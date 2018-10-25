Erhürman: “Gevşek Federasyon yapısıyla bir sorunumuz yok”

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının “gevşek federasyonla” sorun yaşamadığını, bunun müzakere sürecini uzatacak bir şey olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman’ın haftalık olağan görüşmesi sona erdi.

Görüşmenin tamamlanmasının ardından basına açıklama yapan Erhürman, ana gündem maddesinin Kıbrıs sorunu olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yarın Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşmeyi ele aldıklarını söyleyen Erhürman, Birleşmiş Milletler geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yapılması beklenen görüşmeye de işaret etti.

Son günlerde gündemde olan “gevşek federasyon” konusuna da değinen Erhürman, “Bizim düşüncemiz son derece net” dedi.

Türk tarafı olarak, gerek Türkiye Cumhuriyeti gerek Cumhurbaşkanı Akıncı gerek hükümetteki tüm siyasi partilerin yönetme ilişkin uzun süredir söylediklerini, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunda gördüklerini anlatan Erhürman, raporda “iyi yapılandırılmış bir süreç başlamalıdır. Ön hazırlıklar iyi yapılandırılmalıdır ve bu süreç sonuç odaklı bir süreç olmalıdır, ucu bucağı belli olmalıdır, artık ucu bucağı belli olmayan müzakereler süreci geride kalmıştır” denildiğine işaret etti.

“Dolayısıyla bizim yönteme dair söylediğimiz şey Sayın Genel Sekreter’in raporunda da yerini aldı” diyen Erhürman, bunun da, bundan sonra bir süreç başlayacaksa yönteminin aşağı yukarı belli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

“BİZ KIBRIS TÜRK TARAFI OLARAK GEVŞEK FEDERASYON YAPISIYLA BİR SORUN YAŞAMIYORUZ”

Erhürman, başlayan süreçte “gevşek federasyon” meselesinin ekstra bir zaman kaybına yol açıp açmayacağıyla ilgili olarak şunları dile getirdi:

“Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak gevşek federasyon yapısıyla bir sorun yaşamıyoruz. Dolayısıyla böyle bir öneri gelecekse bu müzakere sürecini uzatacak bir şey olmaz. Bunu da niye söylüyoruz, çünkü hala içimizde bir şüphe var; Sayın Anastasiadis bunu samimiyetle yeni bir pozisyon olarak mı ortaya koyuyor yoksa acaba nasıl beceririm de bu işi daha da zamana yayar ve statükoyu korurum diye mi düşünüyor?”

Merkezi tarafı güçlendirmek isteyenin zaten Kıbrıs Rum tarafı olduğuna işaret eden Erhürman, “gevşek federasyonun” Kıbrıs Türk tarafının ne sorun yaşayacağı ne de üzerinde uzun tartışmalar yapacağı bir şey olduğunu kaydetti.

“KIBRIS TÜRK TARAFININ TAVRI NET AMA KARŞI TARAFTA AYNI NETLİĞİ GÖREMİYORUZ”

Kıbrıs Türk tarafının tavrının net olduğunu ancak karşı tarafta aynı netliği göremediklerini anlatan Erhürman, “Merkezi yanı da güçlü olsa kurucu devletleri de güçlü olsa bileceğiz ki siyasi eşitlik olmazsa olmazdır” dedi.

Erhürman, Kıbrıs Rum tarafının duruşunun sorulması ve anlaşılması açısından yarınki toplantının önemli olduğunu, Lute’la yapılacak olası görüşmede de bu konunun netleşeceğini kaydetti.