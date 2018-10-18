Erhürman: “Umarım bu güzel birlikteliğin sonucu kazanım olur“

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, SİLİFKE'DE TİCARET ODALARININ KAYNAŞMA YEMEĞİNE KATILDI

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği kaynaşma yemeğine katıldı.

Silifke'de yer alan yemekte konuşan Erhürman, odaları yaptıkları iş birliğinden dolayı tebrik ederek, bu güzel organizasyonda yer almaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Erhürman, "Umarım bu güzel işbirliği ortaklıklara vesile olur, buna ihtiyacımız var, birlikte kazanalım dileğim bu... Umarım bu güzel birlikteliğin sonucu kazanım olur" diye konuştu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ile Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar da, birliktelik ve iş birliğine devam edeceklerini belirterek, organizasyona katılarak kendilerine destek veren Başbakan'a teşekkür etti

İki başkan amaçlarının, ilişkileri geliştirmek, güçlendirmek, iş yapabilme kabiliyetini artırmak, turizm ve eğitim dışında da güç birliği yapmak, birlikte üretmek ve birlikte kazanmak olduğunu vurguladı.