Erhürman: “Çözüm ekonomiye de katkı yapacak”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN SİLİFKE’DEKİ ÇALIŞTAYDA KONUŞTU (SON)



“SİYASİ EŞİTLİK OLMAZSA OLMAZIMIZDIR”



“EL ELE VERİP BİRLİKTE ÜRETİP BİRLİKTE KAZANMALIYIZ”



“KIBRIS TÜRK HALKININ ŞİMDİ VERDİĞİ EKONOMİK VAROLUŞ MÜCADELESİ GEÇMİŞTE YAŞANAN DİĞER MÜCADELELERDEN FARKLI DEĞİL”

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs sorununun adil, kalıcı ve halkın haklarını koruyan siyasi eşitlik temelinde bir formülle çözülmesini istediklerini, çünkü böyle bir çözümün ülke ekonomisine de katkı yapacağını, iş insanlarının ve halkın önünü açacağını söyledi.

Erhürman “Kıbrıs’ta ister merkezi, ister kanatları (kurucu devletleri) güçlü olsun, Kıbrıslı Türkler için siyasi eşitlik olmazsa olmazdır” dedi.

Erhürman, Türk iş insanlarını, Kıbrıslı Türk iş insanları ve odalarıyla birlikte çalışmaya, iş birliğini geliştirmeye ve birlikte üretip birlikte çalışmaya çağırdı.

Başbakan Tufan Erhürman, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği Liderlik Akademisi ve Strateji Çalıştayı’na katıldı.

Çalıştayın açılışında konuşan Erhürman, liderliğin zor olduğunu, her zaman strateji sahibi olunması gerektiğini ifade ederek, ama bütün meselenin vizyon belirlenmesi olduğuna işaret etti.

Başbakan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının yıllarca varoluş mücadelesi verdiğini şimdi de ekonomik var oluş mücadelesi verdiklerini belirterek, şimdi yaşanan sosyal ve ekonomik varoluş mücadelesinin geçmişte yaşanan diğer mücadelelerden farklı olmadığına dikkat çekti.

Ekonomik varoluşun sağlanamadığı koşullarda bir halk olarak varoluşun da risk altında olacağına işaret eden Erhürman, bu düşüncenin her koşulda geçerli olduğunu söyledi.

“ARTIK YÜRÜRKEN SAKIZ ÇİĞNEMEYİ BECERMELİYİZ”

Başbakan Erhürman, Kıbrıs sorununda son günlerde bir hareketlilik yaşandığını ancak nereye varacağının bilinmediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı olarak bu sorun ha bugün ha yarın çözülecek beklentisiyle kendi sosyal ve ekonomik kalkınmamızı geri planda tutmamız, bizi bugün arzu ettiğimiz noktanın da bir miktar gerisinde bıraktı.

O yüzden artık yürürken sakız çiğnemeyi becermemiz gerekiyor. Bir yandan çözüm için çabalar sürerken, halkımızın haklarını koruyacak bir çözüme katkı koymaya çalışırken, bir yandan da ne olursa olsun halkımızın da ekonomik ve sosyal kalkınması için çaba göstermeye devam edeceğiz.

“ANASTASİADİS SİYASİ EŞİTLİĞİ HALKINA ANLATAMADIĞI İÇİN…”

İki koldan da yürümeye devam ediyoruz. Son dönemde Sayın Anastasiadis’in yeni önerisi merkezi değil kanatları yani kurucu devletleri güçlü bir federasyon olsun... Neden? Çünkü siyasi eşitlik meselesini halkına anlatamıyor. Biz de diyoruz ki ister merkezi, ister kanatları güçlü federasyon olsun siyasi eşitlik olmazsa olmazdır. Halkınıza bunu anlatacaksınız Sayın Anastasiadis.”

“ÇÖZÜM İSTİYORUZ ÇÜNKÜ…”

Bu sözleriyle salondan büyük alkış alan Başbakan Erhürman, Kıbrıs sorununun adil, kalıcı ve halkın haklarını koruyan siyasi eşitlik temelinde bir formülle çözülmesini istediklerini, çünkü böyle bir çözümün ülkede ciddi bir ekonomik hareketlenme yaratacağını, bunun iş insanlarının önünü açacağını ayrıca iki tarafın da bundan yararlanacağını vurguladı.

Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybının Rumları KKTC’ye yönlendirdiğini anlatan Erhürman, ekonominin pek de siyasete bağlı olmadığının görüldüğünü, aynı zamanda turist akışının da ülkeye yansıdığını, kuzeyin daha ucuz olduğunu kaydetti.

“İŞ BİRLİĞİYLE BİRLİKTE KAZANIN”

Başbakan Tufan Erhürman, Türk iş insanlarına Kıbrıslı Türk iş insanlarıyla iş birliği yapması ve birlikte kazanmaları çağrısında bulunarak, ülkenin lokomotif sektörleri turizm ile eğitim alanlarından rakamlarla bilgiler verdi.

Erhürman, ülkedeki üniversitelerin eğitim kalitesinin yüksek olduğunu, bunun uluslararası derecelere de yansıdığını anlatarak, adanın bilişim adası olduğunu, teknoparklara da önem verdiklerini kaydetti.

TURİZMİ 12 AYA YAYACAK STRATEJİ

Turizmin 12 aya yayılması, çeşitlendirilmesi ve yeni bir turizm stratejisi belirlemek için çalıştıklarını ifade eden Erhürman, turizm ve eğitim yanında sanayi ve tarımı da geliştireceklerini söyledi.

CAN SUYU

Yerli üretimde kalite ve düzen ile plana ihtiyaç olduğunu ifade eden Erhürman, Türkiye’den gelen suyun can suyu olduğunu, bunu içme ve kullanım suyu yanında üretim için de kullanacaklarını kaydetti.

ELEKTRİKTE ENTERKONNEKTE

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti ile elektrikte enterkonnekte sistemi için fizibilite çalışmalarının sürdüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda kişisel girişimleri olduğunu anlattı.

Güneş enerjisine de önem verdiklerini anlatan Erhürman, amacın halka daha ucuza elektrik ulaştırmak olduğunu söyledi.

Başbakan Erhürman, KKTC’nin Türkiye ile ticaret hacmini artırması gerektiğini, bunun da iş adamları ve odaların karşılıklı iş birliğiyle olabileceğini ifade ederek, ambargolar altındaki KKTC’nin Türkiye’ye yüzde 60, diğer ülkelere yüzde 40 ihracatı olduğunu kaydetti.

Bugünkü toplantının bir ilk olmasını ve ticaret ilişkilerinin artırılmasını temenni eden Başbakan Tufan Erhürman, “El ele verelim, birlikte üretelim, yaratalım, birlikte paylaşalım… Buna ihtiyacımız var” diye konuştu.

Erhürman, tüm sorunların el birliğiyle çözülebileceğini ifade ederek, iş insanlarının birlikte çalışmasının ekonomi ve ülkeler için önemli olduğunu söyledi.

Zor günlerden geçildiğini, bu zor günlerden çıkışın da birlikte çalışmak ve üretmekten geçtiğini ifade eden Erhürman, bu toplantının bir ilk olmasını ve devamını temenni etti.

Başbakan Tufan Erhürman, Silifke’deki temaslarını tamamlamasının ardından yarın yurda dönecek.