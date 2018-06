Erhürman: “göreve Gelmemizden Bu Yana Geçen 5 Aylık Sürede, Ülkede Bütünsel Bir Uyuşturucu Mücadele Stratejisi Bulunmadığını Üzülerek Gördük"

DÜNYA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE HAFTASI…

“BAĞIMLILIKLARDA ÖNLEME TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ÇALIŞMALARI” PANELİ KTSYD’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Lefkoşa, 27 Haziran 18 : Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Haftası nedeniyle Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun düzenlediği “Bir hizmet modeli örneği – bağımlılıklarda önleme tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları” konulu panel,Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği konferans salonunda yapıldı.

Panele Başbakan Tufan Erhürman, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Cezaevi Müdürü Derviş Çebiç ve diğer ilgililer katılırken, panele konuşmacı olarak Uzm. Yusuf Öztürk, Doç. Dr. Rabia Bilici, Uzm. Klinik Psikolog Melike Şimşek ve Prof. Dr. Kültekin Ögel katıldı.

Panel öncesinde Deniz Aker,ilkokul çocuklarına yönelik eğitimlerde ve bağımlılıklarda tedavi amaçlı kullanılan “Arp Terapi” müzik dinletisini sundu.

KARAOKÇU

Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Komisyonun en büyük hedeflerinden birinin bir tedavi ve rehabilitasyon merkezi kurulması olduğunu belirterek, bu konuda Başbakanlığın uzun bir zamandan bu yana çabaları bulunduğunu ve uyuşturucuyla mücadeleyi vurgulamak amacıyla panelin düzenlendiğini ifade etti.

Sorunun çözülebilmesinin başlangıcının uyuşturucu sorunuyla yüzleşmek olduğunu belirten Karaokçu, konuya ilgi ve alaka gösteren Başbakan, Sağlık Bakanı ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim panelin açılışında yaptığı konuşmada, dünya genelinde opioid (afyon) kaynaklı ölümler konusunda alarm verildiğini ve BM’nin bu konuda her ülkenin elinden geleni yapması gerektiğini bildirdiğini hatırlattı.

Lefkoşa Devlet Hastanesi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanelerinde en çok bonzai (sentetik esrar) tedavileri yapıldığını ve hastaların yüzde 50’nin üzerindeki kısmının bu madde nedeniyle tedavi gördüğünü belirten Besim, 2004’ten önce 3-4 civarında olan uyuşturucu bağımlısı sayısının bugün 200’lere ulaştığını, denetimli serbestlikten faydalanan hastaların bazılarının tedavi edilip serbest bırakıldığını, bazılarınınsa tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

Devlet Laboratuvarı yangınında kanda ve idrarda uyuşturucu tespiti yapan cihazın da yandığını, yakında Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde idrardan test yapan bir cihazın devreye sokulacağını anlatan Besim, Denetimli Serbestlik Yasası’ndan sonra 1930’lerden kalan Ruh Sağlığı Yasası’nın da değişmesi gerektiğini belirtti.

Sağlık merkezlerinin koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri adına güçlendirilmesi gerektiğini de kaydeden Besim, her sağlık merkezinde bir psikolog bulunması gerektiğini de vurguladı.

ERHÜRMAN

Başbakan Erhürman da göreve gelmelerinden bu yana geçen 5 aylık sürede, ülkede bütünsel bir uyuşturucu mücadele stratejisi bulunmadığını üzülerek gördüklerini ifade etti.

Cezaevinde yatan hükümlülerin 3’te 1’lik bölümünün uyuşturucuyla ilişkili suçlardan yattıklarını belirten Erhürman, polis teşkilatındaki yasal mevzuatın, polisin uyuşturucu konusundaki etkinliğini 5’te bire indirdiğini, düzgün bir mevzuatla hapishanelerde bu oranı yüzde 80’e kadar çıkabileceğini belirtti.

Polisin personeli gibi, mevzuatının da yetersiz olduğunu dile getiren Erhürman, bu durumda delilden sanığa değil, ancak sanıktan delile gidilebildiğini, bunun da uyşturucu mücadelesini destekleyen değil, köstekleyen bir durum olduğunu anlattı.

Genç işsizliğinin yüksek olmasının da başka bir etken olduğunu kaydeden Erhürman, şu an uyuşturucu bağımlısı gençlere hizmet sunacak ne bir tedavi ne de rehabilitasyon merkezi bulunmadığına dikkati çekti.

Denetimli serbestlikte uygulanması gereken “15 günde bir tahlil” şartının laboratuvar yangını sonrasında kimseye uygulanamadığını vurgulayan Erhürman, bunun kabul edilebilir bir şey olamayacağını da söyledi.

Yaygın eğitim stratejisi uygulanmasının önemine de işaret eden Başbakan, retçi ve muhafazakâr yaklaşım nedeniyle uyuşturucuyla mücadele eğitiminin örgün eğitimin içine sokulamadığını, polisin içindeki eğitim ve hizmet içi eğitim yetersizliğinin de uyuşturucuyla mücadeledeki yetersizliğe katkı yaptığını belirtti.

Erhürman, bugünkü panelde bir strateji belgesinin ortaya çıkması ve artık hep birlikte bu stratejiye göre ilerlenmesini umduğunu belirtti.

Erhürman’ın konuşmasının ardından TC Sağlık Bakanlığı Rehabilitasyon Programı Danışmanı Prof. Dr. Kültegin Ögel “Bağımlılıkta Tedavi” sunumunu gerçekleştirdi ve ardından kahve molasına geçildi.

