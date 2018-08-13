Erhürman: “Birinci hedef vatandaşın alım gücünü korumak..“

BAŞBAKAN ERHÜRMAN, BAKANLAR KURULU TOPLANTISI ÖNCESİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI GÜNAY İLE BASIN TOPLATISI DÜZENLEDİ



ERHÜRMAN: “BİRİNCİ HEDEF VATANDAŞIN ALIM GÜCÜNÜ KORUMAK”



“YAPILAN ÇALIŞMALAR ACI REÇETE DEĞİL… İLK AŞAMADA EKONOMİNİN AYAKTA TUTULMASI HEDEFLENDİ”



“KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENSTRÜMANI KULLANILACAK, MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK”



GÜNAY: “BANKALAR BUGÜN İTİBARI İLE SAPASAĞLAM ÇALIŞIYOR, HİÇBİR KISITLAMAYA TABİ DEĞİL”



“MERKEZ BANKASI’NIN YETERLİ KAYNAĞI MEVCUT”

“HERHANGİ BİR LİKİDE İHTİYACI OLMASI HALİNDE MERKEZ BANKASI HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIR”



Başbakan Tufan Erhürman, hükümetin ekonomi konusunda bir takım çalışmalar yaptığını, birinci hedeflerinin vatandaşın alım gücünü korumak olduğunu kaydetti.

Yapılan çalışmanın “acı reçete” değil, ekonomideki toplam talebin daralmasını ve vatandaşın alım gücünün aşağı inmesini önlemeyi hedefleyen bir çalışma olduğunu söyleyen Başbakan Erhürman, çalışmanın ilk aşamada ekonominin ayakta tutulmasını hedeflediğini, bunun kamu maliyesi odaklı bir çalışma olmadığını belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay ile bugün düzenlediği basın toplantısında, son ekonomik gelişmeleri değerlendirerek, hükümetin atacağı adımlarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Başbakan Erhürman, Türk Lirası’nın döviz karşısındaki değer kaybının ciddi bir gündem oluşturduğuna işaret ederek, konunun bir süredir hükümetin gündeminde olduğunu ve bu konuda bir takım çalışmaları bulunduğunu söyledi.

MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞRILACAK

Ortaya çıkabilecek değişiklikler konusunda alınabilecek önlemlerin bir süredir Bakanlar Kurulu tarafından sık sık ele alındığını, çeşitli çalışmalar yapıldığını ifade eden Başbakan Erhürman, bugün Bakanlar Kurulu’nun toplanıp Meclisin olağanüstü toplantıya çağrılarak, yaklaşık 15 gündür yürüttükleri çalışmaların netleşeceğini kaydetti.

Bir süredir yaptıkları çalışmaları, kanun hükmünde kararname enstrümanını kullanarak yürürlüğe koyacaklarına dikkat çeken Başbakan Erhürman, çalışmaların ekonomideki toplam talebi düşürmemeye, tüketicinin alım gücünü korumaya ve piyasaların daralmasını önlemeye yönelik olduğunu vurguladı.

Bu tedbirlerle ilgili çeşitli bakanlıklarda, çeşitli çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Başbakan Erhürman, bugün yapılacak toplantıda bunlara son halinin verileceğini ve Cumhuriyet Meclisi’nde görüşüleceğini belirtti.

MECLİSİN AÇILMASI BEKLENMEYECEK. KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYLE…

Bunlar için Meclisin açılması veya komitelerde ele alınmasının beklenmeyeceğine işaret eden Başbakan Erhürman, Kanun Hükmünde Kararname enstrümanının acil durum veya ekonomi ile ilgili durumlarda kullanılabileceğini, burada da ekonomiyle ilgili acil önlemlerin söz konusu olduğunu vurguladı.

Bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında gün içinde ilgili kesimlere de bilgi verileceğine işaret eden Başbakan Tufan Erhürman, geçen haftadan bu yana Merkez Bankası Başkanı ile de istişare içinde bulunduklarını, bugün sabah son durumu görüştüklerini, finans piyasaları ile ilgili genel durumu değerlendirdiklerini söyledi.

Bu bilgilerin olumlu olduğunu düşündüğünü ifade eden Başbakan Erhürman, finans piyasasının son durumu hakkında Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’ın kamuoyunu bilgilendireceğini kaydetti.

