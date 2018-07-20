Erhürman, CHP Milletvekili Emre’yi kabul etti

Başbakan Tufan Erhürman, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nın 44’üncü yıldönümü kutlamaları nedeniyle KKTC’ye gelen, CHP Milletvekili Yunus Emre’yi kabul etti.

CHP Milletvekili Yunus Emre kabulde yaptığı konuşmada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve partisinin selamlarını ileterek, CHP için 20 Temmuz’un ayrı bir önemi olduğuna işaret etti.

Türk halkının Kıbrıs davasıyla ilgili tutumunun belli olduğunu dile getiren Emre, kendisinin de bu önemli günde Kıbrıs’ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman ise, CHP Genel Başkanı Kılıçtaroğlu’na ve selamlar yollayarak, kendi partisi CTP ile CHP’nin sosyalist enternasyonel üyelikleri nedeniyle de yakın bağları olduğunu belirtti.

TBMM artık bir gençleşme yaşandığını ve bunu görmenin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Erhürman, “Kısa süre önce TBMM bir ciddi sorunla karşılaştı ve kötü dönemi geride bıraktı. Umarım bir daha böyle kötü günler yaşanmaz” dedi.

Erhürman, Türkiye yönetimindeki yeni sistemin herkese hayırlı olmasını temenni ederek, CHP Milletvekili Emre’yi böyle bir günde yanlarında görmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

