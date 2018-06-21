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Erhürman İskele’de Civisilli’ye destek belirtti

Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İskele ziyaretinde,bağımsız belediye başkan adayı Fikret Civisilli’ye destek belirtti.

Erhürman İskele’de Civisilli’ye destek belirtti

Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İskele ziyaretinde,bağımsız belediye başkan adayı Fikret Civisilli’ye destek belirtti.

21 Haziran 2018 Perşembe 13:36
Erhürman İskele’de Civisilli’ye destek belirtti

Başbakan ve Cumhuriyetçi Türk Partisi(CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İskele ziyaretinde,bağımsız belediye başkan adayı Fikret Civisilli’ye destek belirtti

CTP Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, İskeledeki bir kahvehaneyi ziyaret eden Erhürman,
İskele’deCTP’ninvizyonuna sahip bir başkana ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

“İskele’de hukukun çiğnendiğini, bölgede değişimin artık şart olduğunu”söyleyen Erhürman,

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Civisilli’ye destek belirterek, 24 Haziran’da oy kullanılması çağrısında bulundu.

Bağımsız İskele Belediye Başkan adayı Fikret Civisilli ise konuşmasında, İskele Belediye Başkanı’nın seçime son bir ay kalasiyasi rant yaratma amacıyla bazı gençleri işe aldığını savundu.

Göreve gelmesi halinde yarım kalan gençlik merkezini tamamlayacağını, kültür merkezi inşa edeceğini, geniş oyun alanları yaratacağını, bölgeye üniversite kurulması için çalışacağını söyledi.

 

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Son Güncelleme: 21.06.2018 17:53
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