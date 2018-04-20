Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111494
ALTIN
174.067
DOLAR
4.0348
STERLİN
5.6785
EURO
4.9619
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon
AB’DEN HAMİTKÖY’E 25 MİLYON
CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?
CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?
GİRNE’DE HUZUR OPERASYONU
4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti
BIÇAKLI KAVGA KANLI BİTTİ
banner256
Flaş Haber
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon
Kapat

Erhürman: “İlk Etapta Azalacak Bet Ofisi Sayısının 15 Civarında Olmasını Bekliyoruz”

Başbakan Tufan Erhürman, bet ofislerinin açılması ve işletilmesi konusunda Bakanlar Kurulu’nda yapılan değişiklikle ilk etapta azalacak bet ofisi sayısının 15 civarında olmasını beklediklerini söyledi.

Erhürman: “İlk Etapta Azalacak Bet Ofisi Sayısının 15 Civarında Olmasını Bekliyoruz”

Başbakan Tufan Erhürman, bet ofislerinin açılması ve işletilmesi konusunda Bakanlar Kurulu’nda yapılan değişiklikle ilk etapta azalacak bet ofisi sayısının 15 civarında olmasını beklediklerini söyledi.

20 Nisan 2018 Cuma 10:14
Erhürman: “İlk Etapta Azalacak Bet Ofisi Sayısının 15 Civarında Olmasını Bekliyoruz”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN BASINI BİLGİLENDİRDİ 

“DÖVİZDEKİ ÖNLEMLER PAKETİYLE BÜTÜN SORUNLARI ÇÖZEBİLECEĞİMİZ İDDİASINDA DEĞİLİZ… ÇALIŞMALARIMIZ BİTMİŞ DE DEĞİL…”
 
YENİŞEHİR’DEKİ YURT İNŞAASI… “YATIRIMCI YURT YAPMAKTAN VAZGEÇTİ… SORUN ÇÖZÜLMÜŞ DEĞİL, YÜKSEK KATLI BİNA YAPIMI İZNİ GEÇMİŞTE VERİLDİ”

YEREL SEÇİM… “CTP’DE BİRDEN FAZLA ADAYIN OLDUĞU BÖLGELERDE ÖN SEÇİM YAPILACAK… YENİBOĞAZİÇİ’NDEKİ ÖN SEÇİM BU AKŞAM”

Başbakan Tufan Erhürman, bet ofislerinin açılması ve işletilmesi konusunda Bakanlar Kurulu’nda yapılan değişiklikle ilk etapta azalacak bet ofisi sayısının 15 civarında olmasını beklediklerini söyledi.
Erhürman, “Tabii ki sayının azalması problemi ortadan kaldırmıyor ama daha fazla bet ofisi açılmaması, buraların okullara yakın olmaması ilk adım” dedi.
Başbakan Erhürman, bugün düzenlediği basın toplantısında hükümetin son haftalardaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi, soruları yanıtladı. Başbakanlık’taki toplantı saat 11.00’de başladı ve yaklaşık 1 saat sürdü.
Erhürman, dün Bakanlar Kurulu’nda alınan ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da açıkladığı dövizle ilgili önlem paketine ilişkin kararlara değindi.
Başbakan Erhürman, “Önlemler paketiyle bütün sorunları çözebileceğimiz iddiasında değiliz” diyerek, tedbirlerin ekonomiyi, iş insanlarını ve piyasayı biraz olsun rahatlamak için alındığını söyledi.
Erhürman, “Bu alandaki çalışmalarımız bitmiş değil” dedi.
Bankaların mevduatının yüzde 55’inin döviz, yüzde 45’inin Türk Lirası cinsinden biriktiğini de kaydeden Erhürman, “Bu konuda bir açmaz var ama döviz konusundaki düzenlemeyle Türk Lirası cinsinden faizlerin bir miktar düşmesini öngörüyoruz” dedi.

“BÜYÜK İHTİMALLE YEREL SEÇİM 24 HAZİRAN”
Yerel seçimlerle ilgili de konuşan Erhürman, meclis komitesinde görüşmelerin sürdüğünü belirtti ve “Büyük ihtimalle yerel seçimin 24 Haziran’da yapılabilmesi için yasal değişikliğe gidilecek” dedi.
Yerel seçimle ilgili bir soru üzerine Genel Başkanı olduğu CTP’nin seçim hazırlıklarına değinen Erhürman, 14 bölge için başvuru açıldığını, sürenin dolduğunu, daha da başvuru açılacağını aktardı.

banner223
Başbakan, birden fazla aday olan bölgelerde ön seçime gidileceğini kaydetti.

“YENİBOĞAZİÇİ’NDEKİ ÖN SEÇİM BU AKŞAM”
“Yeniboğaziçi’nde iki adayın başvurusu var. Bu akşam burada ön seçim yapılacak” diyen Erhürman, “Birden fazla adayın başvurduğu ve tüzüğe uygun bulunan diğer bölgelerdeki adaylar arasında önümüzdeki hafta ön seçim yapılacak” şeklinde konuştu.

