Erhürman: “Ekonomik yapımız son derece çarpık”

“BU ÜLKEDE YÜRÜYEN, ÜRETKEN, DAHA İYİ ÇALIŞAN BİR EKONOMİYE İHTİYACIMIZ VAR VE BUNU HEP BİRLİKTE YARATABİLİRİZ”

DENKTAŞ: “HER KESİMİN EN AZ 6 AY ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİR… BİREYLER OLARAK DE KENDİ İÇİMİZDE TASARRUFA YÖNELMEMİZ GEREK, (BİSİKLET KONUSUYLA) BENİM MESAJIM VATANDAŞA”



Cumhuriyet Meclisi’nin ekonomi gündemli toplantısı sona erdi.

Bugün saat 10.45 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 8 saat sürdü.

Konuşmalar ardından Başbakan Tufan Erhürman ile Maliye Bakanı Serdar Denktaş eleştirileri ve soruları yanıtladı.

GÜNDÜZ: “ORTAK AKILLA BU BADİRENİN NASIL ATLATILACAĞI HESAPLANMALI”

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, herkesin bu zor günlerde daha çok birlik ve paylaşıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yapılan önerilerin daha önceden bilinmesi gerektiğini ifade eden Gündüz, bunun basından duyurulmasını eleştirdi.

Önerilerden görmek istediği bazı şeyleri duyamadığını belirten Gündüz, öneriler içinde uçak fiyatlarını, esnafı rahatlatacak önlemlerin bulunmadığını kaydetti.

Ortak akılla bu badirenin nasıl atlatılacağının hesabının yapılması gerektiğine işaret eden Gündüz, “Bu maddeler çıkmadan keşke herkesle konuşulsaydı” dedi.

“İşin özü söz değil, eylem zamanıdır” diyen Gündüz, hükümetin kararlarının daha radikal olması, ancak buna rağmen aklıselim davranılması gerektiğini vurguladı.

TAÇOY: “SADECE 6’SI FİNANSAL ÖNLEM”

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, hükümetin sunduğu önlemler paketinde 6 tane finansal önlem bulunduğunu, geriye kalanların ise ev ekonomisi olduğunu ileri sürdü.

Bütçeye bir katkı paketinden başka hiçbir katkı olmadığını ifade eden Taçoy, artan döviz fiyatıyla devletin gelirlerinin de oransal olarak arttığını, ancak her şey döviz olarak planlanırsa, bunun seviyesinin farklı olacağını belirtti.

Dövizin değerinin ve ülkede yaşanan enflasyon oranın da ithal edilmesi gerektiğini belirten Taçoy, cari dengenin bozulmaması gerektiğini söyledi.

Gelirlerin ayarlanıp, insanların alım güçlerinin garantilenmesi gerektiğine işaret eden Taçoy, gerçek anlamda insanların alım gücünün geriletilmemesi için, bu hayat koşullarının devam ettirilebileceği önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

BEROVA: “DÖVİZ BORCU OLANLAR KARA KARA DÜŞÜNÜYOR”

UBP Milletvekili Özdemir Berova konuşmasında, dövizin yükselişi ve zamlara değinerek, elektrik zammının vatandaşı en çok mağdur eden zamlardan olduğunu, hükümetin elektriğe çok yakında bir zam daha yapacağını öğrendiklerini kaydetti.

Döviz borcu olan insanların kara kara ne yapacaklarını düşündüklerini belirten Berova, hükümetin 23 maddelik paketini eleştirdi.

Bunun paket olabilmesi için hedefinin belirlenmiş olması gerektiğine işaret eden Berova, paketin sadece “cek-caktan ibaret” olduğunu söyledi.

Ülkede ekonomik sıkıntıların aşılabilmesi için üretimin arttırılması gerektiğine işaret eden Özdemir Berova, ülkede yükseköğrenimden gelecek geliri koruyabilmek adına da hiçbir şey yapılamamasını eleştirdi.

PİLLİ: “BU BİR SİYASİ KRİZ… ÇOK DİKKATLİ OLUNMALI”

UBP Milletvekili Ali Pilli de konuşmasında, ülkede bir ekonomik krizi olduğu gerçeğini vurgulayarak, bunun siyasi bir kriz olduğunu belirtti.

