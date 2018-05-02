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Erhürman: “Cezaevleri bir biçimde suçla kaderleri buluşan insanların topluma kazandırıldığı yerlerdir”

Mahkum ve tutukluların topluma kazandırılmasına hizmet etmesi amacıyla, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde, şair ve müzisyenleri mahkumlarla buluşturmayı öngören Merkezi Cezaevi’nde söyleşi projesi başlatıldı.

Erhürman: “Cezaevleri bir biçimde suçla kaderleri buluşan insanların topluma kazandırıldığı yerlerdir”

Mahkum ve tutukluların topluma kazandırılmasına hizmet etmesi amacıyla, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde, şair ve müzisyenleri mahkumlarla buluşturmayı öngören Merkezi Cezaevi’nde söyleşi projesi başlatıldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 13:13
Erhürman: “Cezaevleri bir biçimde suçla kaderleri buluşan insanların topluma kazandırıldığı yerlerdir”

MAHKUM VE TUTUKLULARIN TOPLUMA KAZANDIRILMASINA HİZMET EDECEK YENİ BİR PROJE DAHA BAŞLATILDI

BAYBARS: “(PROJE MAHKUMLARI) TOPLUMA KAZANDIRMA VE YAŞAMA SEVİNÇ VE MOTİVASYONLARINI ARTTIRMA ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLMASI DÜŞÜNCESİYLE DÜZENLENDİ”

Mahkum ve tutukluların topluma kazandırılmasına hizmet etmesi amacıyla, Başbakanlık ve İçişleri Bakanlığı işbirliğinde, şair ve müzisyenleri mahkumlarla buluşturmayı öngören Merkezi Cezaevi’nde söyleşi projesi başlatıldı.

“Yankılı Söyleşiler” isimli proje altındaki ilk söyleşiye Başbakan Tufan Erhürman ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da katıldı. Mahkûm ve tutuklulara yönelik ilk söyleşinin konuğu “O Ses Türkiye” yarışması kazananı Lütfiye Özipek ve Grup Rast üyeleri oldu.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman, Merkezi Cezaevi’nde basına yaptığı açıklamada, cezaevlerine intikam alınacak mekânlar olarak görmediklerini, cezaevleri “bir biçimde suçla kaderleri buluşan insanların topluma kazandırıldığı” yerler olarak gördüklerini ifade etti.

Devletin bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremediğini kaydeden Erhürman, yeni cezaevinin yıl sonu tamamlanmasıyla birlikte mahkûm ve tutukluların topluma kazandırılması misyonunun daha kolay yerine getirilebileceğini ifade etti.

UYUŞTURUCU EN TEMEL MESELELERDEN BİRİ

Cezaevinde çok sayıda gencin bulunduğunu, mahkûmların üçte birinin uyuşturucu suçu ile ilintili olduğunu belirten Erhürman, “Uyuşturucu konusu cezaevinin en temel meselelerinden biri” dedi.

Söyleşilerin her hafta çarşamba günü iki ay boyunca yapılmasının planlandığını kaydeden Erhürman, yeni cezaevinin tamamlanmasıyla bu tür etkinlik kapsamının arttırılacağını ifade etti.

Etkinliğe katkı koyan herkese teşekkür eden Erhürman, projenin bu hükümetin tutuklu ve mahkumların topluma kazandırılması yönündeki perspektifinin gösterilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars projenin mahkum ve tutuklulara “insan olduklarını hatırlatmak, onları topluma kazandırma ve yaşama sevinç ve motivasyonlarını arttırma çalışmalarına yardımcı” olması amacıyla tasarlandığını kaydetti.

Şair, müzisyen, sanatçı ve aydınların hayatlarından bir kesinti veya hayat öykülerini anlatarak, mahkûm veya tutukluların topluma kazandırılmasına katkı konulması düşüncesinde olduklarını kaydeden Baybars, mahkûm ve tutukluların topluma kazandırılması amacıyla Yankılı Söyleşiler yanında, 21 yaş altı mahkûm ve tutuklulara yönelik bir çalışma, kişisel gelişim ve meslek edinmelerine yarımcı olmak için Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile bir protokol üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

İŞGÜZAR

Grup Rast üyelerinden Derviş İşgüzar ise, mahkûm ve tutuklulara hayatta yaşamaya değer çok güzel şeyler bulunduğunu hatırlamak açısından projenin önemli olduğunu kaydetti.

ÖZİPEK

Lütfiye Özipek ise, herkesin cezaevine düşüme olasılığının bulunduğunu göz önünde tutarak mahkum ve tutukluların topluma kazandırılmasının önemli olduğunu vurguladı. 

 

Haber: İbrahim Diran

Fotoğraflar: Süleyman Önal

Son Güncelleme: 02.05.2018 16:43
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