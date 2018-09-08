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Erhürman, Polis Genel Müdürü İle Eylemleri Görüştü: “Eylemlerin Devam Etmesi Halinde Biber Gazı Kullanılmayacak”

Erhürman, Polis Genel Müdürü İle Eylemleri Görüştü: “Eylemlerin Devam Etmesi Halinde Biber Gazı Kullanılmayacak”

08 Eylül 2018 Cumartesi 10:44
Erhürman, Polis Genel Müdürü İle Eylemleri Görüştü: “Eylemlerin Devam Etmesi Halinde Biber Gazı Kullanılmayacak”

ERHÜRMAN: “HEPİMİZ SAĞDUYU VE SORUMLULUK DUYGUSU İLE HAREKET ETMELİYİZ”

“ELBETTE SALDIRISIZ OLMAK KAYDIYLA EYLEM YAPMAK DEMOKRATİK BİR HAKTIR AMA BU HAK SUÇ İŞLEME HAKKI VERMEZ”

Başbakan Tufan Erhürman bu sabah Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ile son günlerde yapılan eylemlerde yaşananları görüştü.

Başbakan Erhürman, Başbakanlık’taki görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, eylemlerde güvenlik güçlerinin biber gazı kullanmasının da ele alındığını belirterek, devam etmesi halinde eylemlerde biber gazı kullanılmayacağını söyledi.

Eylem yapmak demokratik bir hak olduğunu ancak suç işleme hakkı vermediğine işaret eden Erhürman, “Herkesin sorumluluk duygusuyla hareket etmek zorunluluğumuzu; toplantı ve gösteri yürüyüşünün saldırısız olmak kaydıyla bir hak olduğunu ve suç işleme hakkı tanımadığını unutmaması gerekiyor” dedi.

Erhürman, sıkıntılı bir dönemden geçildiğini ve bu dönemde herkesin sağduyu ve sorumluluk duygusuyla hareket etmesi gerektiğini söyledi.

“GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞ YAPMAK HAK, SUÇ İŞLENMESİ DEĞİL…”

Anayasa’nın 32’nci maddesine göre, saldırısız olmak kaydıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmanın bir hak olduğunu belirten Erhürman, buna mukabil, bu hakkın, yasaların ihlâl edilmesi ve örneğin özel kişilerin veya kamunun mallarına zarar verilmesi, yani suç işlenmesi “hakkı” vermediğinin unutulmamasının önemli olduğunu kaydetti.

“DAHA FAZLA COP KULLANMAMAK İÇİN BİBER GAZI KULLANDIK”

Polis Genel Müdürü’nün kendisine, daha fazla cop kullanmamak amacıyla biber gazı kullanılması yönünde inisiyatif alındığını aktardığını, bu tip eylemler karşısında polisin kamu düzeninin korunması amacıyla ölçülülük ilkesi çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Başbakan Erhürman, sözlerini şöyle tamamladı:

“Eylemlerin devam etmesi halinde biber gazı kullanılmayacak ancak herkesin de sorumluluk duygusu ile hareket etmek zorunluluğumuzu, toplantı ve gösteri yürüyüşünün saldırısız olmak kaydıyla bir hak olduğunu ve suç işleme hakkı tanımadığını unutmaması gerekiyor. Kimileri bilmezden gelmekte ısrar etse de hepimiz bir ekonomik dar boğazdan geçildiğinin ve bunun nedenlerinin bilincindeyiz. Böyle bir dönemde hepimizin toplumsal sorumluluk ve seferberlik duygusuyla hareket etmemizin gerekli olduğunu her defasında vurguluyoruz.

Elbette saldırısız olmak kaydıyla eylem yapmak demokratik bir haktır ama bu hak suç işleme hakkı vermez. Birkaç gündür devam eden eylemlerde sürekli olarak diyalog ve istişare kapılarının açık olduğunu belirttik, bir kez daha belirtiyorum. Ancak bu diyalog ve istişare, hükümetin mali olanakları çerçevesinde yapamayacağı ve yapıldığı takdirde toplumun diğer kesimlerine ciddi olumsuzluklar biçiminde yansıyacağı bilinen talepler doğrultusunda şekillenemez.

Yaşanan olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan ve zarar gören vatandaşlarımız vardır ve bu durum üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Bu vatandaşlarımıza geçmiş olsun der, bir kez daha içinden geçtiğimiz dar boğazdan halkımızı en az zararla geçirmek konusunda hepimize görev düştüğünü hatırlatır, herkesi sağduyu ve sorumluluk duygusu ile hareket etmeye davet ederim.”

 

Son Güncelleme: 08.09.2018 15:19
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