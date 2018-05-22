Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102441
ALTIN
193.275
DOLAR
4.6445
STERLİN
6.2440
EURO
5.4725
Girne Turizm Limanı’ndaki yolcuda uyuşturucu
UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI
Üç yerde yangın çıktı
ÜÇ YERDE YANGIN ÇIKTI
Dikkat yarın o bölgelerde elektrik kesintisi var...
Yarın elektrik kesintisi var
Gündem gannavuri!
GÜNDEM GANNAVURİ!
banner256
Flaş Haber
Üç yerde yangın çıktı
Kapat

"Erhürman: “Kamu Reformu Yapısal Çok Ciddi Değişiklikler Getirecek”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, “HÜKÜMETİN KURULMASINDAN BÜGÜNE BAŞBAKANLIK ÇALIŞMALARI” KONULU BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR (1)

"Erhürman: “Kamu Reformu Yapısal Çok Ciddi Değişiklikler Getirecek”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, “HÜKÜMETİN KURULMASINDAN BÜGÜNE BAŞBAKANLIK ÇALIŞMALARI” KONULU BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR (1)

22 Mayıs 2018 Salı 09:54
"Erhürman: “Kamu Reformu Yapısal Çok Ciddi Değişiklikler Getirecek”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, “HÜKÜMETİN KURULMASINDAN BÜGÜNE BAŞBAKANLIK ÇALIŞMALARI” KONULU BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR (1)

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin öncelikli gündeminde yer alan konulardan biri olan kamu reformunun, yapısal anlamda çok ciddi değişiklikleri de beraberinde getireceğini söyledi.

Başbakan Erhürman, “Hükümetin kurulmasından bugüne Başbakanlık çalışmaları” konulu basın toplantısı düzenliyor.

Başbakanlık’taki Bakanlar Kurulu basın odasında yer alan toplantıda, Erhürman, 2 Şubat 2018’de kurulan ve 15 Şubat 2018’de güvenoyu alan CTP-HP-TDP-DP koalisyon hükümetinin “gençlik, spor, planlama, halkla ilişkiler, denetimler, uyuşturucuyla mücadele, kurullar ve kooperatifçilik” konularındaki çalışmalarını anlatıyor.

2018 bütçesinin 7 Nisan’da kesinleştiğini ve 19 Nisan’da Türkiye ile yıllık protokoller imzalandığını hatırlatan Başbakan Erhürman, prosedürlerin henüz TC tarafından tamamlanmadığını ve kaynakların da kullanıma girmediğini söyledi.

“100 GÜN DEĞİL”

banner277
Başbakan Erhürman, basın toplantısının, hükümetin 100 günü olarak değerlendirilmesini doğru bulmadığını çünkü kaynak kullanımının henüz başlamadığını ifade ederek, kaynak açısından birçok sıkıntıyla karşılaştıklarını ve birçok harcamayı da yerel kaynaklarla yaptıklarını anlattı.

Erhürman, basın toplantısını Başbakanlık’taki çalışmaların kamuoyu ve basın tarafından bilinmesi, takip edilmesi ve verdikleri sözlerin tutulup tutulmadığının basın aracılığıyla kamuoyu tarafından denetlenmesi amacıyla düzenlediklerini ifade etti.

Bazı bakanların da bu hafta içinde düzenleyecekleri basın toplantılarıyla icraatlarını paylaşacaklarını kaydeden Başbakan Erhürman, hükümetin kaynak kullanımına başlamasından sonraki 100 günlük icraatlarının da daha sonra açıklanacağını söyledi.

“KAMU REFORMU YAPISAL ÇOK CİDDİ DEĞİŞİKLİKLER GETİRECEK”

Başbakan Erhürman, hükümetin öncelikleri arasında yer alan kamu reformunun, ülkede yapısal anlamda çok ciddi değişiklikleri de beraberinde getireceğini belirtti.

Erhürman, TL’deki değer kaybı gibi müdahale etmekte zorlandıkları konular bulunduğunu kaydederek sonuca yönelik etkide bulunmak üzere Başbakanlık’ın koordinatör bakanlık olarak girişimler yaptığını anlattı.

Son Güncelleme: 22.05.2018 13:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 3 saat elektrik kesintisi yapılacak
Yarın 3 saat elektrik kesintisi yapılacak
Bakanlar kurulu toplandı
Bakanlar kurulu toplandı
Karaman: “Bandabulya Kıbrıs Türk Esnaf ve Zaanaatkarlar Odasını ziyaret etti”
Karaman: “Bandabulya Kıbrıs Türk Esnaf ve Zaanaatkarlar Odasını ziyaret etti”
"Eczacılar Birliği: “Meslek Örgütümüzü ve Üyelerimizi Karalama Çabasını Esefle Kınıyoruz”
"Eczacılar Birliği: “Meslek Örgütümüzü ve Üyelerimizi Karalama Çabasını Esefle Kınıyoruz”
Cumhurbaşkanı Akıncı, Diyabet Derneği Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Diyabet Derneği Heyetini Kabul Etti
"BKP: “Ülkedeki Suç merkezleri kapatılmalıdır”
"BKP: “Ülkedeki Suç merkezleri kapatılmalıdır”
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Heyetini Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Heyetini Kabul Etti
Seçim Haberleri…
Seçim Haberleri…
Vakıflar İdaresi Kira Sözleşmelerinde, Yükümlülükleri Yerine Getirmeyen Kiracıların Sözleşmelerinin Feshi Prosedürü Başlatıldı
Vakıflar İdaresi Kira Sözleşmelerinde, Yükümlülükleri Yerine Getirmeyen Kiracıların Sözleşmelerinin Feshi Prosedürü Başlatıldı
Özersay, İngiliz Yüksek Komiseri Lıllıe’yi Kabul Etti
Özersay, İngiliz Yüksek Komiseri Lıllıe’yi Kabul Etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim