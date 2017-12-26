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ERHÜRMAN: “DİPKARPAZ MÜHRÜ TARIM, TURİZM VE EĞİTİME VURACAK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki milletvekili adayları Dipkarpaz’da yurttaşlarla bir araya geldi.

ERHÜRMAN: “DİPKARPAZ MÜHRÜ TARIM, TURİZM VE EĞİTİME VURACAK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki milletvekili adayları Dipkarpaz’da yurttaşlarla bir araya geldi.

26 Aralık 2017 Salı 19:37
ERHÜRMAN: “DİPKARPAZ MÜHRÜ TARIM, TURİZM VE EĞİTİME VURACAK”
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ERHÜRMAN: “DİPKARPAZ MÜHRÜ TARIM, TURİZM VE EĞİTİME VURACAK”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve beraberindeki milletvekili adayları Dipkarpaz’da yurttaşlarla bir araya geldi.

Köy kahvesinde düzenlenen halk toplantısında Erhürman Dipkarpaz için büyük hayalleri olduğunu söyledi. 

Haysiyet, adalet, üretim ve hizmetin hâkim olacağı yeni hükümet döneminde ülkenin kalkınması için topyekûn bir mücadele çağrısı yapan Erhürman,“Halkın temsilcileri CTP’de buluştu. Sorunları da çareleri de çok iyi biliyoruz. Dersimizi iyi çalıştık. Bu düzeni biz değiştireceğiz” dedi. 

CTP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, halktan, parti programlarına ve kadrolarına göre oy kullanmalarını isteyen Erhürman, iktidar için tam yetki istedi. 

“DİPKARPAZ GENÇLERİ BÖLGEDE KÖK SALACAK”

Erhürman, bölgede yapılacaklar hakkında bilgi verdiği konuşmasında “Biz istiyoruz ki bu bölgede üç önemli ekonomik faaliyetin üçü de birlikte yürütülsün. İstiyoruz ki bu bölgede yapılacak yeni imar planıyla bu bölge alternatif turizm dediğimiz, 5 yıldızlı otellerin değil, butik ve küçük otellerin olduğu turizm modeline açılsın. Bu bölgede tarım tekrardan canlansın. Eşekler sorunu, eşeklere de tarıma da zarar vermeyecek şekilde çözülsün” dedi. 

Bölgede üniversite bölümleri açılması gerektiğini de belirten Erhürman, yeni dönemde ekonominin canlanması için gerekli tüm programların hazır olduğunu söyledi. 

Erhürman şöyle konuştu: 

“Bu bölgenin gençleri bu bölgede kök salsın. Zengin kültürü bu bölgeye turist çekmemize yeterlidir. Bölgede beş yıldızlı otellerle kitle turizmi değil, kültür turizmi, gastronomi turizmi ve Eko-Agro turizm yapılacak. Dipkarpaz ve Kaleburnu alternatif turizmden kazanacak. Dipkarpaz mührü tarım, turizm ve eğitime vuracak”

“GENÇLERİ TURİZM ALANINA GİRİŞİM YAPMAYA TEŞVİK EDECEĞİZ”

Bu bölgedeki gençlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesini hedeflediklerini kaydeden Erhürman, tek tek girişim yapılabileceğini ama bir araya gelip güçlerini birleştirirlerse daha yüksek oranda yardımla teşvik alacaklarını söyledi.

Hükümetin yatırım ve reform yapmadığını belirterek eleştiren Erhürman, TC’den KKTC’ye gelip de kullanılamayan 900 milyon lira bulunduğunu, bu meblağla Bafra’dan Dipkarpaz’a kadar olan bölgede tarım ve alternatif turizmin teşvik edilmiş ve bölgede tamamlanamayan yükseköğretim yatırımlarının tamamlanmış olabileceğini sözlerine ekledi.

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