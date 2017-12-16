Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109330
ALTIN
156.154
DOLAR
3.8638
STERLİN
5.1524
EURO
4.5501
Arslan'ın Hayati Tehlikesi Sürüyor
Arslan'ın Hayati Tehlikesi Sürüyor
Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yaşam Mücadelesi Veriyor
Yaşam Mücadelesi Veriyor
Ete Büyük Zam Geldi!
Ete Büyük Zam Geldi!

ERHÜRMAN: “HER ŞEYİ PLANLAYIP ÜLKEYİ KALKINDIRACAĞIZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa esnafıyla bir araya geldi.

ERHÜRMAN: “HER ŞEYİ PLANLAYIP ÜLKEYİ KALKINDIRACAĞIZ”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa esnafıyla bir araya geldi.

16 Aralık 2017 Cumartesi 17:28
ERHÜRMAN: “HER ŞEYİ PLANLAYIP ÜLKEYİ KALKINDIRACAĞIZ”
banner238

CTP, GAZİMAĞUSA ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

ERHÜRMAN: “HER ŞEYİ PLANLAYIP ÜLKEYİ KALKINDIRACAĞIZ”
 

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa esnafıyla bir araya geldi.
 

Partiden verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP’den milletvekili adayı olan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, esnafa seslendi. Esnafa, CTP’nin ekonomik ve sosyal kalkınma programı hakkında bilgi de verildi.
 

CTP’nin güçlü şekilde iktidara gelmesi için toplumun tüm kesimlerinin birleşmesi gerektiğini belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, halktan, partilerin programlarına göre oy vermesini istedi.
 

Erhürman konuşmasının devamında şunları söyledi:
 

“Biz tikçik, mikçik istemiyoruz, üretmek, üreterek var olmak için başağın altına mühür istiyoruz. Çocuklara karşı sorumluluğumuz var. Halkın varlık içinde yokluk çekmesine izin vermeyeceğiz. Her şeyi planlayıp ülkeyi kalkındıracağız. Bu topraklara tırnaklarımızı geçirerek tutunacağız, biz hazırız, halkımızın karşısına programımızla çıktık. Bu memleket için elini taşın altına koyan bir kadroyla karşınızdayız. Çalışıp, yapacağız.”
 

“TURİZMDE CAZİBEMİZ KİMLİĞİMİZDİR”
 

Mağusalı’nın turizm ve yükseköğretimden kazanacağını, yerli üretim ve tüketim için çalışacaklarını vurgulayan Erhürman, “Turizmde cazibemiz kimliğimizdir” ifadelerine yer verdi.
Bölge esnafı için ne yapılması gerektiğini esnaflarla birlikte planladıklarını kaydeden Tufan Erhürman, “Yukarıdan aşağıya menfaat dağıtan, karşılığında aşağıdan yukarıya oy devşiren sistemi değiştirmek, onun yerine üreten ve adil dağıtan bir sistemi koymak için yola koyulduk” dedi.
 

“MAĞUSA LİMAN PROJESİ DERHAL HAYATA GEÇİRİLECEK”
 

Tufan Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:
 

“Birlikte çalışıp başaracağız. Mağusa’yı turizm ve yükseköğretim kenti yapacağız. Mağusa hala daha denizle barışmış değil. Ne demek Mağusa limanı yasaklı. Biz buradayız, çalışır yaparız. Mağusa limanı yasaklı filan değil, KKTC’nin tanınmamasıyla hiçbir ilgisi yok bu meselenin. Hak ettiği turist ve hareketlilik potansiyelini biz kazandıracağız. Bir an önce imar planını ortaya çıkaracağız ve iki yıl içerisinde her ilçede bu planları tamamlayıp uygulayacağız. Mağusa kentine turistik bir değer katacak Mağusa Liman Projesi derhal hayata geçirilecek. İç liman ve dış liman birbirinden tamamen ayrılacak. İç liman Mağusa kentine sosyal, tarihi ve turistik bir değer olarak kazandırılacak ve doğu tarafına açılacak bölümüne 400 yatlık bir marina inşa edilecek. Surlariçi’ni yeniden canlandıracağız, Avrupa ülkelerinde gördüğümüz ‘eski kent/old town’u yaratacağız, turist çekmek için de butik oteller teşvik edilecek”.



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP GİRNE İLÇE ÖRGÜTÜ BAŞKANI KİŞİ’DEN KIB-TEK YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ
CTP GİRNE İLÇE ÖRGÜTÜ BAŞKANI KİŞİ’DEN KIB-TEK YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ
BAĞIMSIZLIK YOLU: “SENDİKASIZ ÇALIŞTIRILMAK YASAKLANSIN”
BAĞIMSIZLIK YOLU: “SENDİKASIZ ÇALIŞTIRILMAK YASAKLANSIN”
DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
DİKKAT SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!

banner253

banner211

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim