banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90542
ALTIN
220.990
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1559
EURO
6.3486
Görgü tanığı konuştu
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU
Tecavüz soruşturması sürüyor
TECAVÜZ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Tecavüzcü tutuklu yargılanacak
TECAVÜZCÜ TUTUKLU YARGILANACAK
Evinde uyuşturucu yetiştirdi
EVİNDE UYUŞTURUCU YETİŞTİRDİ
banner282
Flaş Haber
Gönyeli'ye ateş düştü
Kapat

Erhürman: “Dövizdeki esneme piyasaya yansımalı”

Erhürman: “Dövizdeki esneme piyasaya yansımalı”

26 Ekim 2018 Cuma 15:46
Erhürman: “Dövizdeki esneme piyasaya yansımalı”

“YIL SONU HP’NİN TÜMÜ ÖDENEMEYECEK, FARK 2019’DA BÜTÇE OLANAKLARI UYGUN OLDUĞU ANDA ÖDENECEK… ANLAYIŞ BEKLİYORUZ”

“KAMUDA 8 YILINI DOLDURMAYANLARA DAHA YÜKSEK HP ÖDEMESİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILIYOR”

Başbakan Tufan Erhürman, dövizdeki esnemenin piyasaya yansıması gerektiğini belirterek “Nasıl ki dolar çıktığı zaman bir takım şeylerin fiyatı yükselmişse, düşünce de fiyatların düşmesi beklenir. Biz de bununla ilgili beklenti ve çalışma içindeyiz” dedi.

Erhürman, kamu çalışanlarına yılın ikinci yarısında ödenmesi gereken hayat pahalılığı ödeneğinin tümünün ödenemeyeceğini ancak farkın, 2019’da bütçe olanakları uygun olduğu anda ödeneceğinin taahhüdünü verdiklerini belirterek bunun anlayışla karşılanmasını istediklerini söyledi.

Başbakan Tufan Erhürman, BRT’de katıldığı “Gündem +” programında yaptığı açıklamada, müteahhitlerin bugün yaptığı eylemin haklı olduğunu, ödemelerde Türkiye’deki sistem değişikliği nedeniyle para akışı olmadığı için gecikmeler yaşandığını anlattı.

TL’de yaşanan değer kaybı sonrasında Devlet Planlama Örgütü’nün bu yıl için revize edilmiş enflasyon öngörüsünün yüzde 40.5 olduğunu belirten Başbakan Erhürman, kamu çalışanlarına temmuz ayında ilk altı ay için yüzde 12.11 hayat pahalılığı ödemesi yapıldığını kaydetti.

Yılın ikinci yarısı için yüzde 28 civarında bir ödeme gerektiğini ve şu anda bu rakamın ne kadarının verilebileceğinin tartışıldığını belirten Başbakan Tufan Erhürman, Maliye Bakanlığı’nın yaptığı çalışmanın bu rakamın ancak yüzde 22’sini verebileceklerini gösterdiğini söyledi.

YÜZDE 6’NIN DONDURULMASI SÖZ KONUSU

Erhürman, geriye kalan yüzde 6 civarındaki rakamın dondurulmasının söz konusu olduğunu ifade ederek, Başbakan olarak bu paranın 2019’da bütçe olanakları uygun olduğu anda ödenecek şekilde dondurulmasını çalışanların anlayışla karşılamasını istediğini ifade etti.

“YÜZDE 6’YI UNUTUN DEMİYORUZ… BEN BAŞBAKAN OLARAK TAAHHÜDÜNÜ VERİYORUM”

Hükümetin hayat pahalılığı ödeneğini ödemesiyle belediyelerin de ödemek durumunda olduğunu ayrıca yüzde 40.5 hayat pahalığı ödeneğinin özel sektör ve kamu arasındaki makası daha da artırdığını kaydeden Başbakan Erhürman, “Bu yüzde 6’yı unutun demiyoruz. Tabi bu rakam yüzde 6 mı olacak ondan da emin değiliz. Dövizde aşağıya doğru bir gevşeme var. Konuşulan şey, 2019’da mali koşulların uygun hale geldiği noktada bunun telafi edilmesidir. Ben başbakan olarak bunun taahhüdünü veriyorum. Bu hak saklı kalacak” dedi.

