BAŞBAKAN ERHÜRMAN, ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ SERGİSİNİ AÇTI



TANPINAR: “TOPLUMUMUZDA SANATA İLGİ HER ZAMAN OLMUŞTUR”

Başbakan Tufan Erhürman, resim ve heykelin dili, kimliği olmadığına işaret ederek, “Ressamlarımız, heykeltıraşlarımız çok büyük rahatlıkla ülkemizi yurt dışında çok büyük başarıyla temsil edebilmektedir” dedi.



Erhürman, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Yıl Sonu Resim Heykel Grafik Sergisi’nin açılışını yaptı. Serginin açılışına UBP Milletvekili İzlem Gürçağ da katıldı.

Başbakan Tufan Erhürman açılışta yaptığı konuşmada, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin, eğitim dünyası içerisinde bir vaha olduğunu söyledi. Erhürman, çok farklı bir eğitim veren, çok başarılı sanatçılar yetiştiren bir lisenin serginin açılışına katılmak istediğini ifade etti.

Kıbrıs Türkü’nün uluslararası alanda kendini gösterme ve tanıtıma ihtiyacı olduğunu belirten Erhürman, oransal olarak kıyaslandığında Kıbrıs Türkü’nün pek çok ülkeye göre daha çok sanatçı yetiştirdiğini ve bu sanatçıları eğitecek eğitim elemanlarına sahip olduğunu dış dünyaya duyurmanın önemli olduğunu kaydetti.

Erhürman, “Resmin, heykelin dili yoktur. Kimliği de yoktur. Ressamlarımız, heykeltıraşlarımız çok büyük rahatlıkla ülkemizi yurt dışında çok büyük başarıyla temsil edebilmektedir” dedi.



Sergide 36 öğrencinin 300 civarında çalışmasının teşhir edildiğini belirten Erhürman, liseden uluslararası düzeyde sanatçılar çıkacağına inandığını kaydetti.



TANPINAR



Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Tüner Tanpınar, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hep ileri gitme arzusunda olduğunu söyledi.



Kıbrıs Türk toplumunun varoluş mücadelesinde dahi spor müsabakaları düzenlemekten geri kalmadığını kaydeden Tanpınar, sanata önem vererek, üretmeye devam ettiklerini belirtti.



Tanpınar, “Ben Limasol’daki esir kampında Kıbrıslı Türklerin kolyeler ve süsü eşyaları yapığını hatırlarım. Bir diğer değişle toplumumuzda sanata ilgi her zaman olmuştur” dedi.



Tüner Tanpınar, öğrencilerin çalışmalarına kendinden değerler de yansıttığını bu nedenle her bir eserin ayrı bir değeri bulunduğunu kaydetti.



Sergi, 18 Mayıs’a kadar mesai saatleri içerisinde ziyarete açık olacak.



