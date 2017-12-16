CTP, GAZİMAĞUSA ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ

ERHÜRMAN: “HER ŞEYİ PLANLAYIP ÜLKEYİ KALKINDIRACAĞIZ”



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa esnafıyla bir araya geldi.



Partiden verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile CTP’den milletvekili adayı olan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, esnafa seslendi. Esnafa, CTP’nin ekonomik ve sosyal kalkınma programı hakkında bilgi de verildi.



CTP’nin güçlü şekilde iktidara gelmesi için toplumun tüm kesimlerinin birleşmesi gerektiğini belirten CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, halktan, partilerin programlarına göre oy vermesini istedi.



Erhürman konuşmasının devamında şunları söyledi:



“Biz tikçik, mikçik istemiyoruz, üretmek, üreterek var olmak için başağın altına mühür istiyoruz. Çocuklara karşı sorumluluğumuz var. Halkın varlık içinde yokluk çekmesine izin vermeyeceğiz. Her şeyi planlayıp ülkeyi kalkındıracağız. Bu topraklara tırnaklarımızı geçirerek tutunacağız, biz hazırız, halkımızın karşısına programımızla çıktık. Bu memleket için elini taşın altına koyan bir kadroyla karşınızdayız. Çalışıp, yapacağız.”



“TURİZMDE CAZİBEMİZ KİMLİĞİMİZDİR”



Mağusalı’nın turizm ve yükseköğretimden kazanacağını, yerli üretim ve tüketim için çalışacaklarını vurgulayan Erhürman, “Turizmde cazibemiz kimliğimizdir” ifadelerine yer verdi.

Bölge esnafı için ne yapılması gerektiğini esnaflarla birlikte planladıklarını kaydeden Tufan Erhürman, “Yukarıdan aşağıya menfaat dağıtan, karşılığında aşağıdan yukarıya oy devşiren sistemi değiştirmek, onun yerine üreten ve adil dağıtan bir sistemi koymak için yola koyulduk” dedi.



“MAĞUSA LİMAN PROJESİ DERHAL HAYATA GEÇİRİLECEK”



Tufan Erhürman sözlerini şöyle sürdürdü:



“Birlikte çalışıp başaracağız. Mağusa’yı turizm ve yükseköğretim kenti yapacağız. Mağusa hala daha denizle barışmış değil. Ne demek Mağusa limanı yasaklı. Biz buradayız, çalışır yaparız. Mağusa limanı yasaklı filan değil, KKTC’nin tanınmamasıyla hiçbir ilgisi yok bu meselenin. Hak ettiği turist ve hareketlilik potansiyelini biz kazandıracağız. Bir an önce imar planını ortaya çıkaracağız ve iki yıl içerisinde her ilçede bu planları tamamlayıp uygulayacağız. Mağusa kentine turistik bir değer katacak Mağusa Liman Projesi derhal hayata geçirilecek. İç liman ve dış liman birbirinden tamamen ayrılacak. İç liman Mağusa kentine sosyal, tarihi ve turistik bir değer olarak kazandırılacak ve doğu tarafına açılacak bölümüne 400 yatlık bir marina inşa edilecek. Surlariçi’ni yeniden canlandıracağız, Avrupa ülkelerinde gördüğümüz ‘eski kent/old town’u yaratacağız, turist çekmek için de butik oteller teşvik edilecek”.