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Erhürman: “Çocuklara bugünden daha güzel yarınlar bırakma gayesiyle çalışacağımızın sözünü veriyorum”

Başbakan Tufan Erhürman, çocukların en iyi şartlarda, güven ve barış ortamı içerisinde kaliteli bir eğitim alarak, çağdaş, aydın, demokrasiye ve insan haklarına inanan, ülkesini seven ve çalışkan insanlar olarak yetişmesinin en büyük temennileri olduğuna işaret etti.

Erhürman: “Çocuklara bugünden daha güzel yarınlar bırakma gayesiyle çalışacağımızın sözünü veriyorum”

Başbakan Tufan Erhürman, çocukların en iyi şartlarda, güven ve barış ortamı içerisinde kaliteli bir eğitim alarak, çağdaş, aydın, demokrasiye ve insan haklarına inanan, ülkesini seven ve çalışkan insanlar olarak yetişmesinin en büyük temennileri olduğuna işaret etti.

22 Nisan 2018 Pazar 07:11
Erhürman: “Çocuklara bugünden daha güzel yarınlar bırakma gayesiyle çalışacağımızın sözünü veriyorum”

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, 23 NİSAN DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI 

“ÇOCUKLARA BUGÜNDEN DAHA GÜZEL YARINLAR BIRAKMA GAYESİYLE ÇALIŞACAĞIMIZIN SÖZÜNÜ VERİYORUM”

Başbakan Tufan Erhürman, çocukların en iyi şartlarda, güven ve barış ortamı içerisinde kaliteli bir eğitim alarak, çağdaş, aydın, demokrasiye ve insan haklarına inanan, ülkesini seven ve çalışkan insanlar olarak yetişmesinin en büyük temennileri olduğuna işaret etti.
Erhürman, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, çocukların bayramını kutlarken, onlara bugünden daha güzel yarınlar bırakma gayesiyle çalışacaklarının sözünü verdi.

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“Dünyada ilk kez çocuklara armağan edilmiş özel bir bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, tüm dünya çocukları ile birlikte dostluk ve kardeşlik duyguları içinde kutluyoruz” diyen Erhürman mesajında şunları kaydetti:
“Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, en iyi şartlarda, güven ve barış ortamı içerisinde kaliteli bir eğitim alarak, çağdaş, aydın, demokrasiye ve insan haklarına inanan, ülkesini seven ve çalışkan insanlar olarak yetişmesi en büyük temennimizdir. Bu sayede ülkemiz, daha aydınlık yarınlara taşınacak, çağdaş dünya medeniyetleriyle bütünleşme yolunda hızla ilerleyecektir. Bizlere düşen görev, çocuklarımızın en sağlıklı ortamda yetişmelerini sağlayarak onları insanlığa yararlı, özgür, tam donanımlı ve dünyaya açık bireyler olarak geleceğe hazırlamaktır.
Tüm çocuklarımızın ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken, onlara bugünden daha güzel yarınlar bırakma gayesiyle çalışacağımızın sözünü veriyor, bu vesileyle bu günü çocuklara armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum.”
 

Son Güncelleme: 22.04.2018 10:15
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