Erhürman, üç gazetecinin saldırıya uğramasını kınadı

Başbakan Tufan Erhürman, üç gazetecinin bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde bir zanlı yakınının saldırısına uğramasını esefle kınadığını açıkladı.

Erhürman, gazetecilerle görüştüğünü ve durumlarının iyi olduğunu; polisin de gerekli müdahaleyi yaptığını memnuniyetle öğrendiğini kaydetti.

Başbakan Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kıbrıs Postası muhabiri Nadire Bahadi, Kıbrıs Medya Grubu muhabiri Sedef Boşnak ve serbest çalışan gazeteci Gamze Pir Baykur'a bir zanlı yakını tarafından yapılan saldırıyı esefle kınıyorum” ifadelerini kullandı.

Erhürman, üç gazeteciye geçmiş olsun dileklerini de iletti.

