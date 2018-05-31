Erhürman: “Travmatik Olayları 2-3 Gün Sonra Unutur Gibi Bir Hale Bürünüyoruz…

AKINCI-ERHÜRMAN OLAĞAN TOPLANTISI TAMAMLANDI-2-SON

DEVLETİN ZİRVESİNDE ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI DA KONUŞULDU

“ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARINI ÖNLEMEK İÇİN SİSTEMLİ BİR ÇALIŞMA SÜRECİ BAŞLATTIK, EYLEM PLANI HAZIRLAYACAĞIZ”

“BAŞBAKANLIK BÜNYESİNDE EKONOMİYLE İLGİLİ SÜREKLİ TOPLANTI HALİNDEYİZ…DERİNYA VE APLIÇ İÇİN DE BAŞBAKANLIK KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE TOPLANTI YAPILDI… SÜRECE SON NOKTAYI KOYMAYI PLANLIYORUZ”

BAŞBAKAN, RUM TOPLUMUNA VE SİYASİLERİNE DE SESLENDİ:

“FEDERASYON VE SİYASİ EŞİTLİK KAVRAMLARI ÜZERİNDEN UZLAŞMAK ÇÖZÜME ULAŞMANIN TEK YOLU”



Başbakan Tufan Erhürman, çocuk ihmal ve istismarını önlemek için sistemli bir çalışma süreci başlattıklarını, çalışmaların ardından eylem planı hazırlayacaklarını açıkladı.

Başbakan, eylem planının, öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi, ailelerin bilgilendirilmesi, Başbakanlık koordinatörlüğünde “Aile Danışma Birimi” ve “Alo Aile Hattı” birimleri kurulması gibi unsurlardan oluşacağını da belirtti.

“Nasıl ki travmatik bir sorun yaşıyoruz ve çocuk istismarı ve ihmali aklımıza geliyor, dövizde travmatik bir hareketlenme yaşanınca da ekonomi aklımıza geliyor” diyen Erhürman, “ 2-3 gün sonra bunları unutur gibi bir hale bürünüyoruz. Bu defa öyle yapmamakta kararlıyız” dedi.

Başbakan Erhürman, bugün Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir araya geldi.

İkilinin olağan toplantısı saat 10.15’te başladı ve 11.00’de tamamlandı.

45 dakika süren, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs konusundaki son açıklamalarının, sınır kapılarıyla ilgili çalışmaların, çocuk ihmal ile istismarının önlenmesinin ve ekonominin konuşulduğu görüşmenin ardından Başbakan Erhürman basına açıklama yaptı.

Başbakan, “Başbakanlık bünyesinde ekonomiyle ilgili sürekli toplantı halindeyiz. Derinya ve Aplıç için de Başbakanlık koordinatörlüğünde toplantı yapıldı. Sürece son noktayı koymayı planlıyoruz” dedi.

Erhürman, ayrıca Cumhurbaşkanlığı’ndan Rum toplumuna ve Rum siyasilere de seslendi ve “Federasyon ve siyasi eşitlik kavramları üzerinden uzlaşmak çözüme ulaşmanın tek yolu” dedi.

ERHÜRMAN RUM TOPLUMUNA VE SİYASİLERİNE SESLENDİ

Gündemim birinci maddesini Rum Lider Nikos Anastasiadis’in son günlerdeki açıklamalarının oluşturduğunu belirten Erhürman, “Anastasiadis’in açıklamaları, Sayın Akıncı’nın bir ay kadar önce masaya koyduğu teklifi reddetme noktasında bir hayal kırıklığıdır ama son açıklamalar bizim gözümüzde onun da ötesine geçiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Rum Liderin kullandığı ifadelerin federasyon ve siyasi eşitlik konusunda olması gereken yerde olmadığını bir kez daha gösterdiğini ifade eden Erhürman şöyle devam etti:



“ ‘Çoğunluk yönetir’ kavramını ısrarla kullanmış olması, ‘çoğunluk azınlık denklemi’ üzerinden açıklama yapması, Rum Liderin bu kadar uzun süren müzakere sürecinin sonucunda olması gereken yerde olmadığını, Sayın Akıncı’nın uzun süreden beri söz ettiği zihniyet değişimi tablosunun ortada olmadığını ve bu işin temel parametresi olan federasyonu ve siyasi eşitliği algılama noktasında yaşanan sorunların büyüklüğünü ortaya koyuyor. Bu son derece düşündürücü ve üzücü.Buradan bir kez daha Kıbrıs Rum toplumuna ve Rum siyasilere sesleniyorum: Federasyon ve siyasi eşitlik kavramları üzerinden uzlaşmak bu adada çözüme ulaşmanın tek yoludur.”İKİLİNİN GÜNDEMİNDE YİNE DERİNYA VE APLIÇ VARDIGündemlerinde yer alan diğer konu maddelerinin Derinya ve Aplıç sınır kapıları olduğunu belirten Erhürman, bu konudaki çalışmaları Cumhurbaşkanlığı ile birlikte koordineli şekilde yürüttüklerini de anımsattı.Derinya ve Aplıç için birden çok idari kurumun sürece müdahil olması gerektiğini söyleyen Erhürman, bugün Başbakanlıkta bir koordinasyon toplantısı yapıldığını aktardı.Toplantının tüm birimlerle birlikte gerçekleştirildiğini dile getiren Erhürman, “İlgili birimler hepsi ayrı ayrı çalışmalarını tamamladılar. Bugün Başbakanlıkta Başbakanlık koordinatörlüğündeki toplantıyla sürece son noktayı koyma ve ihale aşamasına geçebilmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.TRAVMATİK ETKİ YARATAN BİR OLAY…Bu başlıkların yanı sıra ülkedeki iç gelişmeleri görüştüklerini söyleyen, geçtiğimiz gün bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan ve toplumda travmatik etki yaratan olaya da işaret eden Başbakan Erhürman, “Uzmanlığından yararlanmamız gereken kesimlerle toplantılar dizisi başlattık. Birinci toplantıyı dün Başbakanlıkta psikologlarla gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.Başbakan Erhürman, uzun süre önce alınması gereken ve alınmayan bir takım önlemleri eylem planına bağlayıp yaz dönemindeki çalışmayla hızla hayata geçirmeyi planladıklarını kaydetti.“TEPKİ GÖSTERECEĞİM DERKEN YAPILAN FARKLI FARKLI İHLALLER VAR”Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimin, ailelere yönelik bilgilendirme programlarının, Başbakanlık koordinatörlüğünde “Aile Danışma Birimi” ve “Alo Aile Hattı” kurulmasının konunun yaygın eğitim araçlarıyla gündeme getirilmesinin eylem planının unsurlarından olduğunu söyleyen Başbakan, şöyle devam etti:“Yaşanan olay bizi de çok üzdü, sosyal medyada gösterilen tepkilerin ölçüsüzlüğü de son derece üzücüydü. Tepki göstereceğim derken yapılan farklı farklı ihlaller var. Bu da ortaya koyuyor ki bu konuyla ilgili toplumda yaygın bir eğitime ihtiyacımız var. Öğretmenlerle, ilgili kesimlerle sosyal hizmet uzmanlarıyla, rehber öğretmenlerle ayrıca toplanmamız, bu sorunu artık masaya yatırmamız lazım.”EKONOMİ DE MASADAYDIGörüşmenin gündem maddelerinden birinin de ekonomi olduğunu ifade eden Başbakan, son günlerde dövizin biraz geriye doğru seyrettiğini kaydederek, şunları belirtti:“Bilinmesini isteriz ki bu gerileme hiçbir şekilde bizi rahatlatıp yaptığımız çalışmalardan alıkoymuş değil. Başbakanlık bünyesinde yoğun bir biçimde ekonomiyle ilgili sürekli toplantı halindeyiz. ‘Daha fazla ne yapabiliriz’ bir konu, diğer konu ‘bu tip krizlerle karşılaştığımız zaman daha güçlü onların karşısında nasıl durabiliriz, orta vadeli hangi çalışmaları yapabiliriz?’ Uzmanlarla, bürokratlar ve çeşitli örgütlerle bilgi alışverişinde bulunabilmek için sürekli toplantı talebimiz oluyor, sürekli bu konuda da çalışıyoruz.”“TRAVMATİK OLAYLARI 2-3 GÜN SONRA UNUTUR GİBİ BİR HALE GİRİYORUZ… BU DEFA ÖYLE YAPMAYACAĞIZ…”“Nasıl ki travmatik bir olay yaşıyoruz ve çocuk istismarı ve ihmali aklımıza geliyor, dövizde travmatik bir hareketlenme yaşanınca da ekonomi aklımıza geliyor. 2-3 gün sonra bunları unutur gibi bir hale bürünüyoruz, bu kabul edilebilir değil. Bu defa böyle yapmamakta kararlıyız” diyen Başbakan Tufan Erhürman, “Önümüzde zaten yaz var. Her iki konuda da yoğun çalışmaları sürdürebileceğimiz ve Meclise gidecek yasa tasarıları varsa onları hazırlayabileceğimiz bir dönem olacak. Bu konularda yoğun çalıştığımızı Sayın Cumhurbaşkanına aktardık. Kendisiyle görüş alışverişinde bulunduk. Buna devam edeceğiz” şeklinde konuştu.