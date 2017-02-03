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03 Şubat 2017 Cuma 12:11

Erhürman, Girne’de Esnafla Bir Araya Geldi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Girne İlçesi’nin düzenlediği Esnaf Buluşması toplantısına katılarak esnafın sorunlarını dinledi.

Erhürman, Girne'de Esnafla Bir Araya Geldi
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Lefkoşa, 3 Şubat 17 : Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Girne İlçesi’nin düzenlediği Esnaf Buluşması toplantısına katılarak esnafın sorunlarını dinledi.

CTP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Dome Hotel’in konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Oda Koordinatörü Hürrem Tulga, Girne esnafı ve partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, ilçe olarak bu konuda bir çalışma başlattıklarını ve hedeflerinin toplumun çeşitli kesimlerinin sorunlarını konuşmak ve en doğru sonuca ulaşmak olduğunu belirtti. Kişi, ilerleyen dönemlerde sorunları ve verileri bir araya toplayıp çeşitli politikalar geliştireceklerini ifade etti.

ERHÜRMAN: “GİRNE ESNAFI TURİZMDEN BEKLEDİĞİ PAYI ALAMIYOR”

Erhürman, Girne’nin turizm konusunda merkezi bir yer olmasına, ülkedeki toplam yatak kapasitesinin yüzde 70’inin Girne’de bulunmasına rağmen Girne esnafının turizmden elde edilen gelirden beklenen payı alamadığını savundu.

Turizm gelirlerinin esnafa, üreticiye, çiftçiye, köylüye, küçük sanayiciye yansımadığına değinen Erhürman, bu sorunu gidermenin yönteminin iki ayaklı bir çalışma yürütmek olduğunu söyledi.

Erhürman bu bağlamda, birinci ayakta beş yıldızlı otellere gelen müşterilerin otel dışına çıkmaları, ikinci ayakta ise özellikle dört veya daha az yıldızlı otellerin sayısının artırılması ve farklı turizm türlerinin de devreye sokulmasını sağlayacak projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Dünyadaki örneklere bakıldığı zaman Girne gibi kentlerde ekonominin tamamen turizm etrafında şekillendiğinin görüldüğünü ifade eden Erhürman, bunun için planlama yapılmasının ve bu planlamanın tüm sektörleri içerecek bir şekilde ele alınmasının gerekli olduğunu kaydetti.

Erhürman, doğru bir strateji ve planlamayla turizmden elde edilen gelirin hem artırılacağını, hem de bu gelirin daha adil bir biçimde paylaşılacağını, Girne’de çalışan ve üreten herkesin turizmle buluşturulabileceğini sözlerine ekledi.

(DOĞ/HÖ)                        FOTOĞRAFLI

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