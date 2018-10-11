Erhürman: “Müteahhitlere Ödemeler Başladı”

EYLÜLDE 524 İŞ YERİ DENETLENDİ, 37’SİNE CEZA KESİLDİ; 52 BİN TL’LİK MAL MÜSADERE EDİLDİ

Başbakan Tufan Erhürman, müteahhitlerin birikmiş alacaklarına ilişkin ödemelerin Maliye Bakanlığı’nın olanakları çerçevesinde yapılmaya başlandığını açıkladı.

Erhürman, ihalelerde, dövizdeki hareketlilikten kaynaklanan fiyat farkları ile ilgili olarak Müteahhitler Birliği’yle birlikte yürütülen çalışmalarda da önemli ölçüde yol alındığını kaydederek en kısa zamanda sonuç almak için çalıştıklarını ifade etti.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin eylül ayında ülke çapında 524 iş yerinde denetleme yaptığını ve bu denetimlerde 52 bin 658 TL'lik malın müsadere edildiğini de bildirdi.

Başbakan Erhürman, 37 iş yerine 16 bin 244 TL tutarında ceza kesildiğini ve üç ayrı iş yerinde satılan altı farklı ürünle ilgili olarak Tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına İlişkin Yasa Gücünde Kararname tahtında bilgi istendiğini; elde edilen bilgi ve belgelerin Rekabet Kurulu'na gönderileceğini kaydetti.

Başbakan Erhürman, tüketici şikayetlerinin ALO 171 hattına bildirilebileceğini de hatırlattı.