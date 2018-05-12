Erhürman, Göçeri Şht. Ahmet Cezar Parkı ve Göçeri Muhtarlık binasının açılışını gerçekleştirdi

Başbakan Tufan Erhürman, bugün, Dikmen Belediyesi’ne bağlı Göçeri köyünde Şht. Ahmet Cezar Parkı ve Göçeri Muhtarlık binasının açılışını gerçekleştirdi.



Başbakanlık’tan vcerilen bilgiye göre, Erhürman açılışta yaptığı konuşmada, sözkonusu park alanının gençler için birçok kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacağını ümit ettiğini söyledi.



Başbakan Erhürman, Şht. Ahmet Cezar Parkı’nın hayata geçmesine katkı koyanlara teşekkür etti.



Erhürman konuşmasının ardından kendisine takdim edilen çiçeği parka ismi verilen Şht. Ahmet Cezar’ın ablalarına hediye etti.



