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ERHÜRMAN: “MUHTARLARI YÖNETİME ORTAK EDECEĞİZ”

ERHÜRMAN: “MUHTARLARI YÖNETİME ORTAK EDECEĞİZ”

03 Ocak 2018 Çarşamba 21:44
ERHÜRMAN: “MUHTARLARI YÖNETİME ORTAK EDECEĞİZ”
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ERHÜRMAN: “MUHTARLARI YÖNETİME ORTAK EDECEĞİZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede yaşayan insanlarla bire bir görüşen muhtarların sorunları en iyi bilen kesim olduğunu söyleyerek, çözümleri de birlikte uygulayacaklarını, ülkeyi mahalle mahalle, köy köy yeniden planlayacaklarını belirtti. 

CTP’den yapılan açıklamaya göre, Lefkoşalı muhtarlarla buluşan Erhürman, toplantıda yaptığı konuşmada, mahalle ve köyleri yöneten muhtarların çok önemli bir iş yaptığını ve hak edilen değerin muhtarlara yeni dönemde verileceği söyledi.

Erhürman, “Çok önemsediğimiz bir seçime giriyoruz. Bu nedenle muhtarlarımızla bir araya gelmek istedik. İdarenin en altta görünen ama yurttaşla en fazla, bire bir ilişki kuran kesimidir muhtarlarımız. Sorunları birlikte çözeceğiz” dedi.  

“MUHTARLARIN BELEDİYELERLE İLİŞKİLERİ GELİŞTİRİLECEK”

Tufan Erhürman, muhtarlardan daha fazla yararlanmak gerektiği üzerinde durarak, şöyle devam etti:

“Muhtarlar doğrudan doğruya halk tarafından seçilmektedir. Yurttaşlarla bire bir, yüz yüze ilişki içerisindedirler. Bu bilinçle, CTP yönetiminde merkezi ve yerel idareyle muhtarlarımız arasında bilgi ve görüş alış verişini artıracak mekanizmalar devreye sokulacaktır. Muhtarların mali ve yönetsel sıkıntıları var. Mali problemleri ve bazı muhtarlıklarımızın ofis problemlerini biliyorum. İşin bir de yönetsel yanı var tabii. Muhtarın yetkisi belirlenmiş değil. Halkın sorunlarıyla bire bir temas halinde olan muhtarların bilgi ve görüşlerini belediye organlarıyla düzenli bir biçimde paylaşmalarını sağlayacak mekanizmaları kuracağız. Merkezi idare ile muhtarların ilişkilerini de düzenli kılacağız. Hükümet dönemimizde muhtarlarla toplantıları düzenli olarak yapacağız. Muhtarlık binalarının da belirli bir standarda, donanıma kavuşmasını sağlayacağız.”

“EN BÜYÜK DESTEĞİ MUHTARLARDAN BEKLİYORUZ”

Uyuşturucuyla mücadeleden, çevre temizliğine kadar muhtarlarla iletişim halinde hareket edileceğini aktaran Erhürman, muhtarların kendi mahalle ve köyleri için projeler üretmelerini sağlayacak eğitimler verileceğini, üretilecek projelerle mali kaynaklara ulaşımın sağlanacağını söyledi. 

Erhürman, Mesarya köylerinin her birinin önemli potansiyelleri olduğunu, tarımsal, tarihsel, kültürel değerleri bulunduğunu, bunları muhtarlarla birlikte ortaya çıkaracaklarını belirtti. Erhürman, Lefkoşa Surlariçi’nin de yeniden planlanacağını ve içinde yaşayan gençlere destek sağlanacağını ifade etti. 

Erhürman şöyle devam etti:

“Gençlerin köylerinde kalabilmeleri için sıfır faizli, uzun vadeli krediler vererek, gerektiğinde güçlerini de birleştirmelerini özendirerek yapılan planlar çerçevesinde girişimler yapmalarına destek vereceğiz. Mesarya köyleri için ise her köyün özgün hikâyesini, ekonomik potansiyelini ortaya çıkaracağız, potansiyeline bağlı olarak turizm ve tarımdan kazanmasını sağlayacağız. Gençler köylerinde yaşayabilsin, kazanabilsin, ekmeğini çıkarabilsin, ülkemiz kalkınsın diye. Mesarya için ayrıca tarımsal su meselesini hızla ele alacağız. Bu memlekette haysiyetli, adaletli, üretken bir sistem kurma hedefiyle göreve geliyoruz. Bu görevde ve yürüteceğimiz bölgesel projelerimizde en büyük desteği de muhtarlarımızdan bekliyoruz” 

Son Güncelleme: 03.01.2018 22:45
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