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ERHÜRMAN: “TURİSTLERİ CEZBEDECEK YÖNÜMÜZ KİMLİĞİMİZDİR. BUNU ÖNE ÇIKARMAMIZ, MOTİFLERİMİZİ, SEMBOLLERİMİZİ BUNUN İÇİN KULLANMAMIZ GEREKİR"

ERHÜRMAN: “TURİSTLERİ CEZBEDECEK YÖNÜMÜZ KİMLİĞİMİZDİR. BUNU ÖNE ÇIKARMAMIZ, MOTİFLERİMİZİ, SEMBOLLERİMİZİ BUNUN İÇİN KULLANMAMIZ GEREKİR"

17 Mart 2018 Cumartesi 16:03
ERHÜRMAN: “TURİSTLERİ CEZBEDECEK YÖNÜMÜZ KİMLİĞİMİZDİR. BUNU ÖNE ÇIKARMAMIZ, MOTİFLERİMİZİ, SEMBOLLERİMİZİ BUNUN İÇİN KULLANMAMIZ GEREKİR"
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BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “TURİSTLERİ CEZBEDECEK YÖNÜMÜZ KİMLİĞİMİZDİR. BUNU ÖNE ÇIKARMAMIZ, MOTİFLERİMİZİ, SEMBOLLERİMİZİ BUNUN İÇİN KULLANMAMIZ GEREKİR"

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, 14. TEPEBAŞI LALE FESTİVALİ’NİN AÇILIŞINI YAPTI

“ALTERNATİF VE BÖLGESEL KALKINMA MODELİYLE, BÖLGELERDE FARK YARATMAK MÜMKÜN”

Başbakan Tufan Erhürman, alternatif ve bölgesel kalkınma modeliyle, bölgelerde fark yaratılabileceğini söyledi.

Başbakan Erhürman; güneş, kum ve denizin güzel ama turistleri cezbeden yönün kimlik olduğunu belirterek, “Turistleri cezbedecek yönümüz kimliğimizdir. Bunu öne çıkarmamız gerekir, motiflerimizi, sembollerimizi bunun için kullanmamız gerekir” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, 14. Tepebaşı Lale Festivali’nin  açılışını yaptı.
Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Lapta Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen festivalin açılışına, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, bazı bakan ve milletvekilleri de katıldı.

Başbakan Erhürman, Tepebaşı Köy Meydanı’nda yer alan etkinlikte yaptığı konuşmada, “Ülkemizde siyaset ne için yapılır meselesini her hafta bir festivalde bir kez daha kendi kedime soruyorum. Çünkü, Meclis’te konuşulan konularla buralarda yaşanan sorulanlar arasında maalesef çok ciddi kopukluklar yaşanmaya başladı” dedi.

Başbakan Erhürman; ülkede, “bu ülke nasıl kalkınabilir, gelirleri nasıl daha adil bölüşebiliriz, nasıl daha fazla üretebiliriz, tartışmaları yerine, kısır tartışmaların yapıldığını kaydetti. 

Tepebaşı’nın önemli bir yer olduğunu ve bölgede 5 önemli köyün bulunduğunu ifade eden Başbakan Erhürman, “Bu 5 köyün, coğrafi ortaklık dışında önemli özelliği, burada çok güzel tarım var. Alternatif turizm için çok önemli bir bölge. Alternatif, bölgesel kalkınma modeliyle burada gerçekten fark yaratabilmemiz mümkün. Konuşmamız gereken bu” diye konuştu.

Festivallerin artık kendi kendilerini kimliklendirmelerinin zamanının geldiğini kaydeden Başbakan Erhürman, festivallerin kimliklendirileceğini, her bölgenin kendi kimliği ile kazanmaya başlayacağını söyledi.
 
“CAZİBEMİZ KUMAR DEĞİL”

Başbakan Erhürman,  şöyle devam etti:

“Hep söylüyorum; bizim cazibemiz kumar değil. Güneş, kum, deniz güzeldir ama cazibemiz o bile değil. Bizim cazibemiz kimliğimizdir, turistleri cezbedecek yönümüz kimliğimizdir. Bunu öne çıkarmamız gerekir, motiflerimizi, sembollerimizi bunun için kullanmamız gerekir.”

Başbakan Tufan Erhürman, eşi Nilden Erhürman’la beraber stantları gezerek, vatandaşlarla sohbet etti, festival kapsamında verilen konserleri ve halk oyunları gösterisini izledi. 

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