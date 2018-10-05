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Erhürman: “Polisi Medya Önünden Tartışmaktan İmtina Ediyorum Ama Çalışma Da Yapıyoruz”

Erhürman: “Polisi Medya Önünden Tartışmaktan İmtina Ediyorum Ama Çalışma Da Yapıyoruz”

05 Ekim 2018 Cuma 08:35
Erhürman: “Polisi Medya Önünden Tartışmaktan İmtina Ediyorum Ama Çalışma Da Yapıyoruz”

Başbakan Tufan Erhürman, suçlarla mücadele konusunda  “Polis benim en hassa olduğum konulardan biri. Bunun için de medya önünde tartışmaktan hep imtina ediyorum ama çalışma da yapıyoruz” dedi.

Erhürman, BRT’de yayınlanan Basın Odası programında güvenlik endişeleri ve polis örgütüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman, polis örgütünün günümüzde artan suç ve suçla mücadele açısından gerek organizasyon şeması gerekse personel ve araç gereç eksikliği nedeniyle yeterli noktada olmadığını kaydetti.

Eldeki polis sayısı kadar mevcut sayının verimli kullanılıp kullanılmadığının da büyük önem taşıdığını belirten Başbakan Erhürman, “Polis benim en hassa olduğum konulardan biri. Bunun için de medya önünde tartışmaktan hep imtina ediyorum ama çalışma da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan, vatandaşın güvenliğinin büyük önem taşıdığını, buna ek olarak güvenlik açığının ekonominin üzerine kurulu olduğu yükseköğretim ve turizmde ciddi yaralar açabileceğini ifade etti.

Başbakan Tufan Erhürman, şöyle konuştu:

“Bazı şeyler vardır ya; duyulması gerçekleşmesinden daha beterdir. Yani siz Türkiye basınında sürekli birilerinin birilerini vurduğu, hırsızlık yaptığı şeklinde tanınırsanız, sizin ülkenizdeki suç oranları nüfusa oranla Türkiye’deki suç oranlarının kat kat altında olsa bile imajınız zedelenir ve bundan büyük zarar görürsünüz.”

“SUÇLARIN BÜYÜK KISMI YURT DIŞINDAN GELENLER TARAFINDAN İŞLENİYOR ANCAK…”

Erhürman, ülkedeki suç ve suçluluğunu büyük bir kesiminin yurt dışından gelen insanlar tarafından işlendiğini ancak azımsanamayacak kadar bir kısmını da vatandaşların işlediğini belirtti.

Her şeye rağmen ülkedeki suç oranlarının hâlâ diğer ülkelere göre düşük seviyede olduğunu kaydeden Başbakan Tufan Erhürman, “Bu nedenle rakamları şişirmemek gerekir” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, poliste teknoloji alanında adımlar atılması, eğitimin artırılması, organizasyon şemasının tekrar gözden geçirilmesi, polis içindeki verim ve huzurun sağlanması yönündeki çalışmalarının devam ettiğini, bunlara ek olarak da polis sayısının artırılmasıyla çok daha güvenli bir ortama kavuşulacağını söyledi.

Son Güncelleme: 05.10.2018 11:57
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