Başbakan Erhürman, hem belediyeleri daha da sıkıntıya sokmamak hem de kamu maliyesi için bunu yapmaları gerektiğini kaydetti.

8 YILINI DOLDURMAYANLARA DAHA YÜKSEK HP ÖDEMESİ

2018 bütçesinde ciddi bir açık öngörüsü bulunduğunu, en fazla giderin maaş ödemelerine ayrıldığını belirten Erhürman, Maliye Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışma uyarınca, kamu görevinde henüz 8 yılını doldurmamış kişilere ödenecek hayat pahalılığı ödeneğinin bir miktar daha yüksek olacağını açıkladı.

Maliye’nin giderleri şişerken gelirlerinin azaldığını, özel sektörün sıkıntıya girmesinin kayıt dışına kaçmaya yol açabileceğini anlatan Başbakan Erhürman, bu yıl birçok açıdan sıkıntılı geçmesine rağmen yerel gelirlerinse arttığını, bunda güneyden kuzeye geçişlerin artmasıyla KDV gelirlerindeki artışın etkili olduğunu açıkladı.

“BELEDİYELERİN KATKI PAYI ARTACAK… EMLAK VERGİSİ YASASI DEĞİŞECEK”

Başbakan Tufan Erhürman, belediyelerin katkı paylarında bir artış olacağını ayrıca emlak vergisiyle ilgili yasada da değişikliğe gidileceğini ve binaların vergilerinin metrekaresine, bulunduğu mekanın değerine, havuzu olup olmadığına göre artacağını; aralık ayı sonrasında bu yasanın uygulanmasıyla da belediyelerin gelirlerinin yükseleceğini bildirdi.

Erhürman, buna rağmen bazı belediyelerin maddi sorun yaşayabileceğini ekledi.

“ESNEME PİYASAYA YANSIMALI”

Başbakan Tufan Erhürman, dövizdeki esnemenin piyasaya yansımasını beklediklerini kaydederek “Bilinsin ki nasıl ki dolar çıktığı zaman bir takım şeylerin fiyatı yükselmişse, düşünce de fiyatların düşmesi beklenir. Biz de bununla ilgili beklenti ve çalışma içindeyiz” dedi.

Son Güncelleme: 26.10.2018 18:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
27 Ekim 2018 Cumartesi Gündemi
27 Ekim 2018 Cumartesi Gündemi
Bağımsızlık Yolu
Bağımsızlık Yolu "pahalılığı Protesto Mitingi" Düzenledi... "bu Krizin Bedelini Biz Ödemeyeceğiz"
Özgürgün’den Kurultay Mesajı
Özgürgün’den Kurultay Mesajı
Tatar: “ubp Genel Başkanlık Seçimi Ülke İçin Çok Önemlidir”
Tatar: “ubp Genel Başkanlık Seçimi Ülke İçin Çok Önemlidir”
Haksen’den Mobbing İle Mücadeleye Destek
Haksen’den Mobbing İle Mücadeleye Destek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yarın Bedesten’de Konser Verecek
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yarın Bedesten’de Konser Verecek
Gönyeli'ye ateş düştü
Gönyeli'ye ateş düştü
Akıncı, Anastasiadis’le Görüşmesi Sonrasında Açıklama Yaptı: “üniter Devlet Değil Federal Yapı Öngörüyoruz”
Akıncı, Anastasiadis’le Görüşmesi Sonrasında Açıklama Yaptı: “üniter Devlet Değil Federal Yapı Öngörüyoruz”
Burhan Nalbantoğlu’nda İlk Kez 3 Boyutlu Vt Ablasyon Kompleks Haritalama Sistemiyle Tedavi Gerçekleştirildi
Burhan Nalbantoğlu’nda İlk Kez 3 Boyutlu Vt Ablasyon Kompleks Haritalama Sistemiyle Tedavi Gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Pazartesi İstanbul’a gidecek
Cumhurbaşkanı Akıncı, Pazartesi İstanbul’a gidecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim