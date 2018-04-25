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Erhürman: ''ülkemizdeki kısır tartışmalardan uzak toplumsal bir seferberliği önceliğini yapın''

Başbakan Tufan Erhürman, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde yapılan Bilim Şenliği’ne katılarak öğrencilerin bilim dalındaki çalışmalarını inceledi.

Erhürman: ''ülkemizdeki kısır tartışmalardan uzak toplumsal bir seferberliği önceliğini yapın''

Başbakan Tufan Erhürman, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde yapılan Bilim Şenliği’ne katılarak öğrencilerin bilim dalındaki çalışmalarını inceledi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:09
Erhürman: ''ülkemizdeki kısır tartışmalardan uzak toplumsal bir seferberliği önceliğini yapın''

ERHÜRMAN: “ÜLKEMİZDEKİ KISIR TARTIŞMALARDAN UZAK TOPLUMSAL BİR SEFERBERLİĞİ ÖNCELİĞİNİ YAPIN”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN BÜLENT ECEVİT ANADOLU LİSESİ’NDEKİ BİLİM ŞENLİĞİ’NE KATILDI

“BİLİM, SANAT, SPOR ALANINDA ÇOK İŞ YAPIN, YAPTIKLARINIZI BAŞKALARININ DUYMASINI DA SAĞLAYIN”

Başbakan Tufan Erhürman, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde yapılan Bilim Şenliği’ne katılarak öğrencilerin bilim dalındaki çalışmalarını inceledi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, bu sabah gerçekleştirilen etkinlikte Başbakan Erhürman,  öğrencilere hitaben bir de konuşma yaptı.

Konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının kendi içinde ve uluslar arası alanda birçok konuda kendisini ispat etmiş insanlar çıkarttığını vurgulayan Erhürman, uluslararası alanda ün kazanmış Kıbrıslı Türk sinema yönetmenleri, bilim insanları, iş insanları ve sanatçılar olduğunu kaydetti.

“Hiç kimse Kıbrıs Türk insanının zekasından, yeteneklerinden ve kapasitesinden şüphe duymasın” diyen Erhürman, bu kadar küçük bir toplumdan uluslararası platformda kendini ispat eden bu kadar çok insanın çıkmasının  gurur duyulacak bir unsur olduğunu kaydetti.

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“ÇOK İŞ YAPIN YAPTIKLARINIZI BAŞKALARININ DA DUYMASINI SAĞLAYIN”

Yurtdışında bu kadar başarılı Kıbrıs Türk varken neden ülkede bu sanat, bilim ve spor alanındaki başarıların yansımasını hissetmediklerini soran Erhürman, “Siz öğrencilerden ricam ülkemizdeki kısır tartışmalardan uzak toplumsal bir seferberliği önceliğini yapın ve bu kısır döngüden çıkarak çok iş yapın; yaptıklarınızı anlatın, başkalarının duymasını da sağlayın” diye konuştu.

“VAKTİNİZİ İYİ KULLANIN, KAYBOLAN ZAMANIN TELAFİSİ YOK”

Öğrencilere vakitlerini, iyi kullanmaları tavsiyesinde bulunan Erhürman, kaybolan zamanın telafisi olmadığını ifade etti.

“Sizler benim gözümde sadece tek tek başarıya ulaşacak bireyler değilsiniz; Kıbrıs Türk halkının bu yeni seferberlik sürecinde birbirinizle tatlı bir rekabet içerisinde, dayanışma ruhuyla ülkeyi aydınlığa çıkaracak bireylersiniz” diyen Başbakan Erhürman, bu etkinliğe katılarak öğrencilerle bira arada olmanın kendisi için çok önemli oluğunu vurguladı.

Erhürman şöyle konuştu:

“Burada olmak, sizlerle bilimde, sporda, sanatta ve kültürde  yeni bir seferberliği başlatarak tüm dünyaya ‘Kıbrıs Türkü vardır ve Kıbrıs Türkü üreterek var olacaktır’ mesajını vermektir.  Bu güzel etkinliği bu ülkenin kısır döngüleri içerisinde düşünüp yapan herkesi gönülden kutlarım. Siz öğrenci arkadaşlarımı Kıbrıs Türk’ünün bilimde de var olduğunu duyurduğunuz için kutlar ve ayrıca Avrupa Birliği yetkililerine de katkıları için teşekkür ederim.”

Bilişim etkinliğine Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ve Avrupa Birliği Temsilcisi Arttu Makipa de katılarak  birer konuşma yaptılar

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