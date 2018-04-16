Erhürman: “dövizdeki Yükselmeye Karşı Yol Haritamız Var... Önlemleri Çok Kısa Sürede Açıklayacağız”

NAMİ: “KUR SABİTLEME İMKANI YOK ANCAK PİYASAYI RAHATLATACAK ÖNLEMLER ALINACAK”

Başbakan Tufan Erhürman, dövizdeki yükselmeye karşı hükümetin bir yol haritası bulunduğunu, sektörlerle de görüşülerek çok kısa sürede gereken açıklamaların yapılacağını ve tedbirlerin alınacağını söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de devletin döviz kurlarını sabitleme imkanı olmadığını ancak piyasayı rahatlatmaya yönelik önlemlerin alınacağını belirterek “Herkesin içi rahat olsun, ciddi ve etkin çalışan bürokratların da katkısıyla elden geleni yapmaya çalışan bir hükümet var. Yatırımcının da güvenle yatırım yapmasını istiyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dövizdeki yükseliş de konuşuldu.

Toplantıda sunuşlar bölümünde Başbakanlık’ın, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi gündeminde bulunan, Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri gönderilen Milli Eğitim Denetleme ve Yönlendirme Kurulu ( Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları ) Yasası’nın komiteden geri çekildiğine ilişkin tezkeresi milletvekillerinin bilgisine getirildi.

BEROVA: “GERİ ÇEKİLMESİNDEN ÜZÜNTÜ DUYDUM”

Bu sırada UBP Milletvekili Özdemir Berova söz aldı.

Berova, eğitimde denetimin önemine işaret ettiği konuşmasında, yasanın geri çekilmesinden üzüntü duyduğunu söyledi.

Yasanın yeniden komite bazında görüşülebileceğini ancak bunun yapılmadığını söyleyen Berova, bu adımın atılmasının “olumsuz bir hamle olduğunu” savundu.

ÖZYİĞİT: “EĞİTİMDE HER KONU DENETLENECEK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, yasayı geri çekme konusunun Denktaş’ın Berova’ya vekalet ettiği dönemde gündeme geldiğini söyledi.

Özyiğit, denetim konusuna önem verdiklerini belirterek, 2012 yılından beri izinsiz olarak faaliyet gösteren yurtları da dahil olmak üzere eğitim adına her konunun denetleneceğini kaydetti.

ATUN: “HÜKÜMET ETKİN TEDBİR ALMADA SIKINTI YAŞIYOR”

UBP Milletvekili Sunat Atun, içtüzüğün 62. maddesi uyarınca söz alarak “döviz” konusunda konuşma yaptı.

Atun, petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki artışa değinerek, yatırım ortamının bozulması, bütçe açığının artması ve enflasyonun ciddi bir tehlike olarak ortada durduğunu söyledi.

Özel sektördeki görev kaybının büyümesi durumunda bütçe açığının daha da büyüyebileceğini söyleyen Atun, atılacak adımlar olmasına karşın hükümetin etkin tedbirler alma noktasında sıkıntı yaşadığını belirtti.

Hükümet oldukları dönemde aldıkları tedbirleri dile getiren Atun, kısa ve orta vadede atılacak adımlar bulunduğunu, hükümetin sürece hakim olduğunu göstermesi gerektiğini kaydetti.

Atun, hükümetin süreci doğrudan yönetmek yerine, “halka konuyu unutturmaya çalıştığını” savundu.

Alınacak önlemlere değinen Atun, Fiyat İstikrar Fonu, piyasaya nakit pompalanmasının sağlaması gibi önlemler alınabileceğini söyledi.

NAMİ: “KUR SABİTLEME İMKANI YOK ANCAK PİYASAYI RAHATLATACAK ÖNLEMLER ALINACAK”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, petrol fiyatının arttığı ve dövizin zirve yaptığı yönündeki saptamaların doğru olduğunu söyleyerek, riskler gerçekleşmesin diye adımlar atıldığını söyledi.

Nami, Fiyat İstikrar Fonu’na yönelik eleştirileri yanıtlayarak, bu konuda bazı çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Devletin döviz kurlarını sabitleme imkanı olmadığını ancak piyasayı rahatlatmaya yönelik önlemlerin alınacağını söyleyen Nami, gerekli incelemelerin yapılacağı ve önlemlerin alınacağını kaydetti.

