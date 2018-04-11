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ERHÜRMAN, TRT 23 NİSAN ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ’NDE KKTC’Yİ TEMSİL EDECEK EKİBİ KABUL ETTİ

Başbakan Tufan Erhürman, bu yıl 40.sı düzenlenen TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği’nde KKTC’yi temsil edecek olan Hamitköy Dr.Fazıl Küçük İlkokulu ekibini kabul etti.

ERHÜRMAN, TRT 23 NİSAN ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ’NDE KKTC’Yİ TEMSİL EDECEK EKİBİ KABUL ETTİ

Başbakan Tufan Erhürman, bu yıl 40.sı düzenlenen TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği’nde KKTC’yi temsil edecek olan Hamitköy Dr.Fazıl Küçük İlkokulu ekibini kabul etti.

11 Nisan 2018 Çarşamba 18:41
ERHÜRMAN, TRT 23 NİSAN ULUSLARARASI ÇOCUK ŞENLİĞİ’NDE KKTC’Yİ TEMSİL EDECEK EKİBİ KABUL ETTİ
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Başbakan Tufan Erhürman, bu yıl 40.sı düzenlenen TRT 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği’nde KKTC’yi temsil edecek olan Hamitköy Dr.Fazıl Küçük İlkokulu ekibini kabul etti.

Kabulde Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven de yer aldı.


Başbakanlıkta gerçekleşen kabulde konuşan okul öğretmeni ve kafile başkanı Ersin Tünay, bu yıl 40’ıncısı düzenlenen çocuk şenliğine katılmaktan gurur duyduklarını belirterek, festivale 40 ülkeden bin 200 çocuğun katılacağını belirtti.

14 Nisan’da İstanbul üzerinden Bursa’ya gideceklerini ve çocukların 6 gün boyunca ev sahibi okulun öğrencileriyle kalacağını ardından da Ankara’ya giderek öğretmenleri eşliğinde otelde kalacaklarını anlatan Tünay, KKTC’yi en iyi şekilde temsil etme amacında olduklarını söyledi.

ERHÜRMAN
Başbakan Tufan Erhürman ise, kendisinin de 1982 yılında KKTC’den 23 Nisan şenliklerine ilk kez katılan ekipte yer aldığını dile getirerek, o dönemde evinde kaldığı öğrenciyle başlayan arkadaşlıklarının hala devam ettiğini vurguladı.
23 Nisan Şenlikleri’nin yıllardır devam eden ender organizasyonlardan olduğunu ifade eden Erhürman, ekibe başarılar dileyerek güzel vakit geçirmelerini ve ülkelerini başarıyla temsil etmelerini öğütledi.

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