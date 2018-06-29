Erhürman: “Bu vizyon Kıbrıslı Türklere de Rumlara da kaybettirir“

BAŞBAKAN ERHÜRMAN KIBRISLI RUMLARIN DERİNYA KAPISI VE KUZEYDEN ALINAN AKARYAKITA İLİŞKİN VİZYONUNU DEĞERLENDİRDİ

“YALNIZCA KIBRISLI TÜRKLERE DEĞİL, KIBRISLI RUMLARA DA KAYBETTİRİR”

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıslı Rumların Derinya kapısı ve kuzeyden alınan akaryakıta ilişkin vizyonunun, yalnızca Kıbrıslı Türkleri değil, Kıbrıslı Rumları da olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede “Önce Derinya kapısının açılması halinde güneydeki turizm gelirlerinin bir kısmının kuzeye kaçacağı endişelerine ilişkin haberler, ardından kuzeyden akaryakıt alanlarla ilgili düzenleme çabaları. Bu ‘vizyon’ yalnızca Kıbrıslı Türklere değil, Kıbrıslı Rumlara da kaybettirir” ifadelerini kullandı.