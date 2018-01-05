ERHÜRMAN: “ÖNCÜ SEKTÖR TURİZM”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve milletvekili adayları, Girne’de bazı iş insanlarıyla bir araya geldi.

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Erhürman görüşmede, ülkenin “kronikleşmiş” sorunları ile ilgili çözüm önerilerini toplumun her kesimini temsil eden paydaşlarla birlikte hazırladıklarına işaret etti.



Yeni dönem politikalarının temelinde ekonomi bulunduğunu, bunun Kıbrıs’ta çözümden vazgeçtikleri anlamına gelmediğini belirten Erhürman, Kıbrıs sorununa çözüm bulunana kadar güçlü bir şekilde var olmak ve çözümün sürdürülebilir olması için, güçlü bir ekonomiye ihtiyaç olduğunu kaydetti.



“ÖNCÜ SEKTÖR TURİZM”



Öncü sektör olarak turizmi seçtiklerini kaydeden Erhürman, bazı işadamlarının CTP listelerinden aday olması ile ilgili ise, “Bu konuda eleştiriler aldık. ‘İş insanlarının CTP’de işi ne’ dediler. Kulak asmadık, biz hep birlikte var olma yolunu seçtik ve güçlerimizi birleştirdik” dedi.



Erhürman, “Bir ülkede eğer öngörülebilir ve rasyonel bir ekonomik hayat oluşmazsa, özellikle kurumsallaşmış yapıya bürünmüş iş dünyasının burada kendini güvende hissetmesi, yatırım yapması, istihdam ve katma değer yaratması, geleceğe yönelik doğru hesap, kitap yapması mümkün değildir. Biz bu ortamı değiştirmeye talibiz” dedi.





“MALİ PROTOKOLÜ HAZIRLAYIP, İMZAMIZA BAĞLI KALACAĞIZ”



Türkiye ile imzalanan mali protokol hakkında ise Erhürman, “Mali protokol taslağını ekonomiyi büyütme ve adil paylaşımı sağlama hedefiyle, bu konuda ehil, deneyimli ve bilgili insanlarımızla hazırlayacağız ve bunu Türkiye’ye sunacağız. İmzalar atıldıktan sonra da verilen sözlere sonuna kadar sadık kalacağız. Biz kendi reçetemizi yazdık, Türkiye ile imzalanacak protokol de bu ülkenin yapısına uygun olacak” dedi.

