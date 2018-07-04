"Erhürman: “Önümüzdeki 10 Yıl İçin Planlama Yapılmalı ve Strateji Belirlenmeli”

ERHÜRMAN: “ÖNÜMÜZDEKİ 10 YIL İÇİN PLANLAMA YAPILMALI VE STRATEJİ BELİRLENMELİ”

Başbakan Tufan Erhürman, planlamanın önemine vurgu yaptığı konuşmasında hükümetin ve hiçbir kurumun ülkede 2017-18 yılında 16 üniversite ve 100 bin öğrenci olacağı yönünde bir çalışma ve planlama yapmadığını bunun sonucunda da bugün farklı alanlarda sorunlar yaşandığını belirtti.

Erhürman, 10 yıl sonra aynı sıkıntıların yaşanmaması adına bugün yapılacak çalıştayın çok önemli olduğunu söyleyerek, yüksek öğretimde 10 yıl sonraya ilişkin planlama yapılması ve strateji belirlenmesi, hangi noktada bulunulacağını, nerede olunacağının planlanması gerektiğini kaydetti.

“Önceden planlama yapılsaydı, toplu taşımacılık, çok kültürlülük, sağlık, çalışma yaşamı konusunda bu kadar hazırlıksız yakalanmazdık. 100 bin öğrencinin 30 bini üçüncü ülkelerden gelenler yani ana dilleri Türkçe değil, kültürleri farklı. Bundan dolayı yaşanan sorunlarda maalesef ırkçılığa yaklaşan tepkiler vermeye başladık. Bu çok tehlikeli bir şeydir” diyen Erhürman, çalıştayın bu noktada çok önemli olduğunu, yüksek öğretimin stratejik planlamasına ciddi vakit ayırması gerektiğini belirtti.

Üniversitelerin bir kısmının bilişim, teknoloji gibi alanlarda uluslararası platformlarda kendini gösterdiğini, bunun mutluluk verici olduğunu dile getiren Erhürman, kültür sanat alanlarında da bunun sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Üniversitelerde yaklaşık 3-4 bin öğretim üyesi bulunduğuna işaret eden Erhürman, öğretim üyelerini ülke yönetim sistematiğine katmak, deneyim ve bilgilerinden yararlanmak, ülke sorunlarıyla ilgili de üretim yapmalarını sağlamak gerektiğini söyledi.

Başbakan olarak üniversite sayılarının artmasının yasaklanmasına sıcak bakmadığını dile getiren Erhürman, yasaklamak yerine kalite standardını yükseltmek, kriterler koyarak ve bu kriterlere ulaşmayanların kapatılma riskini hissetmesini sağlamak gerektiğini belirtti.

YÖDAK ile ilgili sorunların çözülmesi için attıkları adımlara değinen Erhürman, yasal düzenlemelerin ve sıkıntıların giderilmesi yönünde hızla, eldeki olanakların el verdiği oranda çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

BESİM: “ÜNİVERSİTEYE GİRİŞLERDE MERKEZİ SINAV OLMALI”

Sağlık Bakanı Filiz Besim, ülkede kuralsız, yasasız, keyfi kararlarla açılmış üniversiteler nedeniyle bugün bir “mezun enflasyonu yaşandığını”, üniversite mezunu işsiz gençlerin zor durumda olduğunu, iş bulamadıklarını söyledi.

Ekonomik girdi, kaliteli eğitim çelişkisi nedeniyle atılması gereken adımların zamanında atılamadığını dile getiren Besim, “Mezunlar ordusu yarattık, gençler mezun oluyor, iş bulamıyor. Kaliteli eğitim alamadıklarından kendine güven sıkıntısı yaşıyorlar” dedi.

Üniversiteye girişlerde merkezi sınav olması gerektiğini söyleyen Besim, YÖDAK’ın ciddi şekilde denetim yapması, disipline etmesi gerektiğini, bunu yapabilmesi içinde yasasının güncellenerek çağdaş hale gelmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Eczacılık, diş hekimliği, fizyoterapist, diyetisyen, psikoloji gibi birçok branşta çok fazla mezun öğrenci bulunduğuna işaret eden Besim, bu bölümlerin KKTC vatandaşlarına açılmaması gerektiğini ancak bunun başarılamadığını belirtti.

Paramedikal bölümlerde staj ve pratik alanlarında ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Besim, KKTC vatandaşlarının daha ölçülenilir ve doğru stajlardan geçmesinin önemli olduğunu kaydetti.

BEROVA: “YÜKSEK ÖĞRETİM ÜLKE EKONOMİSİNE 700 MİLYON DOLARLIK KATKI YAPTI”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, yükseköğretim alanının UBP ve tüm ülke için üzerinde titizlikle durulması gereken olguların başında geldiğini, 2016-17 verilerine göre alanın ülke ekonomisine 700 milyon dolarlık katkı yaptığını belirtti.

YÖDAK’ın yüksek öğretim için önemine vurgu yapan Berova, teşkilat yapısının geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Berova, 2015 yılında düzenlenen yüksek öğretim çalıştayına değinerek, alınan kararlar, yapılan çalışmalar ve uygulamalar hakkında bilgi verdi.

Öğrenci seçme sınavlarıyla ilgili görüşlerini dile getiren Berova, taban yeterlilik sınavı ile öğrenci seçiminin doğru yöntem olduğunu kaydetti.





