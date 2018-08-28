Erhürman'la Görüşen Sendikalar, Ek Mesailerle İlgili Kararın Geri Çekilmesi İstedi

KARAR BUGÜNKÜ BAKANLAR KURULU’NDAN GERİ ÇEKİLMEZSE “YARIN EK MESAİ YAPMAMA” EYLEMİ BAŞLATILACAK

ARA EMRİ İÇİN YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNE BAŞVURMA DA SENDİKALARIN GÜNDEMİNDE

BENGİHAN: “TOP HÜKÜMETTE”

Kamuda örgütlü 5 sendika, ek mesailerle ilgili yasa gücündeki kararnamenin yasalara aykırı olduğunu, Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında kararı geri çekmemesi halinde yarından itibaren “ek mesai yapmama” eylemi uygulayacağını ve kararla ilgili ara emri almak için yarın Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTMAS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) başkanları bugün Başbakan Tufan Erhürman ile bir araya geldi.

Bir saat süren görüşmenin ardından sendikalar adına açıklamayı KTAMS Başkanı Güven Bengihan yaptı.



Bengihan, “Ek mesailerle ilgili Yasa Gücünde Kararname yasaya aykırı. Kimse barem skalasının altında çalışamaz. Top hükümette” dedi.



Öte yandan Bakanlar Kurulu bugün saat 14.00’te toplanacak.





