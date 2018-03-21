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ERHÜRMAN: “ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başbakan Tufan Erhürman, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla icraata yoğunlaşacaklarını belirtti.

ERHÜRMAN: “ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başbakan Tufan Erhürman, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla icraata yoğunlaşacaklarını belirtti.

21 Mart 2018 Çarşamba 20:19
ERHÜRMAN: “ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
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ERHÜRMAN: “ÇOK ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Başbakan Tufan Erhürman, bütçe görüşmelerinin tamamlanmasıyla icraata yoğunlaşacaklarını belirtti.

2018 Mali Yılı Bütçe Yasası’nın Meclis Genel Kurulu’nda onaylanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirme yapan Başbakan Erhürman, şunları kaydetti:

“Bugün bütçe Meclis'ten geçti. Geride bıraktığımız zamanı projelerimizin ön hazırlıklarını yapmak için bir kuluçka dönemi olarak da değerlendirdik. Artık kısır tartışmalara boğulmadan iş, icraat yapma, sosyal ve ekonomik kalkınma için ihtiyaç duyduğumuz projeleri hayata geçirmeye başlama zamanı. Çok çalışmaya devam edeceğiz...”

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