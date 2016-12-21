ERHÜRMAN: “BARIŞ REFAHI DA GETİRECEKTİR”

“BARIŞ HEMEN ŞİMDİ DİYENLER ASLINDA TAM TERSİNE REALİST OLANLARDIR”

“BARIŞ POLİTİKALARINA EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN BİR DÖNEMDEN GEÇİLİYOR.. EN REALİST OLAN ŞEY BARIŞTIR”

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs’ta barış ne kadar erken gelirse, her taraf için ekonomik çıkarların da o kadar hızlı geleceğini ve bölgede güvenliğin o kadar hızlı sağlanacağını söyledi. Erhürman, “Barış refahı da getirecektir. Bu yüzden barış, hemen şimdi” dedi.

Bölgesel açıdan bakıldığında da barış politikalarına en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini belirten Erhürman, “En realist olan şey barıştır. Yunanistan meseleye biraz daha barış politikaları ekseninde yaklaşmalı” ifadelerini kullandı.

CTP, “Yüreğin solunda, barışın yolunda” sloganıyla bir hafta sürecek 46’ıncı kuruluş yıldönümü etkinlikleri dün akşam Lefkoşa’da gerçekleştirilen konferansla başladı.

“Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan Üçgeninde Bölgesel Barış Politikaları” konulu konferans YDÜ Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta, Yunanistan’dan Syriza Avrupa ve Dış İlişkiler Sekreteri Yiannis Bournous, Türkiye’den Akademisyen – Gazeteci Ahmet İnsel, AKEL’den Polit Büro Üyesi Tomazos Çelebis ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşma yaptı.

CTP’den yapılan açıklamaya göre, konuşmacılar, Cenevre görüşmeleri öncesi tarafların pozisyonundan ve barışın sağlayacağı kazanımlardan bahsetti.

ERHÜRMAN: YUNANİSTAN BARIŞ POLİTİKASI GÜTMELİ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman konuşmasında, Yunanistan’ın “garantörlükler kalkmalı” çıkışının sürece yardımcı olmadığının altını çizerek garantiler konusunun müzakereye açılmış olmasının önemli olduğunu söyledi.

Erhürman, Cenevre’de ortaya çıkacak olumlu bir tablonun bölge barışına katkısının yüksek olacağını kaydetti. Barışın tüm tarafların hayrına olacağını örneklerle anlatan Erhürman, Cenevre’de Türkiye ve Yunanistan’ın rolünün büyük olacağını belirtti.

“MESELEYE VİZYON MESELESİ ÜZERİNDEN BAKMAK”

CTP Genel Başkanı Erhürman, konferansta gerçekleştirdiği konuşmasında meseleye vizyon meselesi üzerinden bakmak istediğini belirterek, Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki sorunların on yıllardır tartışıldığını söyledi.

Erhürman, coğrafi olarak bu kadar yakın olan, kültürel ve sosyolojik benzerlikleri bu kadar çok olan iki ülkenin birbirine uzak kalmasının rasyonel olmadığını, Kıbrıslı Türk ve Rumların yanı sıra Türkiye ve Yunanistan’ın ilişkilerinin normalleşmesi için de Kıbrıs’ta çözümün şart olduğunu vurguladı.

Tufan Erhürman, Türkiye ve Yunanistan’ın ekonomik olarak da, çevresel faktörler nedeniyle de, terörün bu kadar yayıldığı bir dönemde güvenlik politikaları açısından da birbirlerine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

“YUNANİSTAN MESELEYE BİRAZ DAHA BARIŞ POLİTİKALARI EKSENİNDE YAKLAŞMALI”

Bölgesel açıdan bakıldığında barış politikalarına en çok ihtiyaç duyulan bir dönemden geçildiğini kaydeden Erhürman, şöyle devam etti:

“En realist olan şey barıştır. Yunanistan meseleye biraz daha barış politikaları ekseninde yaklaşmalı, Güvenlik ve Garantiler konusundaki yaklaşımı da ‘iki halkın da güvenlik endişelerini ortadan kaldıracak bir çözüm bulunmalı’ yönünde olmalı. Yunanistan’ın garantilerle ilgili çıkışı gerçekçi değil. İki halkın da kendini güvende hissetmesini sağlayacak bir formül bulunması için Yunanistan ve Sayın Çipras’ın üzerine de büyük görev düşüyor”

TÜRKİYE 20-30 YIL SONRASINI DÜŞÜNMELİ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, büyük düşünmek gerektiğini, meselenin 20-30 yıl sonra bu üçgeni nasıl görmek istediğinizle ilgili olduğunu belirtti.

Erhürman, burayı turizm ve üretim cenneti olmuş, çevre açısından işbirliği geliştirmiş, ortak enerji politikaları olan, denizden çıkanı paylaşan ve hep beraber kazanan bir bölge olarak hayal ettiğini ifade etti.

Tufan Erhürman, Cenevre’de garantiler konusunda Yunanistan’ın yardımına ihtiyaç olacağını, Türkiye’nin de altı ay sonrayı değil, 20-30 sene sonrasını düşünmesi gerektiğini ve düşündüğü kanaatinde olduğunu kaydetti.

“BARIŞ REFAHI GETİRECEK”

Erhürman sözlerini şöyle tamamladı:

“Barış hemen şimdi diyenleri gerçekçi olmamakla, romantik olmakla, reel politiği bilmemekle suçluyorlar. Oysa bilinmesi gerekir ki barış hemen şimdi diyenler aslında tam tersine realist olanlardır. Geleceği, her üç ülkenin de gelecekteki ekonomik çıkarlarını ve güvenlik ihtiyacını düşünenlerdir. Barış ne kadar erken gelirse bilinecek ki her taraf için ekonomik çıkarlar o kadar hızlı gelecek, bölgede güvenlik o kadar hızlı sağlanacaktır. Barış refahı da getirecektir. Bu yüzden barış, hemen şimdi!”