KKTC’nin bu siyasi krizin neresinde olduğunun iyi anlaşılması ve ona göre tedbir alınması gerektiğini ifade eden Pilli, ülke olarak çok dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Hükümetlerin krizi iyi denetlemek ve yönetme görevi olduğunu belirten Pilli, piyasaya sıcak para akışının önemine işaret etti.

Pilli, elektriğe yeniden zam yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, bu konuda çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

SENNAROĞLU: “HALK GELECEĞİNDEN ENDİŞELİ… SORUNUN KAYNAĞI HÜKÜMET DEĞİL”

UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu da, halkın geleceğinden endişeli olduğuna işaret ederek, büyük bir huzursuzluğun söz konusu olduğunu kaydetti.

Sorunun kaynağının hükümet olmadığını ifade eden Sennaroğlu, hükümet ve muhalefetin hep birlikte buna bir çare bulması gerektiğine işaret etti.

Hükümetin sunduğu 23 maddelik önlem paketinin, halka çare olmadığı görüşünü ifade eden Önder Sennaroğlu, bankaya döviz borcu olan, ev, araba, okul gibi giderler için kredi alanların borçlarının 2 katı olduğunu, ancak insanların gelirlerinin TL cinsinden olduğunu, gelirlerinin artmadığını söyledi.

İnsanların borçlarını nasıl ödeyeceğini soran Sennaroğlu, bütün piyasanın döviz üzerinden iş yaptığını, hükümetin bir kriz masası oluşturup acil önlemler alması gerektiğini vurguladı.

DENKTAŞ: “HANE HALKINI RAHATLATMAK ADINA…”

Konuşmaların ardından söz alan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, hükümet olarak bugün öneri olarak getirilen paketin, ekonomiyi kurtarmak veya kamu maliyesini rahatlatmak için değil, hane halkını rahatlatmak adına yapılmış bir çalışma olduğunu.

Ekonomiyi rahatlatmak ve kamu maliyesi için çalışmaların devam ettiğini ifade eden Denktaş, 23 maddelik paketin ise bugün incelenmek için Meclis’e getirildiğini kaydetti.

Hane halkının rahatlatmak adına bir şeyler yaparken, kamu maliyesinin bir takım gelir kayıpları olacağını, bu sebeple de bunların birbirini dengeleyebileceği bir paket hazırladıklarını ifade eden Denktaş, muhalefetin ek önerileri varsa onların da değerlendirilebileceğini söyledi.

Döviz borçlanmış bir kişinin vadelerinin uzatılacağını, belki daha fazla faiz ödeyeceğini, ancak en azından borcunu ödeyebileceğini ifade eden Denktaş, yeni senet veya pul parası alınmayacağını aktardı.

Stabil bir muhasebe birimine geçebilmek için ve Kamu Maliye Yasası için çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Denktaş, kendilerinden başlayan kesintiler ve seferberlik çağrısı ile herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini, bazı kesimlerin de süreli olarak katkı koyması gerektiğini söyledi.

Ek mesailerle ilgili yapılan çalışmanın 60 milyonluk bir gelir sağlayacağını, ancak bunların ilgili paydaşlarla paylaşılması gerektiğini ifade eden Denktaş, bütün hiyerarşik tablonun darmadağın olduğunu kaydetti.

“HER KESİMİN EN AZ 6 AY ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKİR”

Her kesimin en az 6 ay elini taşın altına koyması gerektiğine işaret eden Denktaş, alınan makam arabasının ihalesinin geçen sene Kasım ayında açıldığını, araya seçimler girdiği için aracın alımının bugüne kaldığını aktardı.

Bisiklet konusunu açmasının kendisinin bireysel tercihi olduğunu ifade eden Denktaş, “Bireyler olarak de kendi içimizde tasarrufa yönelmemiz gerek, benim mesajım vatandaşaydı” dedi.

Döviz arttıkça, borsa arttıkça fiyatların artacağını, bunu engelleyecek enstrümanları olmadığını ifade eden Denktaş, bu dönemde işlerinin kolay olmadığını, ama iyi niyetle, bunların geçici olduğunu bilerek, ellerinden geleni imkanlar çerçevesinde yapacaklarını kaydetti.

“TÜRKİYE’DE YENİ SİSTEME GEÇİLMİŞ OLMASI NEDENİYLE DE SIKINTILAR VAR… PARA AKIŞINDA SORUNLAR YAŞANABİLİYOR”

Türkiye’nin yeni bir sisteme geçmiş olması nedeniyle de yaşanan bazı sıkıntılar olduğuna işaret eden Denktaş, paranın akışında bile sorunlar yaşanabildiğini belirtti.

“BOHÇANIN İÇİNE DE BAKIN…”

Gelecek her öneriye açık olduklarını ifade eden Serdar Denktaş, “Ama bu önerileri yaparken arkaya, bohçanın içine de bakın” dedi.

ERHÜRMAN: “EKONOMİK YAPI SON DERECE ÇARPIK”

Meclis’in olağanüstü birleşiminde son konuşmayı yapan Başbakan Tufan Erhürman ise ekonomik sorunların aşılmasına yönelik önerilere bundan sonra da açık olacaklarını çünkü içinde bulunulan ekonomik yapının son derece çarpık olduğunu söyledi.

RAKAMLARLA TC KAYNAKLARI

Dövizin durulması temenni ettiklerini, ancak kendi çalışmaların durmayacağını ifade eden Erhürman, Türkiye’nin KKTC’ye sağladığı kaynakların yeterince kullanılmadığı yönünde yapılan eleştirileri de yanıtladı ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) verilerinden örnekler verdi.

Başbakan Erhürman, altyapı yatırımları için ayrılan kaynağın bu yıl 30 Temmuz itibarıyla yüzde 20.87’sinin kullanıldığını, bunun arzu ettikleri noktada olmadığını ancak 30 Temmuz 2017’deki rakamın yüzde 13 olduğunu söyledi.

“16 TASARI MECLİS’TE”

Reel sektör projeleri için ayrılan kaynağın geçen yıl yüzde 20 iken bu yıl 30 Temmuz itibarıyla yüzde 36.27’ya ulaştığını bildiren Başbakan Tufan Erhürman, hazırladıkları 16 yasa tasarısının da şu anda Meclis gündeminde olduğunu ifade etti.

Erhürman, bir parti başkanının “döviz sadece 15 gündür artıyor ama siz önceden de zam yaptınız” dediğini belirterek bunu yanıtlarken, “Devlet yönetmiş biri olarak akaryakıt fiyatlarının nasıl hesaplandığını bilmiyor musunuz?” diye sordu ve bu konuda bilgi aktardı.

“HALKIN BİLMESİ GEREKEN ŞEYLERİ SÖYLEMEK ZORUNDAYIZ”

Başbakan Erhürman, halkın bilmesi gereken şeyleri söyleme zorunlulukları olduğunu kaydederek, elektriğe zammın dövize bağlı olduğunu ve nasıl yapıldığını anlattı.

Muhalefetteki tüm arkadaşlarına ve başkanlara teşekkür eden Erhürman, ancak bazı konuşmaların kendisini tatmin etmediğini söylemek zorunda olduğunu ifade etti.

Gerçeklerin bugünkü toplantıyı zorunlu kıldığını belirten Başbakan Erhürman, ülkenin dört bir yanında insanlar bu kadar sıkıntı içindeyken “hükümetin döviz krizinden dolayı oh dediğini” söylemenin açık bir hakaret olduğunu vurguladı.

Başbakan Tufan Erhürman, hazırladıkları önerilerin, Reel Sektör Danışma Kurulu’nda ve çeşitli uzmanlarla yapılan toplantılarla oluşturulduğunu da kaydetti ve emeğe saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

“KATKIYA BUNDAN SONRA DA AÇIĞIZ… DAHA İYİ ÇALIŞAN BİR EKONOMİYE İHTİYACIMIZ VAR”

İçinde bulunulan koşulların daha fazlasını yapmayı çok da mümkün kılmadığını kaydeden Erhürman “Ama akıl akıldan üstündür, her arkadaşımızın katkısına bundan sonra da açığız. Önümüzdekiler bunlar, bu çalışmalar sona ermiş değil. Bu kriz sona erse de bu çalışmalar sürmeli. Bu ülkede yürüyen, üretken, hepimizin çalıştığı, daha iyi çalışan bir ekonomiye ihtiyacımız var ve bunu hep birlikte yaratabiliriz” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman’ın konuşmasının ardından Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısı saat 18.30 civarında tamamlandı.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, toplantıyı kapatırken, milletvekillerine teşekkür etti ve ülkenin ekonomik sorunlarının aşılması için dayanışma ve birlik içinde çalışmaların devam edeceğini söyledi.