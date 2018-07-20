Erhürman, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısını kabul etti

Başbakan Erhürman 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısı ile ülkede bulunan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın Adnan Sezgin’i kabul ederek bir süre görüştü.



Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Şeref Salonu’nda gerçekleştirilen kabulde, Başbakanlık Müsteşarı Hasan Alicik ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Ergüven de hazır bulundu.



