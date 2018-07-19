banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93003
ALTIN
188.570
DOLAR
4.8201
STERLİN
6.2600
EURO
5.5937
Vurgun soruşturması sürüyor
VURGUN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Uyuşturucu ve çalıntı altın bulundu
UYUŞTURUCU VE ÇALINTI ALTIN BULUNDU
Şantaj zanlıları tutuksuz yargılanacak
ŞANTAJ ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Uyuşturucu soruşturması sürüyor
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
banner282

Erhürman: “Çözümün önündeki engellerin başında Kıbrıs Rum halkını yönetenlerin statükoyu korumak istemesi geliyor”

Erhürman: “Çözümün önündeki engellerin başında Kıbrıs Rum halkını yönetenlerin statükoyu korumak istemesi geliyor”

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:39
Erhürman: “Çözümün önündeki engellerin başında Kıbrıs Rum halkını yönetenlerin statükoyu korumak istemesi geliyor”

BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN’IN 20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK GÜNÜ MESAJI…

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümünün önündeki engellerin başında, Kıbrıs Rum halkını yönetenlerin adayı Kıbrıslı Türklerle birlikte yönetmek ve adanın olanaklarını Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istememeleri ve statüko korunarak geçecek zamanın kendi lehlerine olduğu düşüncesini taşımalarının geldiğini belirtti.
Erhürman, oysa statüko korunarak geçen zamanın yalnızca Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da kaybettirdiğine dikkat çekerek bir an önce bunun bilincine varılması gerektiğini vurguladı.
Başbakan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, 15 Temmuz faşist Yunan darbesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin Garanti Antlaşması’ndan kaynaklanan yetkilerini kullanarak gerçekleştirdiği 20 Temmuz Barış Harekatı Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu kaydetti.
Bu tarihten sonra toplumlararası görüşmelerin zemininin netleştiğini ve Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs sorununun bu zeminde, kapsamlı, adil ve kalıcı bir çözüme ulaştırılması için her dönemde üzerine düşeni yaptığını vurgulayan Erhürman, bununla birlikte Kıbrıs Türk halkının samimi ve yoğun çabalarına rağmen Kıbrıs sorununun bugüne kadar çözülemediğini, bunun bedeli de halkın omuzlarına yüklenmeye çalışıldığını belirtti.
Kıbrıs Türk halkının adadaki varlığını en zor koşullarda dahi koruyup sürdürdüğünü ifade eden Başbakan Erhürman, “Bundan böyle de her koşulda koruyup sürdürmeye devam edecektir. Bu çerçevede halkımız, bir yandan adil ve kalıcı bir çözüm talebini ve bu yöndeki uğraşını kararlılıkla sürdürürken, diğer yandan da varoluş mücadelesinin son derece önemli unsurları olan sosyal ve ekonomik kalkınma ve uluslararası alanda var olma konularında yılmadan çalışmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Başbakan Erhürman, Kıbrıs sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı bir biçimde çözümü hedefine ulaşılmasının önündeki engellerin başında, Kıbrıs Rum halkını yönetenlerin adayı Kıbrıslı Türklerle birlikte yönetmek ve adanın olanaklarını Kıbrıslı Türklerle paylaşmak istememeleri ve statüko korunarak geçecek zamanın kendi lehlerine olduğu düşüncesini taşımalarının geldiğini belirtti.
“Oysa statüko korunarak geçen zaman yalnızca Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da kaybettirmektedir ve bir an önce bunun bilincine varılması gerekir. Kıbrıs Türk halkı bu adadaki iki eşit kurucu unsurdan biridir ve varoluş mücadelesi bu zeminde devam edecektir” diyen Erhürman, halkın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutladı, şehitlere Tanrı’dan rahmet, gazilere sağlıklı yarınlar diledi.
 

banner288
Son Güncelleme: 19.07.2018 17:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC açıklarında hayatnı kaybeden mülteciler için otopsi
KKTC açıklarında hayatnı kaybeden mülteciler için otopsi
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, Tdbb Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı Özçınar, Tdbb Yönetim Kurulu Toplantısına Katıldı
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Türk Ocağı’nı Kabul Etti
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Türk Ocağı’nı Kabul Etti
Girne Belediyesi Zabıta Görevlilerine Trafik Eğitimi Veriliyor
Girne Belediyesi Zabıta Görevlilerine Trafik Eğitimi Veriliyor
Tbmm Başkanı Yıldırım’dan 20 Temmuz Mesajı...
Tbmm Başkanı Yıldırım’dan 20 Temmuz Mesajı... "şeref Ve Mutluluk Günü"
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı
YDP Başkanı Arıklı: “20 Temmuz, özgürlüğün başlangıç tarihidir”
YDP Başkanı Arıklı: “20 Temmuz, özgürlüğün başlangıç tarihidir”
Kamu-Sen, Akdoğan Sağlık Ocağı’nda uyarı grevi yaptı
Kamu-Sen, Akdoğan Sağlık Ocağı’nda uyarı grevi yaptı
Polis Genel Müdürlüğü ile Telsim arasında protokol imzalandı
Polis Genel Müdürlüğü ile Telsim arasında protokol imzalandı
Uluçay: “Kıbrıs Türk Toplumu uluslararası alanda da Kıbrıslı Türklerin hakkettiği seviyeye ulaşması için mücadelesini sürdürmektedir”
Uluçay: “Kıbrıs Türk Toplumu uluslararası alanda da Kıbrıslı Türklerin hakkettiği seviyeye ulaşması için mücadelesini sürdürmektedir”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim