Erhürman: “Geçmişte bir var oluş mücadelesi yürüttük, şimdi onun başka bir safhasını yürütmekle yükümlüyüz”

20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, TÜRKİYE HARP MALÜLÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ



ERHÜRMAN: “GEÇMİŞTE BİR VAR OLUŞ MÜCADELESİ YÜRÜTTÜK, ŞİMDİ ONUN BAŞKA BİR SAFHASINI YÜRÜTMEKLE YÜKÜMLÜYÜZ”



“KIBRISLI TÜRKLERİN DİĞER ÜLKE İNSANLARIYLA EŞİT OLANAKLARA SAHİP OLMASININ KAPILARINI AÇMALIYIZ… EN BÜYÜK DESTEĞİ TÜRKİYE’DEN GÖRÜYORUZ”



IŞIK: “DİK DURUŞUNUZ, TOPLUMSAL DAYANIŞMANIZ HEPİMİZE ÖRNEK”



Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıslı Türklerin hala uluslararası topluma açılma konusunda sıkıntı yaşadığını belirterek, “Geçmişte bir var oluş mücadelesi yürüttük, şimdi onun başka bir safhasını yürütmekle yükümlüyüz. Kıbrıslı Türklerin diğer ülke insanlarıyla eşit olanaklara sahip olmasının kapılarını açmalıyız” dedi.

Erhürman, “Bunun için en büyük desteği Türkiye Cumhuriyeti’nden görüyoruz” şeklinde konuştu.

Başbakan Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları nedeniyle Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin davetlisi olarak ülkeye gelen Mustafa Işık başkanlığındaki Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği heyetini kabul etti.

Heyete, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

ERHÜRMAN: “FATURA MALESEF BİZE KESİLİYOR”

Başbakan Erhürman, Kıbrıs sorununa da işaret ettiği konuşmasında Kıbrıs’ta hala bir sıkıntının içinde olunduğunu söyleyerek şunları ekledi:

“Biz sorunun çözümü için her türlü çabayı gösteriyor, üzerimize düşeni yapıyoruz ama bizden kaynaklanan sebeplerle değil, başka sebeplerle sorun çözülmüyor, bunun faturası da malesef bize kesiliyor.

Hala uluslararası topluma açılma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ticaretten, ekonomiye kültürden eğitime ve spora kadar birçok alanda insanlarımız uluslararası alanda faaliyet gösterme konusunda diğer ülke insanlarıyla eşit olanaklara sahip olamıyor. Bunun için bir mücadele yürütmek zorundayız. Geçmişte bir var oluş mücadelesi yürüttük, şimdi onun başka bir safhasını yürütmekle yükümlüyüz. Kıbrıslı Türklerin diğer ülke insanlarıyla eşit olanaklara sahip olmasının kapılarını açmalıyız. Bunun için en büyük desteği Türkiye Cumhuriyeti’nden görüyoruz. Bu destek artan oradan devam ediyor. Türkiye’de yaşanan sıkıntıları da izliyoruz. Üst üste geliyor ama başarıyla bertaraf ediliyor.”

IŞIK: “DİK DURUŞUNUZ, TOPLUMSAL DAYANIŞMANIZ HEPİMİZE ÖRNEK”

Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, Barış Harekatı’nın Kıbrıs halkına barış ve huzuru sağladığını belirterek, 20 Temmuz’un 44’üncü yıldönümünü kutladı.

Işık, “Haksızlıklara, baskılara rağmen çözüm sürecindeki dik duruşunuz, toplumsal dayanışmanız hepimize örnek olmuştur” dedi.

Mustafa Işık, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ne de davetlerinden ötürü teşekkür etti.

Konuşmaların ardından gün nedeniyle hediye teatisine bulunuldu.

Devlet ve hükümet yetkililerinin yanı sıra şehitlikleri de ziyaret edecek heyet, 20 Temmuz törenlerinin ardından KKTC’den ayrılacak.

