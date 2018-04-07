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ERHÜRMAN: “BU BÖLGEYİ ALTERNATİF TURİZM BÖLGESİ YAPACAĞIZ”

“6. Ayrelli Festivali” Akdeniz köyünde başladı.

ERHÜRMAN: “BU BÖLGEYİ ALTERNATİF TURİZM BÖLGESİ YAPACAĞIZ”

“6. Ayrelli Festivali” Akdeniz köyünde başladı.

07 Nisan 2018 Cumartesi 17:32
ERHÜRMAN: “BU BÖLGEYİ ALTERNATİF TURİZM BÖLGESİ YAPACAĞIZ”
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AYRELLİ FESTİVALİ AKDENİZ KÖYÜNDE BAŞLADI

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN DA FESTİVALE KATILDI
 

AKINCI: “AKDENİZ KÖYÜNÜN TARİHİ, ORMANI, DENİZİ, KUM ZAMBAKLARI VE KUMSALI ÖNEMLİ”
 

“ANCAK EN ÖNEMLİSİ İNSANININ SEVECENLİĞİ, MİSAFİRPERVERLİĞİ VE BECERİLERİ” 
 

ERHÜRMAN: “BU BÖLGEYİ ALTERNATİF TURİZM BÖLGESİ YAPACAĞIZ”
 

“HAYATA GEÇİRİLECEK PROJE VE DÜZENLEMELERLE KÖY, EKONOMİK OLARAK KAZANAN, TURİZME KAZANDIRILMIŞ BİR YER HALİNE GETİRİLECEK”
 

“6. Ayrelli Festivali” Akdeniz köyünde başladı.


Açılışı bugün yapılan ve yarın da sürecek festivale, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman da katıldı. Cumhurbaşkanı ve Başbakan açılışta konuşma yaptı.
 

AKINCI: “ÇALIŞMALARA DESTEĞİMİZİ VERECEĞİZ”
Akdeniz köyünün tarihinin, ormanının, denizinin, kum zambaklarının ve kumsalının önemli olduğunu belirten Akıncı, “Ancak en önemlisi bu köyün insanın sevecenliği, misafirperverliği ve becerileridir” dedi. Cumhurbaşkanı Akıncı, en başta insanının köyüne sahip çıkmasıyla Akdeniz köyünün daha da gelişerek güzelleşmesi ve daha iyiye gitmesi için yürütülecek çalışmalara Cumhurbaşkanlığı’nın bütün desteğini vereceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Akıncı, başta bölge halkı, muhtar, azalar, belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, bölge milletvekilleri ve hükümetin katkılarıyla yürütülecek çalışmalarla, Akdeniz köyünün doğal yapısının korunarak daha iyiye gitmesinin önemini vurguladı. 
“Köye gide gele ben de ayrellici oldum” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, çocukluk yıllarından itibaren ayrelliyi tüketmediğini ancak ayrellinin kıymetini ve güzelliğini Akdeniz köyünde öğrendiğini belirtti.
Akıncı, “Lezzetini, güzelliğini ve faydasını gördükçe daha fazla tüketmeye başladık. Birkaç yıl önce buradan aldığım ayrelliyi kendim pişirirken çekilen bir fotoğrafımı sosyal medyada paylaştım, sanırım en çok beğenilen fotoğraflardan biri oldu. Kendi elinizle pişirdiğiniz ayrellinin tadı bir başka oluyor” dedi.
Cumhurbaşkanı, “Köyün güzel insanlarından biri olan Erol Akcan kardeşimi rahmetle anıyorum. Geçen yıl onu zamansız kaybettik. Kendi eliyle diktiği selvi ağacının olduğu caminin avlusundan hep birlikte uğurladık.  Yattığı yer nur olsun. Çok sevecen, insan canlısı ve sanatçı kimliğiyle tanıyıp takdir ettiğimiz bir kardeşimizdi” dedi. 
 

ERHÜRMAN: “BU BÖLGEYİ ALTERNATİF TURİZM BÖLGESİ YAPACAĞIZ”
Başbakan Tufan Erhürman da konuşmasında, Lapta beldesinin, dünyaca ünlü turizm adası Malta’dan daha geniş yüzölçümüne ve ürün yelpazesine, tarihi, doğal, kültürel, tarımsal çeşitlilik ve zenginliklere  sahip olduğunu söyledi.
Başbakan, Lapta’nın turizmden, neden Malta kadar kazanamadığının sorgulanması gerektiğini belirtti.
Lapta’nın, 5 yıldızlı otellerle dolmaktan, betonlaşmadan uzak gizli bir cennet olarak kalmayı başardığını söyleyen Erhürman, “Şimdi koruduk koruduk artık tam zamanıdır. Bu bölgeyi alternatif  turizm bölgesi yapacağız. Lapta’dan Yeşilırmak’a kadar ve Bafra’dan Karpaz’ın en ucuna kadar olan 2 bölgeyi alternatif turizmle kalkındıracağız ”dedi.
Başbakan, Girne, Gazimağusa ve Lefkoşa’nın 5 yıldızlı otellere kitle turizminden kazandığını söyleyen Başbakan, bu bölgelerinse alternatif turizmle kazanacağını, bu bölgelerde hızla planlama yapılarak, bölgelerin mevcut potansiyelinin buralarda yaşayanların kazanç sağlayacağı hale getirileceğini söyledi.
Akdenz’in tarihi, doğası ve sahilleriyle çok güzle korunmuş özel bir köy olduğunu kaydeden Erhürman, burada hayata geçirilecek proje ve düzenlemelerle köyün, ekonomik olarak kazanan , turizme kazandırılmış bir yer haline getirileceğini ifade etti.

Son Güncelleme: 07.04.2018 17:34
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