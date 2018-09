Erhürman: “Tünelde Işık Henüz Görünmüş Değil”

“TC’DE 12,29 OLARAK GERÇEKLEŞEN ENFLASYON, KKTC’DE 24,29 OLDU”



Başbakan Tufan Erhürman, 8 aylık toplam enflasyonun yüzde 24.29 olarak gerçekleştiğini, aynı dönemde Türkiye’deki enflasyon oranının yüzde 12,29 olduğunu ifade etti.

“TC’deki görüşmelerimiz de gösteriyor ki içinden geçtiğimiz tünelde ışık henüz görünmüş değil” diyen Erhürman TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile teknik konularda günlük temaslarda bulunacaklarını da açıkladı.

Ankara’daki temaslarını tamamlayarak KKTC’ye dönen Başbakan Erhürman, Ercan Havaalanı'nda temaslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Basın açıklamasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Başbakanlık Müsteşarı Berkan Tokar da hazır bulundu.

“UZUN VE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK”

Ankara’ya yaptıkları ziyaretin, Türkiye’deki seçimlerinden ardından ilk ziyaretleri olduğunu kaydeden Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiklerini, görüşmede KKTC tarafından Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da bulunduğunu dile getirdi.

Uzun ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Erhürman, TL’nin değer kaybından kaynaklı ekonomik ve mali sorunları paylaştıklarını söyledi.

Bu konunun TC ile paylaşılmak durumunda olduğunu çünkü KKTC ve TC’nin TL kullanan iki devlet olduğunu anlatan Erhürman, “TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı doğal olarak TC’yi de bizi de olumsuz etkiliyor” dedi.

“Bu sebeple ekonomik ve mali açıdan ortaya çıkan sıkıntıları TC’de en üst düzeyde görüştük” diyen Erhürman, toplantının iki saate yakın sürdüğünü, ardından TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la çalışma yemeği gerçekleştirdiklerini belirtti.

“TL’NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 80’LERE ÇIKTI”

Hükümete geldikleri 7 aylık dönemde TL’nin döviz karşısındaki değer kaybının yüzde 80’lere çıktığını belirten Erhürman, dövizdeki yükselmenin maliye olanaklarında zayıflamalara yol açtığını ancak daha riskli olan durumun DPÖ’nün açıkladığı enflasyon rakamlarına bakıldığında görülebileceğini belirtti.

“TC’DE 12,29 OLARAK GERÇEKLEŞEN ENFLASYON KKTC’DE 24,29 OLDU”

Buna göre Ağustos enflasyonunun yüzde 8,42 olarak açıklandığını, bunun son 22 yılın en yüksek aylık enflasyon oranı olduğunu bildiren Erhürman, 8 aylık toplam enflasyonun yüzde 24.29 olarak gerçekleştiğini, aynı dönemde Türkiye’deki enflasyon oranının yüzde 12,29 olduğunu ifade etti.

“TL’DEKİ DEĞER KAYBINDAN TC’YE GÖRE İKİ KAT DAHA FAZLA ETKİLENİYORUZ”

Bu rakamlara bakıldığında KKTC’nin TL’de yaşanan değer kaybından TC’ye göre iki kat fazla etkilendiğinin görülebileceğini dile getiren Erhürman, bu durumu görüşmelerinde aktardıklarını söyledi.

“OKTAY’LA GÜNLÜK TEMASLARDA BULUNMA KARARLILIĞI ORTAYA KOYDUK”

“İhtiyaçlarımızı ve bu darboğazdan halkımızı geçirebilmek için nelerin olması gerektiğini paylaştık” diyen Erhürman, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la teknik ayrıntılar üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

Erhürman “Oktay’la benim bu çalışmayı birebir günlük temas halinde sürdürme noktasında kararlılığı ortaya koyduk” dedi.

Türkiye’de yaşanan sistem değişikliği sonrası, daha önce Kıbrıs İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı olan makamın muadilinin kim olacağının belirsiz kaldığına işaret eden Erhürman, ziyarette bu konuyu da dile getirdiklerini ve tam bir netleşme olana kadar bu ilişkiyi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’la kendisinin birebir temas halinde sürdürmesi noktasında kararlılığa vardıklarını dile getirdi.

AÇIK MESAJ

Türkiye Cumhuriyeti’nin, her zaman olduğu gibi bu ekonomik darboğazdan geçerken de KKTC devletinin ve Kıbrıs Türk halkının yanında olduğu konusunda çok açık bir mesaj verdiğini anlatan Erhürman, “Önümüzdeki bir hafta içerisinde bu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bir şeylerin ortaya çıkacağını düşünüyorum” dedi.

Erhürman, bugünden itibaren Oktay’la birebir temas halinde, teknik eksiklikleri giderme çalışmalarına başlayacakları bilgisini verdi.

SORULAR

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye’den sıcak para gelmesi konusunda kesinleşen bir durum olup olmadığı sorusu üzerine, şu an yaşanan meselenin sıcak para konusunun çok ötesinde olduğuna işaret etti.

Kendilerinin görüşmede ihtiyaçların ne boyutta olduğunu aktardıklarını ve günlük görüşmelerin devam edeceğini tekrarlayan Erhürman, yıllık enflasyon oranının yüzde 40,5 olarak öngörüldüğüne işaret etti.

“Kıbrıs Türk halkının bu süreçten elbirliğiyle geçmesi gerek. TC yanımızdadır ama Kıbrıs Türk halkı da bu dönemde el ve gönül birliği içinde olmak zorundadır” diyen Erhürman, meseleleri kısa vadeli şekilde ele almamak gerektiğini vurguladı.

“TÜNELDE IŞIK HENÜZ GÖRÜNMÜŞ DEĞİL”

“TC’deki görüşmelerimiz de gösteriyor ki içinden geçtiğimiz tünelde ışık henüz görünmüş değil” diyen Erhürman, olayı siyasi rant aracı haline getirmemek gerektiğini belirtti.

“Çok ciddi sorunlarla karşı karşıyayız ama biz elbirliği içerisinde bu sorunlarla baş edecek iradeyi ortaya koyacak yetki ve yeteneğe sahibiz” ifadelerini kullanan Başbakan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti’nin de her koşulda KKTC’nin yanında olduğunu vurguladığını anlattı.

EYLEMLER…

Erhürman hayvancıların eylemi konusundaki bir soru üzerine Ankara’da olduğu dönemde Tarım ve Maliye bakanlarıyla konuyu görüştüğünü belirtti.

“İçinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemde tüm kesimlerin bizimle, bizim de onlarla istişare içinde olmamız gerekir ve Tarım Bakanlığı baştan beri bu istişare sürecini sürdürmüştür” diyen Erhürman, istişarenin bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.

Başbakan Erhürman, “Burada yapmamız gerekenleri ben yaparım olur zihniyetiyle gündeme getirmiyoruz. Şu sorunu Türkiye’den şu kadar sıcak para alalım da çözelim diyerek ele almıyoruz” diyerek, bunun Türkiye’den katkı alınmayacağı anlamına da gelmediğini dile getirdi.

Eylemcilerle istişare sürecinde her türlü çabayı göstereceklerini dile getiren Erhürman öte yandan bu çabanın her kesimden beklendiğini kaydetti.

“Bu bir hükümet sorunu değil, hep birlikte yaşadığınız bir sorundur bu sorun nereden kaynaklanıyor herkes bilmektedir” diyen Erhürman, TL’nin yüzde 80 oranında değer kaybettiğini tekrarlayarak herkesin bu konunun gerçekliğinin ve ciddiyetinin farkında olması gerektiğini vurguladı.