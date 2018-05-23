Erhürman: ''Euro'ya geçiş kuvvetli bir ihtimal olarak görülmüyor''

BAŞBAKAN ERHÜRMAN BLOOMBERG HT’YE KONUŞTU



“EURO‘YA GEÇİŞ KUVVETLİ BİR İHTİMAL OLARAK GÖRÜLMÜYOR”



“TL’NİN DEĞER KAYBI TC’DE 3 BİRİMLİK SORUN YARATIYORSA, KKTC EKONOMİSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 30 BİRİMLİK”



Başbakan Tufan Erhürman, dünkü açıklamalarının “TL kullanımından vazgeçip Euro’ya geçileceği” şeklinde aktarıldığını belirterek, bunun doğru olmadığını söyledi. Erhürman, “KKTC’de sürekli olarak Türk Lirası’ndan vazgeçerseniz ve şu para birimine geçerseniz ekonomik sıkıntılardan kurtulursunuz diyen bir görüş var. Benim dün basın toplantısında ‘her türlü alternatif masamızda’ dememin sebebi, yeni herhangi bir görüşü dışlamadığımızı veya ön yargılı şekilde reddetmediğimizi vurgulama amacıyla ifade edilmiştir” dedi.



Başbakanlık açıklamasına göre, Bloomberg HT’nin sorularını yanıtlayan Başbakan Erhürman, “Tüm alternatifleri görüşeceğiz ve sonuçlarını da paylaşacağız dedim. Ama maalesef görüyorum ki Türkiye Cumhuriyeti’ndeki basında bu ‘KKTC olarak TL kullanımından vazgeçiyoruz, Euro’ya geçiyoruz’ diye yansıtıldı. Hiç böyle bir şey ifade etmedim” dedi.



KKTC’deki uzmanların çoğunun, “eğer Euro’ya geçilirse, TC’nin buraya kaynak aktaran yegâne ülke olması nedeniyle TC aktarımının TL üzerinden olduğu takdirde Euro’daki veya Dolar’daki yükselmenin KKTC’ye aktarılan kaynağın değerini düşüreceği ve dolayısıyla bir açık ortaya çıkacağı” yönünde olduğunu hatırlatan Erhürman, “Bu durumda Euro‘ya geçiş de kuvvetli bir ihtimal olarak görülmüyor” dedi.KKTC hükümeti olarak ciddi sıkıntı içerisinde olan halka karşı sorumlulukları bulunduğunu ve tüm ihtimalleri masaya koyup o ihtimallere ilişkin sonuçları halka açıklamanın görevleri olduğunu belirtenErhürman, şöyle devam etti:“Türkiye kamuoyu şunu çok iyi biliyor ki, TL’nin değer kaybı orada 3 birimlik bir sorun yaratıyorsa, KKTC ekonomisi üzerinde 30 birimlik sorun yaratıyor. Bu yüzden de gerçekten Türkiye Cumhuriyeti ile daha yakından çalışma ihtiyacı içerisindeyiz ve bunu da yapıyoruz. Bu konuda Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Akdağ’a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Her türlü ihtiyacımızda zaten çok hızlı bir şekilde temas kurabiliyoruz ve bu sorunlarımızı TC yetkilileri ile paylaşıyoruz.”