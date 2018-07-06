banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98929
ALTIN
185.112
DOLAR
4.5790
STERLİN
6.0809
EURO
5.3870
Türkkal tutuklu yargılanacak
TÜRKKAL TUTUKLU YARGILANACAK
Metehan sapığı tutuklu yargılanacak
METEHAN SAPIĞI TUTUKLU YARGILANACAK
Çok acil kan aranıyor
ÇOK ACİL KAN ARANIYOR
Bakanlar kurulu başladı
BAKANLAR KURULU TOPLANDI
banner282

Erhürman: “Dış Ticaret Açığını Kapatabilecek Enstrümanlardan Biri Turizm Diğeri Eğitim”

“KUZEY KIBRIS TURİZM STRATEJİSİ 2024 ÇALIŞTAYI” BAŞLADI-3-

Erhürman: “Dış Ticaret Açığını Kapatabilecek Enstrümanlardan Biri Turizm Diğeri Eğitim”

“KUZEY KIBRIS TURİZM STRATEJİSİ 2024 ÇALIŞTAYI” BAŞLADI-3-

06 Temmuz 2018 Cuma 13:18
Erhürman: “Dış Ticaret Açığını Kapatabilecek Enstrümanlardan Biri Turizm Diğeri Eğitim”

“KUZEY KIBRIS TURİZM STRATEJİSİ 2024 ÇALIŞTAYI” BAŞLADI-3-
BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “DIŞ TİCARET AÇIĞINI KAPATABİLECEK ENSTÜRMANLARDAN BİRİ TURİZM DİĞERİ EĞİTİM”
“TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN SADECE YÜZDE 20’Sİ KKTC VATANDAŞI”
“TANITMA FAALİYETLERİ TATMİN EDİCİ DEĞİL”

 Başbakan Tufan Erhürman, dış ticaret açığını kapatabilecek enstrümanlardan birinin turizm, diğerinin eğitim olduğuna işaret etti.
“Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” bugün Oscar Hotel’de başladı.
Çalıştayın açılışında konuşan Başbakan Tufan Erhürman, dış ticaret açığıyla ilgili rakamlar vererek bu açığı kapatabilecek enstrümanlardan birinin turizm, diğerinin eğitim olduğunu vurguladı.
Bunun gönül ferahlatıcı bir veri olmasına rağmen başka bir açıdan bakıldığında 2017 itibariyle 865 milyon olan turizm gelirinin potansiyelin sunduğu olanağın gerisinde olduğunu belirten Erhürman, bunun turizmde çeşitliliğin sağlanamaması, turizmin yıl boyuna yayılamaması, yerli malı kullanımının sağlanmaması ve turizmin istihdama katkısıyla ilgili sorunların henüz çözülememesinden kaynaklandığını anlattı.
“TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN SADECE YÜZDE 20’Sİ KKTC VATANDAŞI”
Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) araştırmasına göre, turizm sektöründe çalışanların yüzde 55’inin TC, yüzde 25’inin üçüncü ülke ve sadece yüzde 20'sinin KKTC vatandaşı olduğunun görülebileceğini anlatan Erhürman, sektör temsilcilerinin “yetişmiş eleman bulmakta güçlük çekiyoruz” ya da “sunulan şartları kabul eden KKTC vatandaşı bulmakta zorluk çekiyoruz” söylemlerinin çalıştay kapsamında tartışılabileceğini ancak kendisini ilgilendirenin bu tartışma olmadığını belirtti.
Erhürman, kendisini Başbakan olarak ilgilendirenin, ülkenin lokomotif sektöründe çalışanların sadece yüzde 20’si KKTC vatandaşıyken, ülkedeki genç işsizliği oranının yüzde 19 olması olduğunu kaydetti.
Yürütülen bir diğer çalışmanın turizm sektöründe yerli ürün kullanımı hakkında olduğunu dile getiren Erhürman, bu konuyla ilgili çalışmanın henüz tamamlanmadığını ancak geçmiş çalışmalar göze alındığında bu alanda da durumun pekiyi olmadığının varsayılabileceğini kaydetti.
Erhürman, bu konuda da söylenebilecekler olduğunu ancak yine kendisini ilgilendirenin ülkenin lokomotif sektörünün yerli ürün kullanımının yetersiz olması olduğunu söyledi.
Ülkede denizin, kumun, iklimin güzel olduğunu, öte yandan turistler rakip ülkeler yerine neden KKTC’yi tercih etsin sorusunun da cevaplanması gerektiğini anlatan Erhürman “cabizemiz budur” denebilmesi gerektiğini anlattı. Erhürman, kendi düşüncesinin, ülke cazibesinin üretilecek kimlik olduğunu dile getirdi.
Erhürman turizmde çeşitliliğin sağlanması, alternatif modeller yaratılması, turizmin 12 aya yayılması, farklı ülkelerden turist çekilmesi gerektiğini kaydederek, çevre ve tarih duyarlılığına önem verilmesi gerektiğini anlattı.
“TANITMA FAALİYETLERİ TATMİN EDİCİ DEĞİL”
Tanıtma faaliyetlerinin hiçbir şekilde tatmin edici olduğu kanaatini taşımadığını kaydeden Erhürman, tanıtma konusunda yeni bir strateji belirlenmesi gerektiğini de dile getirdi.
“Çevreyi mahvederek turizmi yapamayız” şeklinde konuşan Erhürman, çalıştaydan net çözüm önerileri çıkması temennisinde bulundu.
 

banner288
Son Güncelleme: 06.07.2018 17:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güzelyurt’ta “barış Manço Anı Gecesi” Düzenlendi!
Güzelyurt’ta “barış Manço Anı Gecesi” Düzenlendi!
Kıbtes , Eğitimde Örgütlü Sendikaların Bazı Eylemlerini Eleştirdi!
Kıbtes , Eğitimde Örgütlü Sendikaların Bazı Eylemlerini Eleştirdi!
Sağlık Bakanı Besim Gazimağusa'daki Özel Hastaneleri Ziyaret Etti!
Sağlık Bakanı Besim Gazimağusa'daki Özel Hastaneleri Ziyaret Etti!
Çerkezköy Esnaf Odası’ndan Ktezo’ya Ziyaret
Çerkezköy Esnaf Odası’ndan Ktezo’ya Ziyaret
Özyiğit:
Özyiğit:"amacımız Dünya İle Yarışan, Nitelikli İnsan Dokusuna Sahip Bir Toplum Yaratmak”
Akıncı: “çevre Duyarlılığı Bir Kültür Ve Yaşam Biçimi Haline Gelmeli”
Akıncı: “çevre Duyarlılığı Bir Kültür Ve Yaşam Biçimi Haline Gelmeli”
Gençlik Dairesi Çalışmaları Sürüyor
Gençlik Dairesi Çalışmaları Sürüyor
Dkb’den Erdoğan’ın Ziyaretini Protesto Çağrısı
Dkb’den Erdoğan’ın Ziyaretini Protesto Çağrısı
Spehar, Lute’un Temaslarına Temmuzda Başlamasını Beklediklerini Kaydetti
Spehar, Lute’un Temaslarına Temmuzda Başlamasını Beklediklerini Kaydetti
Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı!
Tarım Dairesi Gıda Denetim Sonuçlarını Açıkladı!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim