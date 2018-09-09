Erhürman: “Talimatımla 12 Kişinin Tutuklandığı Haberi Gerçek Dışı“

Başbakan Tufan Erhürman, talimatıyla 12 kişinin tutuklandığı haberinin tamamen gerçek dışı olduğunu açıkladi.



Başbakan Erhürman bir internet sitesinde yer alan "Tutuklama emri Başbakan'dan" başlıklı habere yönelik açıklama yaptı.



Haberi spekülatif olarak niteleyen Başbakan Erhürman, "Az önce bir internet gazetesinde çıkan benim talimatımla on iki kişinin tutuklandığı haberi tamamen gerçek dışıdır" ifadesini kullandı.



Açıklama şöyle devam etti:

"Benim elimde liste falan yoktur ve sabahtan beri tüm çabam hiç kimse zarar görmeden toplumsal barışın yeniden sağlanmasıdır. Hep birlikte sağduyulu ve sorumlu davranmamız gereken bir dönemde bu tip gerçek dışı haberlere kimsenin itibar etmemesi gerektiğini belirtmek isterim."



