki toplum birlikte kuracak, birlikte yönetecek. Bu iki toplum tüm yetkileri, sorumlulukları ve varlıkları paylaşacak. Devlet, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların iradelerini kararlarına yansıttığı oranda sürdürülebilir ve işlevsel olur. Herhangi bir toplumun iradesinin dışlandığı bir model sürdürülebilir ve işlevsel olamaz”.

(EMR/ÖK) FOTOĞRAFLI