MÜŞAVİRLİK KONUSU…
Müşavirlik konusuyla ilgili de konuşan Başbakan, değişikliğe gidilen Üst Düzey Yöneticiler Yasa Tasarısı konusunda Savcılığın görüşünün Anayasa’ya aykırılık iddiası içermediğini, bir noktada aykırılıktan bahsedildiğini, bunun da Genel Kurul aşamasında ele alınacağını söyledi.
Aykırılığın kendi hükümetleri dönemde üst düzey yönetici olarak atananların yasa geçtikten sonra atanacak kişiler gibi değerlendirilmesi noktasında olduğunu söyleyen Başbakan Tufan Erhürman, “Savcılık bu konuda ‘Anayasaya aykırılık olabilir’ dedi. Güçlü bir kanaat oluşursa komitede konulan geçici madde, Meclis Genel Kurulu’nda çıkarılır. Genel Kurul safhasında bu konu tartışılacak” dedi.
Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında bet ofislerinin sayısının azaltılması için düzenleme yaptıklarını anımsatan Başbakan, “İlk etapta 15 civarında bir azalmanın ortaya çıkmasını bekliyoruz. Sayısında azalma problemi ortadan kaldırmıyor. Daha az bet ofisi olması, okullara yakın olmamaları ilk adımımız” dedi.

“YATIRIMCI YENİŞEHİR’DEKİ YURT İNŞAATINDAN VAZGEÇTİ”
Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesindeki yurt inşasının şu an itibarıyla ortadan kalktığını, yatırımcının yatırımdan vazgeçtiğini açıklayan Başbakan Erhürman, ancak bunun, bundan sonra da çok katlı bina yapılmayacağı anlamına gelmediğini çünkü geçmişte imar planında yapılan düzenlemeyle mevzuatın bu bölgede yüksek inşaat yapımına izin verdiğini anlattı.

“GAZİMAĞUSA’DA ÇOCUK, BARIŞ RUHTA PSİKİYATRİ UZMANLARI NÖBET TUTUYOR”
Sağlık Bakanlığı’nın 1 Nisan’dan itibaren yürürlüğe koyduğu uygulamalarla ilgili de açıklamada bulunan Erhürman, poliklinik muayenelerinin saat 14.30’a kadar sürdüğünü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde çocuk hekimlerinin, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikiyatri uzmanlarının nöbetlere dahil olduğunu açıkladı.
Erhürman, ilgili branşlardaki hekimlerin görevlendirilmesiyle sağlık merkezlerinin yüzde 90’ında sağlık hizmeti verildiğini söyledi.
Erhürman, basın toplantısında soruları da yanıtladı.

“BU NEYİN İDDİASI ANLAMIŞ DEĞİLİM”
Ana muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün kendisiyle ilgili bir iddiasının sorulması üzerine Erhürman, “Ben 2013’te milletvekili oldum. Öncesinde siyasi faaliyetim yoktu. DAÜ’ye ‘mevzuatınız gereği ödeneksiz izne çıkmayı talep ediyorum’ diye dilekçe verdim. Ve ödeneksiz izne ayrıldım. O günden bu yana DAÜ’de ne bir gün ders verdim, ne de önek aldım. Bu neyin iddiası anlamış değilim” şeklinde konuştu.
 

Son Güncelleme: 20.04.2018 13:23
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı : Hamitköy'ün kanalizasyon sorunu tarih oluyor
Harmancı : Hamitköy'ün kanalizasyon sorunu tarih oluyor
Görevi Sona Eren İngiliz Yüksek Komiseri Kıdd Akıncı’ya Veda Ziyaretinde Bulundu
Görevi Sona Eren İngiliz Yüksek Komiseri Kıdd Akıncı’ya Veda Ziyaretinde Bulundu
Akıncı: “Bizlerin Sizlere Barış İçinde Bir Dünya Yaratma Ödevimiz, Görevimiz, Sorumluluğumuz Var”
Akıncı: “Bizlerin Sizlere Barış İçinde Bir Dünya Yaratma Ödevimiz, Görevimiz, Sorumluluğumuz Var”
Sanayiciler Afrika Pazarına İhracat İçin Girişim Yaptı
Sanayiciler Afrika Pazarına İhracat İçin Girişim Yaptı
42. Kktc Uluslararası Fuarı İçin Başvurular Salı Günü Tamamlanıyor
42. Kktc Uluslararası Fuarı İçin Başvurular Salı Günü Tamamlanıyor
“kktc 2018 Fintech Ve Insurtech Zirvesi” Yapıldı
“kktc 2018 Fintech Ve Insurtech Zirvesi” Yapıldı
“sol Hareket”in Genel Merkezi Açıldı
“sol Hareket”in Genel Merkezi Açıldı
Besim: “Hekimlerimiz Her Zaman Rol Model Oldular“
Besim: “Hekimlerimiz Her Zaman Rol Model Oldular“
Ticaret Odası Ankara’da Türkiye İle Ticarette Yaşanan Sıkıntıları Görüştü
Ticaret Odası Ankara’da Türkiye İle Ticarette Yaşanan Sıkıntıları Görüştü
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim