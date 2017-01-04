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04 Ocak 2017 Çarşamba 18:30

ERHÜRMAN, YILDIRIM VE TÜRKEŞ İLE GÖRÜŞTÜ

ERHÜRMAN, YILDIRIM VE TÜRKEŞ İLE GÖRÜŞTÜ
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Ankara temaslarını sürdüren Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edildi.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Çankaya Köşkü’ndeki görüşmede, Kıbrıs müzakerelerinde gelinen aşama ve Cenevre görüşmeleri öncesi fikir teatisinde bulunuldu.

Görüşmeye, TC Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile CTP milletvekilleri Mehmet Çağlar ve Armağan Candan da katıldı.

Başbakan Yıldırım ile görüşmenin ardından toplantı, Başbakan Yardımcısı Türkeş ile devam etti ve müzakere süreci yanında Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkiler ele alındı.

Açıklamaya göre toplantılarda, “sağlıklı iletişimin önemine” de vurgu yapıldı.

 
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