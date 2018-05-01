Erhürman: “Önümüzdeki hedef iş güvenliği''

Başbakan Tufan Erhürman, önümüzdeki dönemde, işçi sağlığı ve iş güvenliği, özel sektörde sendikalaşmanın teşvik edilmesi, toplu sözleşme hakkının kullanımının yaygınlaştırılması, iş güvencesi gibi konularda başlamış ve başlayacak çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Erhürman, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, hükümetin güvenoyu almasının üzerinden iki buçuk ay geçtiğini, bu sürenin önemli kısmını bütçe çalışmalarına ayırdıklarını belirtti.

Önümüzdeki dönemde, özellikle yaz aylarında “İşçi sağlığı ve iş güvenliği, özel sektörde sendikalaşmanın teşvik edilmesi, toplu sözleşme hakkının kullanımının yaygınlaştırılması, iş güvencesi gibi konularda başlamış ve başlayacak çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini” ifade eden Başbakan Erhürman, ülkedeki yerli ve yabancı işçilerle dünyadaki tüm işçilerin bayramını kutladı.

