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Erhürman: Hükümetin en büyük sorunu TL’deki değer kaybı
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Erhürman: Hükümetin en büyük sorunu TL’deki değer kaybı

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin temel sorununun 4’lü koalisyon değil, döviz karşısında TL'nin değer kaybı olduğunu söyledi.  Erhürman, “ Birileri kurultay hesabıyla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Yalan yanlış haberler var. Siyasi gevezelikle geçirecek vaktimiz yok. Ciddi sorunlarımızla uğraşmalıyız.” dedi.  

Erhürman: Hükümetin en büyük sorunu TL’deki değer kaybı

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin temel sorununun 4’lü koalisyon değil, döviz karşısında TL'nin değer kaybı olduğunu söyledi.  Erhürman, “ Birileri kurultay hesabıyla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Yalan yanlış haberler var. Siyasi gevezelikle geçirecek vaktimiz yok. Ciddi sorunlarımızla uğraşmalıyız.” dedi.  

19 Temmuz 2018 Perşembe 08:35
Erhürman: Hükümetin en büyük sorunu TL’deki değer kaybı

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin temel sorununun 4’lü koalisyon değil, döviz karşısında TL'nin değer kaybı olduğunu söyledi.  Erhürman, “ Birileri kurultay hesabıyla ortalığı karıştırmaya çalışıyor. Yalan yanlış haberler var. Siyasi gevezelikle geçirecek vaktimiz yok. Ciddi sorunlarımızla uğraşmalıyız.” dedi.  

Başbakan Tufan Erhürman, BRT Haber Merkezi programında hükümet, siyaset ve özel yaşamı ile ilgili soruları yanıtladı.

Hükümetle ilgili tartışmaların anımsatılması üzerine Erhürman, “Basında sürekli birileri, filan tarihte, filan UBP'li ile görüştüğüm yazıyor. Zinhar böyle bir şey olmadı. Kurultay hesapları ile bu haberler yapılıyor olabilir.  Evet zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Ama bu sorunlar 4 partili koalisyon diye kaynaklanmıyor. En temel sorunumuz döviz karşısında TL değer kaybı” şeklinde konuştu.

BAŞKA KOALİSYON ARAYIŞI YOK

Erhürman, “Dördümüzden kimse, başkasıyla görüşme yapmadı.Birileri kurultay hesaplarıyla bunları yaymaya çalışıyor. Bu hem UBP tabanına hem de halka ayıp.  Siyasi gevezelikle geçirecek vaktimiz yok. Ciddi sorunlarımızla uğraşmalıyız” ifadesini kullandı.

Siyasetin küçük oyunlarla bir yere varamayacağını belirten Erhürman, “Ben başka bir şey hayal ediyorum. Halkın bir bütün olarak sosyal ve ekonomik kalkınmasını hayal ediyorum. Bunu da kimseyi dışlamadan yapabilirsek yapacağız.Yer yer saldırılar ve eleştirilerin bir yerden düğmeye basılarak yapıldığının farkındayım. Biliyorum. Ama bunları kaale alarak bunların üzerine siyaset inşa etmiyorum. Koltuk kaygım yok. Hasbelkader bu işi yapıyorsam halka en iyi iyiliği yaparak devam etmek istiyorum” dedi.

“Ben hükümet olmazsam ortalık yıkılır anlayışı” olduğundan yakınan Erhürman, bu anlayışın sol görüşlü partilere de bulaştığını, hatta bunu kendi kurultayında bile söylemekten çekinmediğini hatırlattı; bunların artık bırakılması gerektiğini belirtti.

YÜZDE 19 GENÇ İŞSİZLİK VAR

Erhürman, “ Bir çok konuda bayağı geç kaldık.Edebiyat kültür alanında Çocuklarımıza daha fazla dokunmak istiyoruz... Turizmde yeterli ara eleman yetiştirmeliyiz. Ama sorun sadece bunlardan ibaret değil.Yüzde 19 genç işsizlik var, turizmde KKTC vatandaşlarının oranı sadece yüzde 20.  Burada bayağı anomali var” dedi.

Erhürman, “ Evet ara eleman yetiştireceğim, ama evet de turizmdeki işverenler de bizim insanımıza biraz daha yukarıda ödeme ile çalıştıracak ortamı yaratacak.Yasalarla yaptırım tercihim değil.Telkin etmeye çalışıyoruz.Ama hepimizin eli aynı taşın altında. Bu memlekette işsizlik artarsa, bu sadece benim sorunum değil.Tüm ekonomik sektörlerin sorunudur.  Halkın turizmden ekmek yediğini hissetmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR
Başbakan Erhürman, TC Büyükelçisi Derya Kanbay'ın yasalarda Terör örgütü tanımının eksik olduğu ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, “FETÖ bizim için terör örgütüdür.  Ancak bu tür konuları basın üzerinden tartışmayı tercih etmem.” yanıtı verdi.

GÜN BİTMEDEN MUTLAKA BİR ŞEYLER OKURUM

Özel yaşamı ile ilgili sorular üzerine Erhürman, kitap okumaya zaman ayırmaya çalıştığını anlattı. Erhürman, “ Başbakanlık görevini alınca, ilk başlarda yattıktan sonra okuyabiliyordum, şimdi yaz dönemi eşimle zaman zaman denize gidiyoruz, orada kitap okuma fırsatı buluyorum. Ama uzun yıllardır prensibimdir, gün içinde, gün bitmeden mutlaka biraz bir şey hiç olmadı şiir okurum. Bir tiryakilik var..” dedi.  Başbakan, annesi, babası ve yeğenlerine yeterince vakit ayıramamanın kendisini çok üzdüğünü sözlerine ekledi.

 

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Son Güncelleme: 19.07.2018 11:46
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