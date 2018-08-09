Erhürman: “Eğitimlere Devam Edeceğiz”

ERHÜRMAN, “HERKESE EŞİT EĞİTİM” PROJESİ ÇERÇEVESİNDE BAŞLATILAN YAZ KURSLARININ YAPILDIĞI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NİN “SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ”Nİ ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ



Başbakan Tufan Erhürman, İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek, Başbakanlık, Evkaf İdaresi ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde yürütülen ve 50 öğrencinin katıldığı yaz dönemi kurslarındaki çalışmaları yerinde izledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, 2 Temmuz’da başlayan ve ağustos sonunda Gençlik Dairesi tarafından düzenlenecek kamp ile sonuçlanacak programda, rehber öğretmenler tarafından belirlenen elli öğrenciye, bilgisayar, yabancı dil, hızlı okuma, felsefe, Kıbrıs tarihi, müzik, sinema ve takı tasarım konularında eğitimler verildiğini kaydetti ve projeye katkı koyan İTÜ, Lions, Kooperatif İşletmeleri, EVSU ve eğitmenlere teşekkürlerini iletti.

Başbakan Erhürman, öğrencilere, “eğitimlere yaz sonrasında da devam edelim mi” sorusunu sorduğunu ve güçlü bir evet cevabı aldığını, bunun da kendisini çok memnun ettiğini kaydederek, “Bu cevap bize yüklenen bir görevdir. Tekrardan gerekli görüşmeleri yapıp yaz sonrasında da bu eğitimin devam etmesini sağlamak için gerekli planlamayı yapacağız. Gözlemlerim ve aldığım bilgiler bana öğrencilerin burada hem çok güzel zaman geçirdiklerini, hem de çok hızlı bir gelişme kaydettiklerini gösteriyor. Ben, 2 Temmuz’da da burada öğrencilerimizle birlikteydim. Kaydettikleri ilerleme gözle görülecek kadar büyük. Bu benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı” dedi.

Başbakan Erhürman, eğitimlerin başarıyla yürütülmesinde çok önemli katkıları olan İTÜ, öğretmenler, öğrenciler ve sponsorlara duyarlılıklarından ve gönüllülüklerinden dolayı teşekkür etti.

