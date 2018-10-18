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Erhürman: “Gerginliğin kimseye faydası yok“

Erhürman: “Gerginliğin kimseye faydası yok“

18 Ekim 2018 Perşembe 19:03
Erhürman: “Gerginliğin kimseye faydası yok“

YUNANİSTAN'IN BARBAROS'U TACİZ ETMESİ...

Başbakan Tufan Erhürman, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinin Yunanistan’a ait fırkateyn tarafından taciz edilmesiyle ilgili; "gerginliklerin hiç kimseye faydası olmadığını" vurguladı ve "Dileğim akıl yolunda buluşulmasıdır” dedi.

Silifke'de bulunan Başbakan Erhürman, Barbaros Hayrettin Paşa araştırma gemisinin Yunanistan’a ait fırkateyn tarafından taciz edilmesini BRT Ana Haber'de değerlendirdi.

Konuyla ilgili olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ve olayın takiplerinde olduğunu kaydeden Başbakan Tufan Erhürman, ihtilaflı olan bölgede herkesin bir şekilde hak iddia ettiğini anımsattı.

Erhürman, adanın etrafındaki doğal kaynaklarda, gerginliklere değil iş birliklerine ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, gerginliğin herkese kaybettirdiğini, işbirliğinin ise kazandırdığını söyledi.

Bu yaşanan olayların her birinin bu mesajın doğruluğunu kanıtladığını ifade eden Erhürman, “Bu tabi Türkiye ile Yunanistan arasında bir mesele gibi ortaya çıkıyor. Büyükelçilik düzeyinde birtakım girişimler oldu” dedi.

Bölgedeki her türlü gerginliğin adanın etrafındaki doğal kaynakların paylaşıldığı taktirde herkese kazandıracağını belirten Erhürman, bu gerginliklerin hiç kimseye faydası olmadığını, dileğinin akıl yolunda buluşulması olduğunu kaydetti.

Son Güncelleme: 18.10.2018 22:15
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