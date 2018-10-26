Erhürman: “Dövizdeki esneme piyasaya yansımalı”

“YIL SONU HP’NİN TÜMÜ ÖDENEMEYECEK, FARK 2019’DA BÜTÇE OLANAKLARI UYGUN OLDUĞU ANDA ÖDENECEK… ANLAYIŞ BEKLİYORUZ”

“KAMUDA 8 YILINI DOLDURMAYANLARA DAHA YÜKSEK HP ÖDEMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR”

Başbakan Tufan Erhürman, dövizdeki esnemenin piyasaya yansıması gerektiğini belirterek “Nasıl ki dolar çıktığı zaman bir takım şeylerin fiyatı yükselmişse, düşünce de fiyatların düşmesi beklenir. Biz de bununla ilgili beklenti ve çalışma içindeyiz” dedi.

Erhürman, kamu çalışanlarına yılın ikinci yarısında ödenmesi gereken hayat pahalılığı ödeneğinin tümünün ödenemeyeceğini ancak farkın, 2019’da bütçe olanakları uygun olduğu anda ödeneceğinin taahhüdünü verdiklerini belirterek bunun anlayışla karşılanmasını istediklerini söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, BRT’de katıldığı “Gündem +” programında yaptığı açıklamada, müteahhitlerin bugün yaptığı eylemin haklı olduğunu, ödemelerde Türkiye’deki sistem değişikliği nedeniyle para akışı olmadığı için gecikmeler yaşandığını anlattı.

TL’de yaşanan değer kaybı sonrasında Devlet Planlama Örgütü’nün bu yıl için revize edilmiş enflasyon öngörüsünün yüzde 40.5 olduğunu belirten Başbakan Erhürman, kamu çalışanlarına temmuz ayında ilk altı ay için yüzde 12.11 hayat pahalılığı ödemesi yapıldığını kaydetti.

Yılın ikinci yarısı için yüzde 28 civarında bir ödeme gerektiğini ve şu anda bu rakamın ne kadarının verilebileceğinin tartışıldığını belirten Başbakan Tufan Erhürman, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışmanın bu rakamın ancak yüzde 22’sini verebileceklerini gösterdiğini söyledi.

YÜZDE 6’NIN DONDURULMASI SÖZ KONUSU

Erhürman, geriye kalan yüzde 6 civarındaki rakamın dondurulmasının söz konusu olduğunu ifade ederek, Başbakan olarak bu paranın 2019’da bütçe olanakları uygun olduğu anda ödenecek şekilde dondurulmasını çalışanların anlayışla karşılamasını istediğini ifade etti.

“YÜZDE 6’YI UNUTUN DEMİYORUZ… BEN BAŞBAKAN OLARAK TAAHHÜDÜNÜ VERİYORUM”

Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini ödemesiyle belediyelerin de ödemek durumunda olduğunu ayrıca yüzde 40.5 hayat pahalığı ödeneğinin özel sektör ve kamu arasındaki makası daha da artırdığını kaydeden Başbakan Erhürman, “Bu yüzde 6’yı unutun demiyoruz. Tabi bu rakam yüzde 6 mı olacak ondan da emin değiliz. Dövizde aşağıya doğru bir gevşeme var. Konuşulan şey, 2019’da mali koşulların uygun hale geldiği noktada bunun telafi edilmesidir. Ben başbakan olarak bunun taahhüdünü veriyorum. Bu hak saklı kalacak” dedi.

Başbakan Erhürman, hem belediyeleri daha da sıkıntıya sokmamak hem de kamu maliyesi için bunu yapmaları gerektiğini kaydetti.

8 YILINI DOLDURMAYANLARA DAHA YÜKSEK HP ÖDEMESİ

2018 bütçesinde ciddi bir açık öngörüsü bulunduğunu, en fazla giderin maaş ödemelerine ayrıldığını belirten Erhürman, Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma uyarınca, kamu görevinde henüz 8 yılını doldurmamış kişilere ödenecek hayat pahalılığı ödeneğinin bir miktar daha yüksek olacağını açıkladı.

Maliye’nin giderleri şişerken gelirlerinin azaldığını, özel sektörün sıkıntıya girmesinin kayıt dışına kaçmaya yol açabileceğini anlatan Başbakan Erhürman, bu yıl birçok açıdan sıkıntılı geçmesine rağmen yerel gelirlerinse arttığını, bunda güneyden kuzeye geçişlerin artmasıyla KDV gelirlerindeki artışın etkili olduğunu açıkladı.

“BELEDİYELERİN KATKI PAYI ARTACAK… EMLAK VERGİSİ YASASI DEĞİŞECEK”

Başbakan Tufan Erhürman, belediyelerin katkı paylarında bir artış olacağını ayrıca emlak vergisiyle ilgili yasada da değişikliğe gidileceğini ve binaların vergilerinin metrekaresine, bulunduğu mekanın değerine, havuzu olup olmadığına göre artacağını; aralık ayı sonrasında bu yasanın uygulanmasıyla da belediyelerin gelirlerinin yükseleceğini bildirdi.

Erhürman, buna rağmen bazı belediyelerin maddi sorun yaşayabileceğini ekledi.

“ESNEME PİYASAYA YANSIMALI”

Başbakan Tufan Erhürman, dövizdeki esnemenin piyasaya yansımasını beklediklerini kaydederek “Bilinsin ki nasıl ki dolar çıktığı zaman bir takım şeylerin fiyatı yükselmişse, düşünce de fiyatların düşmesi beklenir. Biz de bununla ilgili beklenti ve çalışma içindeyiz” dedi.