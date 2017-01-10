ERHÜRMAN RUM MUHATAPLARINA DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK VE SİYASİ EŞİTLİĞİN PAZARLIK KONUSU YAPILMAMASI GEREKTİĞİNİ VURGULADI





CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cenevre’de biraraya geldiği Rum muhataplarına, dönüşümlü başkanlık ve siyasi eşitliğin, BM’nin temel parametrelerinden biri olduğunu ve al-ver veya pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Cenevre’de bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi heyeti, dün akşam İsviçre Hükümeti’nin müzakereler için Cenevre’de bulunan heyetler onuruna verdiği yemekte, Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu ve DİSİ Genel Başkanı Averof Neofitou ile bir araya geldi.

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekilleri Mehmet Çağlar ile Armağan Candan’dan oluşan CTP heyeti, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Müzakereci Özdil Nami tarafından yapılan bilgilendirme toplantılarına katılarak, müzakere heyetiyle çalışmalar yaptı.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Rum muhataplarıyla yaptığı görüşmelerde, özellikle siyasi eşitlik ve garantiler konuları üzerinde dururken, dönüşümlü başkanlık ve siyasi eşitliğin BM’nin temel parametrelerinden biri olduğunu ve al-ver veya pazarlık konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.