GÜNAY: “SEKTÖRDE HİÇBİR SIKINTI YOK”

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, Merkez Bankası’nın en temel görevinin bankacılık sektörünü denetlemek, düzenlemek olduğuna işaret ederek, Merkez Bankası’nın bankacılık sektörünü yakın odakta takip edip, izlediğini, bankacılık sektöründe bir sıkıntı olmadığını kaydetti.

“BANKALARIN HİÇBİR PROBLEMİ YOK“

Bankaların bugün itibarı ile sapasağlam çalıştıklarını, hiçbir problemleri olmadığını vurgulayan Günay, bankaların hiçbir kısıtlamaya tabi olmadıklarını kaydetti.

Yasalar ölçüsünde bankaların faaliyetlerini hiçbir kısıtlamaya tabi olmadan sürdürdüğüne işaret eden Günay, bugüne kadar kendilerine gelmiş bir sıkıntı olmadığını, ancak buna rağmen herhangi bir likide ihtiyacı olması halinde Merkez Bankası’nın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

“MERKEZ BANKASI’NIN YETERLİ KAYNAĞI MEVCUT… HERHANGİ BİR TALEBİ KARŞILAYABİLECEK DURUMDA”

Merkez Bankasının piyasaların likidesini ayarlayan unsur olduğuna işaret eden Günay, bu anlamda Merkez Bankası’nın yeterli kaynağının mevcut olduğunu, kendilerine gelen herhangi bir talebi karşılayabilecek durumda olduklarını söyledi.

Günay, vatandaşların bankacılık sektöründen kaygı duyacağı herhangi bir unsur olmadığını, kendilerinin son derece rahat olduklarını, vatandaşın da rahat olmalarını sözlerine ekledi.

Başbakan Tufan Erhürman ve Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Bakanlar Kurulu’nun alınacak önlemlerle ilgili sürece nokta koyma aşamasında olduğunu dile getiren Erhürman, daha sonra bu önlemlerin Meclis’le paylaşacağını, Meclis’le paylaşılmadan önlemlerin yürürlüğe konmayacağını anlattı.

Erhürman, bu süreçte ilgili tüm kesimlerle de istişareler yapılacağını kaydetti.

ÖNLEMLER ÇARŞAMBA, PERŞEMBE YÜRÜRLÜĞE KONACAK

Erhürman, hedeflerinin Çarşamba, Perşembe günü KHK ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla bu önemleri hayata geçirmek olduğunu dile getirerek, önlemlerle ilgili “geç kalındı” yorumları yapıldığını ancak ortada geç kalınan bir durum olmadığını kaydetti.

Başbakan Erhürman, bu gibi önlemlerin panik içerisinde alınmaması gerektiğine işaret etti.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞME

Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yapılacak görüşme konusunda sorulan bir soru üzerine, Cuma günü TC Başbakan Yardımcısıyla bir görüşme yaptığını kaydeden Erhürman, bu hafta içinde bir randevu verilmesi konusunda değerlendirmeler yapıldığını anlattı.

Türkiye’nin de sıkıntılı bir süreçten geçtiğine işaret eden Erürman, yapılacak görüşmenin sağlıklı ve yeterli zaman ayrılarak gerçekleşmesi için bu olağanüstü koşulların geçmesi gerektiğine işaret etti.

Erhürman, yapılacak düzenlemelerin çerçevesinin TC yetkilileri ile görüşülerek çizildiğini de sözlerine ekledi.

Başbakan Erhürman “Durum daha kötüye gidebilir mi?” sorusu üzerine ise, içinde bulunulan koşulların önemli ölçüde ekonomik değil, siyasi ve uluslararası ilişkiler kaynaklı koşullar olduğuna işaret ederek, “Bununla ilgili öngörü de siyasi ve uluslararası ilişkilere ilişkin öngörüler olabilir, o alanda da çok öngörülebilir bir durum olmadığı hepimizin malumu” dedi.

“ACI REÇETE DEĞİL”

Erhürman başka bir soru üzerine, yapılan çalışmanın “acı reçete” değil ekonomideki toplam talebin daralmasını ve vatandaşın alım gücünün aşağı inmesini önlemeyi hedefleyen bir çalışma olduğunu belirtti, ilk aşamada kamu maliyesi odaklı bir çalışmaları olmadığını anlattı.

BANKA GENEL MÜDÜRLERİYLE TOPLANTI

Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay da, borç yapılandırmaları hakkında sorulan bir soru üzerine, bu ve diğer konularla ilgili bugün banka genel müdürleriyle toplantı yapacaklarını gerek görülürse toplantı sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