“ELDEN GELENİ YAPMAYA ÇALIŞAN BİR HÜKÜMET VAR”

Nami, “Herkesin içi rahat olsun, ciddi ve etkin çalışan bürokratların da katkısıyla elden geleni yapmaya çalışan bir hükümet var. Yatırımcının da güvenle yatırım yapmasını istiyoruz” dedi.

Devlete ödenen masrafların ve bürokrasinin azaltılmasına yönelik önlemlerin gündemde olduğunu söyleyen Nami, bu önlemlerin ekonomiye dinamizm kazandıracağını belirtti.

“KALKINMA BANKASI KREDİLERİN YARISINI GERİ ALAMAZ DURUMDA”

Kalkınma Bankası’nın tüm uygulamalarının mercek altına alındığını, bankanın verdiği kredilerin yüzde 50’sini geri alamaz durumda olduğunu söyleyen Nami, KOBİ-GEM’in etki alanlarını geliştirmenin de gündemde olduğunu belirtti.

Nami, tüm önerilere açık olduklarını ancak hükümetin “softa şaşırtması yaptığına” yönelik iddialarla “haksızlık yapıldığını” söyledi.

“E-DEVLET PROJESİNİ 2019 SONUNA KADAR BİTİRME HEDEFİNDEYİZ”

E-Devlet Projesi’ni 2019 sonuna kadar bitirme hedefinde olduklarını dile getiren Nami, projenin uygulamaya girmesiyle bürokratik işlemlerin hızlanacağını kaydetti.

Yabancıların mülk edinmesine yönelik prosedürlerin eskidiğini söyleyen Nami, bunların bütünlüklü olarak ele alınması gerektiğini ve bu amaçla gerekli çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ARIKLI TAŞKENT KOOPERATİFİ’YLE İLGİLİ KONUŞTU

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, içtüzüğün 62. maddesi uyarınca söz alarak “Taşkent Kooperatifi” konusunda konuştu.

Arıklı, Kooperatif Merkez Bankası’nda yaşanan sorunlara değinerek, kooperatiflerde denetim yapılamadığından yolsuzlukların ortaya çıktığını kaydetti.

Taşkent Kooperatifi’nin önemli bir kuruluş olduğunu söyleyen Arıklı, 200 bin TL’lik bir açık olduğunun tespit edildiğini, 2016’da yeni bir yönetim seçildiğini, 2017’de bu yönetimin denetim yapılmasını istediğini ve suiistimaller yapıldığının görüldüğünü ifade etti.

Kooperatifin kapalı olduğunu, mevduat sahibi 200 kişinin paralarına dokunamadığını söyleyen Arıklı, Kooperatif Merkez Bankası’nda bulunan bir fondan bu kişilerin mevduatlarının ödenebileceğini belirtti.

Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik’in yolsuzluk dosyalarına ilişkin bir gazetede yer alan sözlerini okuyan Arıklı, yargıda da bazı reformlara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

ERHÜRMAN: “DÖVİZ İÇİN BİR YOL HARİTASI VAR”

Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin dövizdeki dalgalanmalar konusunda hiçbir şey yapılamayacağına yönelik bir görüşü bulunmadığını, bir yol haritası bulunduğunu, sektörlerle görüşülerek çok kısa sürede gereken açıklamaların yapılacağını, tedbirlerin alınacağını kaydetti.

Erhürman, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği’nin denetimleri konusunda uzun bir süreden beri bir açık bulunduğunu, teftiş elemanı açığının da giderilemediğini var olan sayıyla denetim yapılamayacağını söyledi.

BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN GÖZETİM SİSTEMİ

Bu alanda teknolojiden yararlanmamanın kabul edilebilir olmadığını söyleyen Erhürman, bilgisayar üzerinden gözetim sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar sürdüğünü, hesapların online olarak denetlenmeye başlanacağını kaydetti.

Taşkent Kooperatifi konusunda ayrıntılı bir görüşme yapıldığını, kurum yöneticilerinin fondan kredi almak istemediklerini, tasfiyeye de sıcak bakılmadığını dile getiren Erhürman, kurumun kilitlenmiş durumda olduğunu, soruşturmanın hızla tamamlanarak, paranın yolsuzluk yapan şahıstan alınması üzerinde durulduğunu söyledi.

İCRA İÇİN ÖNLEMLER

İcra konusunda da yeni önlemler alınması gerektiğini, işleyen bir icra sistemine ihtiyaç olduğunu söyleyen Erhürman, sonbaharda buna yönelik yasanın geçirilmesinin planlandığını kaydetti.

(GÖZ/GÜL) EK VERİLECEK

Haber: Gözde Süreç Sarı