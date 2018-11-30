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Erhürman, Özersay ve Atakan yeni Ercan Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

Erhürman, Özersay ve Atakan yeni Ercan Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

30 Kasım 2018 Cuma 19:07
Erhürman, Özersay ve Atakan yeni Ercan Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

ERHÜRMAN: “AMACIMIZ 2019 YILI SONUNDA BU İŞİ BİTİRMEK”

ATAKAN: “HEDEF 15 KASIM CUMHUYRİYET BAYRAMINDA YENİ HAVALİMANINI AÇMAK”

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni Ercan Havalimanı’nın inşaatında incelemelerde bulundu.

Başbakan Erhürman, yeni havalimanının 2019 yılı sonuna doğru tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

ATAKAN

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, inceleme öncesindeki açıklamasında, TNT tarafından sürdürülen yeni Ercan havaalanının inşaatının tüm birimlerini yerinde inceleyeceklerini kaydederek, inşaatta belli bir aşamanın geçildiğini, özellikle 2019 yılının başı ile beraber, Şubat sonu Mart başı gibi ciddi anlamda fiziki değişimlerin görüleceğini kaydetti.

Bakan Atakan hedeflerinin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramında yeni Ercan Havaalanı’nı her şeyi ile hayata geçirmek olduğunu söyledi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman, ülkenin turizm ve yüksek öğrenim ülkesi olarak havalimanının öneminin de büyük olduğunu kaydederek, göreve geldikleri ilk günden itibaren bu konuda hızla yol alma çabası içinde olduklarını dile getirdi.

2019 yılı itibarı ile çalışmaların önemli oranda tamamlanacağı bir evreye girileceğinin altını çizen Başbakan Erhüman, hedeflenenin de 2019 yılı sonunda bütün çalışmaların tamamlanması olduğunu belirtti.

Başbakan, “Bu çerçevede biz de hükümet olarak her türlü desteği çabayı ve tabi denetimi ve gözetimi yapmaya devam edeceğiz Amacımız 2019’un içinde gerekli gelişmeleri hızla tamamlamak ve 2019 sonunda da bu işi bitirmek” dedi.

Konuşmaların ardından, inşaat hakkında teknik bilgiler verildi. Daha sonra inşaat binası yerinde incelendi.

Başbakan Erhürman incelemeden sonra yaptığı açıklamada ise, yeni havalimanının 2019 Şubat-Mart ayları gibi bitme nokrasına ulaşacağını söyleterek, hedefin de 2019 sonu olduğunun altını çizdi.

Erhürman, “Hepimizin ortak çabası bu süre içerisinde takvimi doğru kullanarak 2019 sonuna bu işi bitirmek” dedi.

 

Son Güncelleme: 30.11.2018 23:23
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